I fan di Hallmark hanno dichiarato che Lacey Chabert è diventata la nuova “Regina del Natale” dopo l’ultimo post su Instagram

Largo alla nuova Regina del Natale!

Solo pochi mesi dopo aver recitato in Hallmark Movies & Mysteries groundwilun’attrice Lacey Chabert Solleva un altro ruolo per il canale – Questa volta per festeggiare Film di Natale caratteristico. 40 anni cattive ragazze L’allume ha rivelato i dettagli del nuovo film, Tira Hollyin un post su Instagram del 5 novembre.

“Incontra i vicini di Evergreen Lane in sole 3 settimane!” ha commentato Lacey Locandina del film con co-protagonista Wes Brown. “Spero che ‘Haul Out The Holly’ ti porti un po’ di allegria natalizia! 🎄🎅🏻🎄 26/11 @hallmarkchannel.”

Inutile dire che i fan di Hallmark hanno risposto con entusiasmo alla notizia di Lacey, inondando i commenti di messaggi di supporto per l’attrice. Uno ha scritto: “Sei il mio eroe Hallmark preferito! Non vedo l’ora di vederlo!” “Non vedo l’ora di guardare i film di Natale ogni anno!” Un altro ha aggiunto. “La regina del Natale”, ha detto un altro seguace, un commento che la stessa Lacy si è assicurata di apprezzare.

Naturalmente, fino ad oggi, c’è stata un’altra attrice che ha rivendicato il titolo di “Regina del Natale” su Hallmark Channel: Candace Cameron Bure, che ha recitato in più di 30 film di Natale durante i suoi 10 anni con la rete. All’inizio di questa primavera, lo era Casa Fuller L’attrice ha annunciato di esserlo porre fine alla sua lunga relazione Con Hallmark Channel a cui aderire Grandi media americani (GAC).

Anche se Candace avrebbe comunque recitato in molti film Film di Natale al GACI fan sembrano entusiasti di incoronare Lacey come la nuova Segno distintivo Regina di Natale. Ma come la gente può sapere, il Anche il nome è condiviso Con cantanti come Darlene AmoreE il Dolly PartonE il Mariah Carey e altri.

Quanto a Tira HollyLacey Stelle come Emily, che sta “inaspettatamente trascorrendo le vacanze da sola a casa dei suoi genitori” dove “l’HOA insiste affinché partecipi a molte festività natalizie”. Insieme a Lacey e Wes, il film presenta anche Di Stephen Tobolowsky e Melissa Peterman E il Elena Travolta.

Guarderemo sicuramente questo film di Natale Hallmark ancora e ancora!

