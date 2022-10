I prezzi del petrolio scendono sui dati della domanda cinese, il dollaro sale

L’attività commerciale statunitense si indebolisce nuovamente ad ottobre -S&P Global

Le importazioni cinesi di greggio sono diminuite a settembre e le esportazioni di carburante sono salite al massimo degli ultimi 15 mesi

NEW YORK (Reuters) – Lunedì il petrolio si è stabilizzato al ribasso con scambi instabili, poiché i dati hanno mostrato che la domanda dalla Cina è rimasta debole a settembre e il dollaro USA si è rafforzato, mentre i dati economici deboli degli Stati Uniti hanno smorzato le aspettative di aumenti dei tassi di interesse maggiori e limitati. i prezzi scendono.

I future sul greggio Brent con consegna a dicembre si sono attestati a 93,26 dollari al barile, in calo di 24 centesimi, 0,3%, dopo essere aumentati del 2% la scorsa settimana. Il greggio US West Texas Intermediate ha perso $ 84,58 al barile, perdendo 47 centesimi, ovvero lo 0,6%. Entrambi i benchmark sono scesi di $2 al barile all’inizio della sessione.

I dati doganali hanno mostrato che le importazioni cinesi di greggio per settembre, a 9,79 milioni di barili al giorno, nonostante siano aumentate ad agosto, sono diminuite del 2% rispetto all’anno precedente, poiché le raffinerie indipendenti hanno limitato la produzione a causa di margini di profitto deboli e un calo della domanda.

“L’ultima ripresa delle importazioni di petrolio ha vacillato a settembre”, hanno affermato in una nota gli analisti di ANZ, aggiungendo che le raffinerie indipendenti non sono riuscite a capitalizzare sull’aumento delle quote poiché la chiusura in corso relativa al COVID ha influenzato la domanda.

Gli analisti di ING hanno affermato in una nota che l’incertezza sulla politica di non diffusione del virus Corona e la crisi immobiliare in Cina stanno minando l’efficacia delle misure a favore della crescita, anche se la crescita del PIL nel terzo trimestre ha superato le aspettative.

Anche la continua forza del dollaro USA, che è nuovamente salito per una parte della sessione di negoziazione dopo il sospetto intervento sul cambio del Giappone, ha causato problemi ai prezzi del petrolio. Per saperne di più Un dollaro forte rende il petrolio più costoso per gli acquirenti non statunitensi.

“Una maggiore forza del dollaro peserà sui valori del WTI con il previsto test al ribasso a 79,50 probabilmente entro la fine della settimana”, ha affermato Jim Ritterbusch di Ritterbusch and Associates.

I prezzi del petrolio hanno riguadagnato parte dei loro guadagni dopo che i dati hanno mostrato che l’attività commerciale negli Stati Uniti si è contratta per il quarto mese consecutivo a ottobre, poiché i produttori e le società di servizi in un sondaggio mensile tra i responsabili degli acquisti hanno segnalato una domanda debole da parte dei clienti.

segnale positivo

Standard & Poor’s Global ha affermato che il suo indice di produzione PMI composito statunitense, che replica i settori manifatturiero e dei servizi, è sceso a 47,3 questo mese da una lettura finale di 49,5 a settembre.

Phil Flynn, analista di Price Futures Group, ha affermato che questa debolezza potrebbe indicare che l’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve statunitense per combattere l’inflazione ha avuto successo e potrebbe convincerla a rallentare le sue politiche di aumento dei tassi, il che è un segnale positivo per la domanda di carburante .

“L’errore nel numero PMI è un segno che l’economia potrebbe rallentare un po’, il che si sta rivelando rialzista”, ha detto Flynn.

Il greggio Brent è aumentato la scorsa settimana nonostante l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di vendere i restanti 15 milioni di barili di riserve strategiche di petrolio, parte di un rilascio record di 180 milioni di barili iniziato a maggio.

Biden ha aggiunto che il suo obiettivo sarebbe quello di ricostituire le scorte quando il greggio statunitense ha raggiunto circa $ 70 al barile.

Ma Goldman Sachs ha affermato che è improbabile che l’emissione di azioni abbia un impatto significativo sui prezzi.

“È probabile che una tale dichiarazione abbia un impatto modesto (meno di $ 5 al barile) sui prezzi del petrolio”, ha affermato la banca in una nota.

Segnalazioni aggiuntive di Noah Browning e Florence Tan; Montaggio di Margarita Choi, David Holmes e Cynthia Osterman

