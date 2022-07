I raggi X emergono per rivelare il nuovo selfie di Van Gogh, dicono gli esperti

Il museo possiede la “Testa di una contadina” dal 1960, quando fu donata da Alexander Maitland, l’avvocato di Edimburgo, come parte di una collezione di opere impressioniste e post-impressioniste che comprendeva anche opere di Paul Gauguin e Edgar Degas. Il museo possiede già tre dipinti di Van Gogh e Faul ha detto di aver visto l’autoritratto come un quarto.

La stragrande maggioranza degli autoritratti di Van Gogh sono stati dipinti durante il suo soggiorno a Parigi, in particolare dal 1886 al 1888. Era a corto di soldi, quindi ha riutilizzato i dipinti che aveva usato per altre opere in Olanda. Poiché non era nemmeno in grado di assumere modelli, spesso si girava lo specchio in faccia.

Il Museo Van Gogh di Amsterdam ha cinque dipinti a doppia faccia che sono opere di Nuenen da un lato e autoritratti dall’altro. Quindi questo dipinto si adatta perfettamente a quella serie, ha detto Van Tilburg. “Sappiamo di altri casi di fotografie nel nostro museo che erano nascoste sotto il cartone dall’altra parte”, ha detto.

Sjraar van Heugten, l’esperto indipendente di Van Gogh, ha affermato che sulla base del materiale sulla nuova scoperta che il museo aveva pubblicato online, era sicuro che il ritratto nascosto fosse un vero autoritratto dell’artista.