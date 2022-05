I tre segni zodiacali con l’oroscopo grezzo di giovedì 5 maggio 2022

Quella che inizia come una giornata piena di promesse e di un piano, può virare verso una propria versione di caos e confusione. Oggi non è solo un giorno in cui si interpretano male i segni, ma anche un giorno in cui pensiamo di avere ragione e ci sentiamo insistenti sui nostri sentimenti.

Ciò che rende difficile questa giornata è che non abbiamo ragione; In effetti, siamo così lontani dalla norma che dovrebbe essere ovvio quando stiamo facendo la mossa sbagliata: il movimento che faremo oggi, 5 maggio, durante la congiunzione lunare quadrata di Venere e il Sole di Urano.

Quello che probabilmente sarà la radice del nostro problema oggi è che sembriamo non capire Le motivazioni del partner; È come se all’improvviso fossero andati fino in fondo, ed eccoci qui, a cercare di decifrare i loro codici. Perché non semplicemente sputare?

Quali sono questi strani canti e balli che sembrano passare per trasmetterci il loro messaggio?

Quello che scopriremo è che la “routine di canti e balli” è solo per loro, per paura di essere rifiutati e affermare cosa hanno in mente senza dire i loro veri sentimenti. In altre parole, aggressività passiva all’estremo.

Pertanto, ci occuperemo dell’incapacità del nostro partner di arrivare al punto. E sarebbe frustrante. È difficile pensare che nei momenti importanti di una relazione ci si debba riferire a fare delle “sciarade” per dire cosa abbiamo in mente.

Tuttavia, nulla di ciò che possiamo dire o fare sarà in grado di aprire la strada a quella persona che vuole davvero farci conoscere qualcosa, la sua strada e il suo tempo. Bene. Sii così se devi.

Per noi, saremo qui, ad affrontare una giornata difficile perché i nostri cari non possono dire cosa hanno in mente con nessun tipo di facilità.

I tre segni zodiacali con oroscopi approssimativi di giovedì 5 maggio 2022 sono Toro, Gemelli e Scorpione.

1. toro

(20 aprile – 20 maggio)

Stai per passare molto tempo ad analizzare la tua relazione durante questo giorno, a causa dell’influenza di Moon Square Venus nella tua vita.

Ci sono buone probabilità che tu e il tuo collega vi stiate preparando per qualcosa di grande; Ora che quel giorno è arrivato, inizia a sentire freddo.

Qualunque cosa tu abbia intenzione di fare insieme Richiede impegno e dedizioneDurante questo periodo, indovinerai le tue intenzioni e ti chiederai se è troppo tardi per fare marcia indietro. Allora ti viene il pensiero che se lo fai esplodere, potresti far esplodere qualcosa di grosso nella tua vita.

È un giorno in cui vacillate tra la fuga e il rimanere per tutta la vita; Niente cade in una zona d’ombra, tutto è in bianco e nero o niente. Finirai per fare la cosa giusta, ma il sacro fumo ti spingerà a prendere quella decisione.

2. Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ciò che ti infastidisce oggi è il fatto che non riesci a convincere qualcuno delle tue buone intenzioni e ti senti come se questa persona semplicemente non riuscisse a vedere il buono in te.

Anche se questo è il genere di cose a cui generalmente rinunci quando trovi il giudizio degli altri su ciò che è meno o meno di te, volevo davvero l’approvazione di questa persona in particolare e ora che hai la sua attenzione sembra che tutti lo vogliano darti è stantio.

Non puoi trattare adeguatamente con questa persona e il tuo orgoglio sta cercando di farti sentire come se non ti importasse, ma è così.

Ci tieni molto e più tieni a qualcuno a cui non importa di te, più difficile diventerà la tua vita.

Oggi, 5 maggio, arriva la congiunzione del Sole con Urano, che ti porta molto lontano dal sentiero quando si tratta della tua capacità di discernere ciò che è reale e ciò che non lo è. Cosa c’è di vero in questo: qualcuno che ami non ti ama. questo è tutto. punto in bianco.

3. Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Ciò che è sbagliato oggi è il tuo cattivo atteggiamento, e ogni volta che arrivi in ​​quel modo, ti piace incolpare tutti quelli che ti circondano per aver distrutto il mondo. Oggi è quel giorno. Prima tappa, chi ami. Farai in modo che si sentano malissimo con se stessi oggi.

perché? Poiché ti senti male con te stesso e non vuoi ammetterlo, puoi anche lasciare tutto sulla persona che lo prenderà: la persona che ami. Capisci questo, Scorpione: questa persona ci vorrà molto prima che si distingua.

Pensi di poter sbarazzarti del tuo comportamento lunatico e di non pagare alcuna conseguenza, ma è qui che ti sbagli.

Oggi è il giorno delle conseguenze, e se ci sei dentro Umore per offendere il tuo partnerHai qualcos’altro in arrivo, perché oggi è il giorno in cui il tuo partner non ha più spazio per te o per le tue buffonate. Tutto ha un prezzo, Scorpione, e oggi è il giorno in cui inizi a pagare.

