Il commissario NBA difende la sospensione di Sarver per cattiva condotta

Mercoledì il commissario NBA Adam Silver ha difeso Un anno di sospensione e 10 milioni di dollari di multa valutazione per Roberto Sarveril più grande proprietario di Phoenix Suns, che è stato scoperto dopo un’indagine indipendente per aver abusato dei dipendenti per più di un decennio.

E nonostante le richieste di sanzioni più severe, Silver ha affermato che la sospensione e una multa sono punizioni eque per la cattiva condotta di Sarver, incluso l’uso di insulti razziali, urla contro i dipendenti e trattamento ingiusto delle dipendenti donne, secondo il rapporto. Silver ha detto di non aver parlato con Sarver della vendita volontariamente della sua squadra a causa della sua condotta e il consiglio di amministrazione della lega non ha discusso di porre fine alla proprietà di Sarver.

“Da un punto di vista personale, ero in qualche modo incredulo su ciò che avevo appreso che era accaduto negli ultimi 18 anni ai Suns”, ha detto Silver. “Ne ero rattristato e scoraggiato. Voglio scusarmi ancora una volta con gli ex dipendenti di Phoenix Suns, e in alcuni casi con quelli attuali, per quello che hanno dovuto vivere. Non ci sono assolutamente scuse. E l’abbiamo presa”.