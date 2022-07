Il negozio online di Apple è attualmente inattivo negli Stati Uniti, i dettagli non sono chiari

Il negozio online di Apple è attualmente inattivo per i clienti negli Stati Uniti con un segnaposto che dice che la società sta “aggiornando” il suo sito web. Tuttavia, le ragioni alla base di ciò non sono chiare a questo punto.

Modernizzazione: Il sito è stato riportato online e ora Apple mostra un file Buono regalo da $ 50 per i nuovi acquirenti di Apple TV. Puoi leggere l’articolo originale di seguito.

Apple non fornisce dettagli su questi aggiornamenti in arrivo sull’Apple Online Store, ma una possibile ragione è l’inizio dei preordini per l’M2 MacBook Air. L’azienda di solito prende la sua posizione offline prima di lanciare nuovi prodotti in vendita. È interessante notare che il lancio di nuovi prodotti avviene spesso il venerdì.

il nuovo MacBook Air M2 È stato annunciato al WWDC 2022 a giugno, ma Apple ha detto che arriverà nei negozi a luglio. un rapporto recente Ha affermato che le vendite della nuova generazione di MacBook Air dovrebbero iniziare il 15 luglio, ma è probabile che i preordini inizino prima. Il nuovo MacBook Pro da 13 pollici dotato anche di chip M2, Arrivato nei negozi la scorsa settimana.

Non ci sono voci su altri nuovi prodotti in arrivo nel prossimo futuro. Come notato da a 9to5Mac lettoreL’Apple Online Store è andato offline l’anno scorso, una settimana prima dei preordini del nuovo M1 iPad Pro. Naturalmente, questi aggiornamenti all’Apple Online Store possono anche essere miglioramenti interni al sito e non nuovi prodotti. Lo sapremo con certezza solo dopo che il sito web sarà di nuovo online.

Va notato che al momento è disponibile solo un file Apple Store negli Stati Uniti in linea è giù. In altri paesi, i clienti possono ancora accedere all’Apple Store tramite il sito Web e l’app ufficiali. Puoi accedere all’Apple Store qui Una volta tornato.

Direi che ciò significa che i preordini di MacBook Air sono venerdì, come previsto. L’hanno fatto l’anno scorso, quando hanno rimosso il negozio una settimana prima dei preordini per M1 iMac + iPad Pro invece della sera prima. Speriamo che i preordini MBA non siano disastrosi come quelli… https://t.co/6Q5ms3BW4b – 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) 1 luglio 2022

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: