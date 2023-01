Il nucleo interno della Terra: l’ultima evoluzione che cambia il mistero

Cosa sta succedendo? Un’idea è che due poteri giganti stiano combattendo per il controllo del nucleo del mondo. Il campo magnetico terrestre, generato dalle vorticose correnti di ferro nel nucleo esterno liquido, attrae il nucleo interno, facendolo ruotare. A questa spinta si oppone il mantello, lo strato mucoso sopra il nucleo esterno e sotto la crosta terrestre, l’enorme campo gravitazionale che trattiene il nucleo interno e ne rallenta la rotazione.

Studiando le sottostanti onde sismiche di subduzione registrate dagli anni ’60 ad oggi, il dottor Song Wei Yang, un altro sismologo dell’Università di Pechino e coautore dello studio, ipotizza che questo massiccio tiro alla fune provochi la rotazione all’indietro del nucleo interno. E avanti e indietro in un ciclo di circa 70 anni.

All’inizio degli anni ’70, per una persona in piedi sulla superficie terrestre, il nucleo interno non ruotava. Da allora, il nucleo interno ha gradualmente ruotato più velocemente verso est, superando infine la velocità di rotazione della superficie terrestre. Successivamente, la rotazione del nucleo interno è rallentata fino a quando sembrava essersi fermata a un certo punto tra il 2009 e il 2011.

Il nucleo interno sta ora ruotando gradualmente verso ovest rispetto alla superficie terrestre. Probabilmente accelererà e poi rallenterà di nuovo, raggiungendo un altro apparente arresto negli anni ’40 e completando la sua ultima rotazione est-ovest.

Questo ritmo di 70 anni, se esiste, potrebbe avere un impatto misurabile su parti della Terra. viscere più profonde. Ma potrebbero essere in grado di produrre solo una perturbazione relativamente minore vicino alla superficie, forse causando lievi spostamenti nel campo magnetico del pianeta, o anche modificando leggermente la lunghezza del giorno, il che è noto come Aumenta e diminuisce di una frazione di millisecondo ogni sei anni.

Questo è solo uno dei numerosi modelli concorrenti che spiegano i viaggi delle onde irregolari fino al nucleo. È anche possibile che sia presente lo strato più profondo della Terra oscillare. Al contrario, il nucleo di ferro della Terra può avere una superficie metamorfica, attorcigliando qualsiasi onda sismica che lo penetra. “Non importa quale modello ti piaccia, ci sono alcuni dati con cui non sei d’accordo”, ha detto il dottor Vidal.

A causa dell’inaccessibilità di questo mondo immemorabile, potrebbe sfuggire all’interpretazione per sempre. “È certamente possibile che non lo scopriremo mai”, ha detto il dottor Vidal. Ma ha aggiunto: “Sono ottimista. I pezzi andranno a posto un giorno”.