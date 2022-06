Il nuovo amico di Perseverance su Marte è una roccia da compagnia

Rotolando sulla ruota del rover, il pet perseverance rock non danneggia le operazioni e resta da vedere per quanto tempo sopravviverà il nuovo amico esploratore robotico.

Se il sasso cadesse e chiamasse il rover, sarebbe lontano da casa, circondato da rocce strane e sconosciute.

Perseverance non è la prima navicella spaziale su Marte ad adottare una roccia da compagnia.

Il rover Spirit, attivo dal 2004 al 2010, aveva stabilizzato un masso delle dimensioni di una patata nella ruota posteriore destra all’inizio del suo volo. La pietra ha fermato la ruota, quindi gli scienziati della NASA hanno dovuto rimuoverla.

Il rover Curiosity non era estraneo alle escursioni sulle rocce e aveva più pietre nella ruota anteriore destra per settimane alla volta. Il rover ha iniziato a vagare per il Pianeta Rosso a metà del 2012 e ancora lavorando