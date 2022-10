Il Tennessee sconvolge l’Alabama: Jalin Hyatt ha avuto cinque TD per i Valves poiché il Tide ha concesso il maggior numero di punti dal 1907.

Dentro ci sono molti numeri 52-49 punteggio finale Quella somma n. 6 Tennessee Battendo n. 3 Alabama Sabato a Knoxville, Tennessee. I fan di Vols adoreranno ancora un giorno. Portando i pali dal Neyland Stadium Da qualche parte in città.

La vittoria ha ottenuto una serie di sconfitte di 15 anni contro Nick Saban da quando ha preso il potere a Tuscaloosa, in Alabama, che ha attraversato 105 incontri risalenti al 1901. L’Alabama ha concesso così tanti punti a qualsiasi avversario in una partita dal 1907; I 52 punti del Tennessee sono i quarti più punti di tutti i tempi consentiti nella storia del football Crimson Tide.

Ma anche al di là dei risultati della squadra, ci sono alcune prestazioni individuali che risuonano nella storia del football del Tennessee, inclusa quella del wide receiver Jalin Hyatt. Giovane di Irmo, Carolina del Sud, ha avuto sei catture per 207 yard ed è stato sul lato ricevente di tutti i passaggi di touchdown di Hendon Hooker. I cinque touchdown hanno battuto il record scolastico del Tennessee in partita singola (che era detenuto da 12 giocatori, incluso il compagno di squadra Cedric Tillman), e quei due punteggi sono stati enormi punti di svolta nella vittoria.

Hyatt ha annunciato in anticipo la difesa dell’Alabama con la sua velocità per un touchdown di 36 yard su un drive di 76 secondi per rispondere al punteggio di pareggio del Crimson Tide e dare al Tennessee un vantaggio di 14–7. Qualche istante dopo, gli errori dell’Alabama hanno dato all’offesa del Tennessee un campo corto e Hooker ne ha approfittato, collegandosi di nuovo con Hyatt per estendere il vantaggio sul 21-7.

Mentre i totali di Hyatt erano certamente strabilianti, il vero swing del gioco da parte sua è arrivato in un secondo tempo che potrebbe essere meglio identificato come touchdown rovinosi per la difesa dell’Alabama. Fu a questo punto che il dominio di Hyatt divenne davvero evidente contro il secondario di Crimson Tide.

In primo luogo, si è scatenato per un touchdown di 60 yard in rotta verso il terzo quarto …

… Poi ha perso il suo 78esimo punteggio catch-and-run nel primo minuto del quarto quarto.

Entrambi i touchdown hanno dato al Tennessee il vantaggio che l’Alabama avrebbe portato, ma Hyatt ha pareggiato la partita 49-49 con un touchdown da 13 yard ricevute – il suo quinto della notte – nel quarto quarto. Mancano poco più di quattro minuti.

L’emergere di Hyatt come star è stata una trama importante nella vittoria del Tennessee nell’ultimo mese. La prestazione da record di sabato ha segnato la terza volta in quattro partite in cui ha registrato più touchdown in ricezione, e tutti sono arrivati ​​​​tra il ricevitore largo titolare mancante dei Vols Cedric Tillman con un infortunio alla caviglia.

Con Tillman di nuovo in formazione, questo attacco di passaggio del Tennessee ora sembrerà competitivo. Stato dell’Ohio Uno dei migliori del paese. Avere la combinazione di gioco di quarterback d’élite e molteplici opzioni di ricezione di alto livello è una rarità nel football universitario LSU Presentato nel 2019, alimenterà una corsa di campionato nazionale. Tali discorsi sembravano prematuri per il Tennessee prima del fine settimana, ma dopo aver battuto l’Alabama ed essere saltato tra i primi cinque della classifica del college football, è tempo di iniziare a correre in blocchi come altri contendenti al campionato nazionale nel 2022.