Jack Harlow rilascia “Come Home, i bambini mi manchi” presentato. Drake, Lil Wayne, Pharrell, Justin Timberlake

notte il tuo turno mi aspettavo già colui il quale Jack HarlowIl nuovo album sarà in cima alle classifiche, e ora che è arrivato, solo il tempo lo dirà. Harlow è stato un grande successo nei suoi primi anni nel mainstream e sembra che il suo treno non rallenti presto. Oggi (6 maggio) ha presentato il suo progetto atteso Torna a casa, manchi ai bambini—Un disco ricco di star che ospita le caratteristiche di Drake, Justin TimberlakeE Lil WayneE Farrell.

Abbiamo già ricevuto singoli tra cui “Nail Tech” e FergiCampionamento della “prima classe” che ha preso il sopravvento sui social. Harlow apparve pari il ragazzo incontra il mondo Icona Daniel Fishel in un trailer pubblicitario per il suo record. nei giorni scorsi incontrandosi con roccia rotolanteHarlow ha dichiarato di essere spesso preoccupato per il suo desiderio di creare un progetto composto da canzoni “che vuoi ascoltare in qualsiasi momento e in tutti gli stati d’animo”.

Flusso Torna a casa, manchi ai bambini E ci faccia sapere cosa pensa.

Lista delle canzoni

1. Parla della città

2. Giovane Harley

3. Farei qualsiasi cosa per farti sorridere

4. Prima classe

5. Dua Lipa

6. Pezzo laterale

7. Star del cinema ft. Farrell

8. Notte segreta

9. Ho un proiettile

10. Churchill Downs ft. drago

11. Come un filo d’erba

12. Introdotta la trappola dei genitori. Justin Timberlake

13 cm piedi. Lil Wayne

14. Tecnologia delle unghie

15. Fiera di Stato