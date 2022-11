James Cameron ci riporta a Pandora

Andiamo sott’acqua a Pandora. immagine : Disney

Nella carriera di James Cameron fino a questo punto, ha realizzato esattamente tre sequel. Uno, Piranha IIE il Era il suo primo film. ottiene un passaggio. Gli altri due, Alieni E il Terminator 2: Il giorno del giudizio, indiscutibilmente due dei migliori sequel mai realizzati. Ecco perché, con solo poche settimane rimaste per il prossimo film di Cameron – un altro sequel – sarai totalmente giustificato nell’iniziare ad essere un po’ eccitato.

Questo sequel, ovviamente, lo è Avatar: Strada dell’Acqua, che è il seguito del film di Cameron del 2009 che rimane il film di maggior incasso di tutti i tempi. E se il curriculum di Cameron con i sequel non fosse abbastanza per stuzzicare il tuo interesse, Disney ha la cosa giusta. È stato rilasciato un nuovissimo trailer che apre ulteriormente l’universo del sequel e mostra che Cameron Potrebbe superare se stesso. chi direbbe qualcosa.

Avatar: Strada dell’acqua | nuovo rimorchio

Oltre a quel nuovo epico trailer, i biglietti per il film sono ora in vendita ovunque vengano venduti i biglietti e il film originale torna su Disney+ dopo la sua riedizione cinematografica di successo. C’è anche un nuovo inquietante filtro Snapchat e l’integrazione di Amazon Alexa dove se dici “Alexa, abilita il tema Avatar” viene sbloccata tutta una serie di elementi. Puoi anche dire “Alexa, insegnami Na’vi” per un’altra avventura.

Diretto e co-scritto da Cameron, Avatar: Strada dell’Acqua Nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Apre nelle sale il 16 dicembre. Il terzo rimane senza titolo immagine simbolo L’uscita del film è prevista per il 20 dicembre 2024.

