Justin Timberlake accusato di DWI è stato rilasciato dalla custodia della polizia

CNN

Justin Timberlake è stato citato in giudizio con l’accusa di guida in stato di ebbrezza ed è stato rilasciato dalla custodia della polizia di New York, secondo il suo avvocato.

Secondo la polizia, il cantante è stato osservato martedì mattina intorno alle 00:37 “guidare ubriaco” a Sag Harbor, New York. Timberlake stava guidando una BMW del 2025 quando presumibilmente non si è fermato a un segnale di stop e non è riuscito a mantenere la sua corsia di marcia, ha detto una dichiarazione della polizia di Sag Harbor.

Un agente ha effettuato un controllo del traffico e Timberlake ha detto alla polizia che “aveva un martini e io ho seguito i miei amici a casa”, secondo i documenti del tribunale.

Gli occhi di Timberlake erano “iniettati di sangue e vitrei” e dal suo alito proveniva un “forte odore di bevanda alcolica”, si afferma nei documenti del tribunale.

Un ufficiale del dipartimento di polizia del villaggio di Sag Harbor lo ha descritto come “incapace di distrarsi”, aggiungendo: “Parlava lentamente, era instabile in piedi e si comportava male in tutti i test standardizzati di sobrietà sul campo”.

Timberlake ha anche rifiutato un test chimico tre volte, la prima volta dicendo: “No, non farò un test chimico”.

Il rapporto contiene i dettagli dei test di sobrietà sul campo. Secondo la polizia, l’uomo è stato arrestato e trattenuto tutta la notte in attesa delle indagini. È stato anche citato per aver superato un segnale di stop e non essere riuscito a rimanere nella sua corsia, ha detto alla CNN il suo avvocato Ed Burke.

Timberlake è stato rilasciato senza cauzione e la sua udienza in tribunale è prevista per il 26 luglio.

Sag Harbor è un villaggio situato negli Hamptons, nella parte orientale di Long Island. Timberlake ha lasciato l’American Hotel della zona poco prima del suo arresto, secondo una fonte a conoscenza della questione.

Timberlake è attualmente in tournée con il suo ultimo album, “Everything I Thought It Was”. La prossima esibizione è prevista per venerdì allo United Center di Chicago.

Durante il fine settimana, Timberlake ha scritto un omaggio ai suoi due figli e ha condiviso in un post i suoi programmi per la festa del papà. Instagram.

“I miei due più grandi doni. Imparo di più su me stesso ogni giorno solo perché mi hai scelto come tuo padre. Sarò sempre lì per te attraverso le tue vette e le tue valli… per sollevarti e mostrarti quanto in alto puoi andare in questa vita e per rialzarti quando cadi. E, naturalmente, per tempestarti di battute Papà insopportabile, vi amo così tanto. “Grazie per avermi dato il mio obiettivo più grande… per oggi: andiamo Rilassatevi tutti e lasciate che papà guardi la fase finale degli US Open,” ha scritto Timberlake ”

Timberlake, 43 anni, è sposato con la produttrice e attrice Jessica Biel. La coppia si è sposata nel 2012 e sono genitori di Silas, 9 anni, e Phineas, 3.

