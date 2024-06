Justin Timberlake va a lezione di golf a New York dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons

Justin Timberlake è tornato a “guidare”, ma non in modo tale da richiedergli di mettersi al volante.

Nelle foto ottenute esclusivamente da Page Six, la pop star, 43 anni, è stata vista mentre andava a lezione di golf a New York City giovedì durante una pausa dal Forget Tomorrow World Tour.

Timberlake ha tenuto due concerti di fila al Madison Square Garden, dove sua moglie, Jessica Biel, è stata vista sostenerlo dal pubblico.

La cantante di “SexyBack” dovrebbe andare a Boston la prossima volta, ma ha deciso di dedicare prima un po’ di tempo al golf.

È stato fotografato accanto a una lattina mentre passeggiava per le strade della Grande Mela con indosso un cappello blu, una maglietta vintage del tour dei Grateful Dead, pantaloncini da basket blu brillante, occhiali da sole e scarpe da ginnastica.

Ci è stato detto che Timberlake, che è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons proprio la settimana scorsa, ha camminato per sei isolati dal suo appartamento fino a un campo da golf a Lower Manhattan, evitando di recarsi sul posto in macchina.

Secondo la legge di New YorkA una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza può essere sospesa la patente per un minimo di sei mesi o fino a un anno.

Il 18 giugno, Timberlake è stato accusato di guida in stato di ebbrezza e di altre due violazioni del codice stradale, tra cui il mancato arresto a un segnale di stop e l’incapacità di rimanere nella corsia di marcia corretta.

Il suo avvocato, Edward Burke Jr., ha dichiarato in precedenza in una dichiarazione esclusiva a Page Six che non vedeva l’ora di “difendere vigorosamente” il suo famoso cliente e che avrebbe “molto da dire al momento opportuno”.

La prossima udienza in tribunale di Timberlake è prevista per il 26 luglio, ma ci è stato detto che il cantante di “Mirrors” non è tenuto a comparire all’udienza procedurale.

Nel frattempo, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk stava conducendo un’indagine approfondita sull’incidente.

Ma sono trapelati dettagli su ciò che è accaduto durante l’arresto, incluso il fatto che gli occhi di Timberlake fossero “iniettati di sangue”, la sua affermazione di aver bevuto solo “un martini” e il suo rifiuto di sottoporsi all’esame dell’alito.

Il New York Post ha anche appreso in esclusiva che un poliziotto alle prime armi – che non sapeva chi fosse il membro * NSYNC – Inizialmente gli aveva dato un avvertimento Prima di ritirarlo pochi minuti dopo.

Timberlake sembra essere più un seguace delle regole mentre attende la sentenza. La settimana scorsa è stato riportato a New York dagli Hamptons tramite un autista personale.