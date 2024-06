Nuovi colpi Covid consigliati per gli americani dai 6 mesi in su questo autunno

Le visite al pronto soccorso legate al Covid nella settimana terminata il 15 giugno sono aumentate di circa il 15% e i decessi sono aumentati di circa il 17%, rispetto al totale della settimana precedente. Sembrano però in aumento anche i ricoveri direzione Sulla base dei dati di Un sottoinsieme di ospedali Che sta ancora riportando i numeri al CDC anche se l’obbligo di farlo scade a maggio.

“COVID è ancora qui, e non credo che se ne andrà mai”, ha detto in un’intervista il dottor Stephen P. Fore, presidente dell’American Academy of Family Physicians.

Il principale fattore di rischio per malattie gravi è l’età. Gli adulti di età pari o superiore a 65 anni rappresentano i due terzi dei ricoveri per COVID e l’82% dei decessi ospedalieri. Tuttavia, solo il 40% circa degli americani in quella fascia di età è stato vaccinato con il vaccino anti-Covid introdotto lo scorso autunno.

“Questa è un’area che ha molto margine di miglioramento e potrebbe prevenire molti ricoveri”, ha affermato la dott.ssa Fiona Havers, ricercatrice presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie che ha fornito i dati sui ricoveri.