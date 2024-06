Kate Middleton e la principessa Charlotte coordinano gli abiti per Trooping the Colour

La principessa Kate e la principessa Charlotte hanno avuto un momento di coordinazione madre-figlia al Trooping the Colour di quest’anno.

Kate, 42 anni, e Charlotte, 9 anni, sono apparse entrambe in abiti in tinta unita con fiocchi e scarpe bianche sabato alla parata militare annuale tenutasi per celebrare il compleanno ufficiale del monarca regnante.

Kate ha indossato scarpe col tacco bianche e un abito bianco con rifiniture nere disegnato da Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, e ha completato il suo look con un cappello bianco di Philip Treacy.

Sergente Donald C. Todd / Ministero della Difesa britannico Catherine, principessa del Galles con i suoi figli, la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis alla parata della Home Guard per celebrare il compleanno del re a Londra, il 15 giugno 2024.

Charlotte, l’unica figlia di Kate e di suo marito, il principe William, indossava scarpe bianche con un vestito scuro con bordi bianchi.

James Vesey/Shutterstock La principessa britannica Catherine, principessa del Galles, insieme alla principessa Charlotte, principessa del Galles, al principe George, principe di Galles, e al principe Louis, principe di Galles, arrivano alla parata delle guardie a cavallo per la parata del compleanno del re “Trooping the Colour” a Londra , 15 giugno 2024.

Portava i capelli sciolti e li decorava con un fiocco bianco.

Anche gli abiti di Charlotte e Kate erano caratterizzati da fiocchi, con l’abito di Kate in bianco e nero e quello di Charlotte in bianco a tinta unita.

Justin Tallis/AFP tramite Getty Images La principessa britannica Catherine, principessa del Galles, si ripara dalla pioggia con un ombrello mentre cammina con i suoi figli, il principe George, principe di Galles, la principessa Charlotte, principessa di Galles, e il principe Louis, principe di Galles durante “Trooping the Colour” a Londra , 15 giugno 2024.

Anche i fratelli di Charlotte, Prince George, 10, e Prince Louis, 6, hanno partecipato sabato a Trooping the Colour. I fratelli hanno viaggiato con Kate nella carrozza statale, la carrozza di vetro, durante la sfilata.

Si sono poi uniti ad altri reali, tra cui il re Carlo III e la regina Camilla, sul balcone di Buckingham Palace per vedere il tradizionale ponte militare.