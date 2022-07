Technoblade, famosa YouTuber di Minecraft, muore di cancro all’età di 23 anni – condivide il video finale

Technoblade, popolare Maine Craft YouTuber, morto di cancro all’età di 23 anni.

in video Caricato sul suo canale YouTube “così lunghi nerd” e narrato da suo padre, Technoblade ha ringraziato i suoi fan e compagni di squadra per il loro supporto nel corso degli anni, rivelando che il suo vero nome è Alex. (Si era “accidentalmente” lasciato sfuggire ed era stato chiamato Dave in un video precedente.)

“Ciao a tutti, Technoblade è qui. Se state guardando questo, sono morto.” “Grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti nel corso degli anni. Se avessi 100 vite in più, penso che sceglierei di tornare di nuovo a Technoblade ogni volta, perché quelli sono stati gli anni più felici della mia vita”.

Nel video, Technoblade si scusa per “aver venduto molto l’anno scorso” mostrando il merchandising, ma nota che di conseguenza, i suoi fratelli potranno frequentare il college. “Beh, se vogliono”, aggiunge. “Non voglio esercitare alcuna pressione su di loro dai coetanei defunti”.

Il padre di Technoblad descrive come i due hanno discusso di realizzare un video finale, ma ha detto che Alex “stava faticando a scrivere” a causa degli effetti della sua malattia.

Suo padre dice che Technoblade ha scritto la sceneggiatura dell’ultimo video dal letto ed è morta poco dopo. “Non credo che abbia detto tutto quello che voleva dire, ma penso che abbia capito i punti principali”, dice suo padre. “Aveva finito e poi è finita. Ha vissuto altre otto ore dopo”.

in un video Pubblicato sul suo canale nell’agosto 2021Technoblade ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro. Dice che il suo braccio destro ha iniziato a far male nel luglio di quell’anno e inizialmente pensava che fosse dovuto alla sindrome da stress ripetitivo. Alla fine, è andato dal medico all’inizio di agosto e gli è stato diagnosticato un sarcoma, un raro tipo di cancro che cresce nei tessuti connettivi del corpo.

“Mi sento un po’ sciocco a parlarne con Maine Craft Sullo sfondo, sembra un po’ fuori posto”, dice Technoblade nel video. “Ma io Maine Craft YouTuber – Non faccio una videocamera frontale, che è, suppongo, il modo in cui la maggior parte delle persone parlerà di cose serie”.

Nel video scherza su come “il suo arco di chemio sarebbe fantastico per il contenuto” e su come, quando chiama le persone per dire loro della diagnosi, “nessuno ha preso la notizia peggio del mio fornitore di assicurazione sanitaria – è stato inconsolabile per settimane”.

Messaggi di supporto, ammirazione e cordoglio sono arrivati ​​dalla comunità di gioco dopo la morte di Technoblade, inclusi i membri di Dream SMP – molto popolare Maine Craft server Racconta storie di collaborazione con celebrità televisive (incluso lo stesso Technoblade).

“Semplicemente divertente. Talento illimitato. se n’è andato presto” Twittato da YouTuber Ted Nivison.

“Technoblade era qualcuno a cui molti di noi ammirano, incluso me stesso. Grazie per tutto quello che hai fatto per così tanto. Il mondo non sarebbe lo stesso senza di te”, Un altro streamer ha twittato, Irit.

Non dimenticherò mai il giorno in cui ho incontrato Technoblade. Ho lasciato il lavoro presto per giocare con lui in un torneo di Minecraft. Sapevo a malapena come si gioca… e il ragazzo ci ha comunque fatto vincere l’intero maledetto evento.

Technoblade è una fottuta leggenda. Dall’essere un grande fan, a uno dei suoi veri amici, non posso descrivere quanto sono grato di averti nella sua vita. So solo che sta complottando in paradiso su come sconfiggere Dio. Questo non è uno scherzo. Vedi screenshot.

In un messaggio pubblicato sul negozio online Technoblade, la sua famiglia ha affermato che una parte di tutte le vendite della sua merce sarà devoluta in beneficenza, Sarcoma Foundation of America.

La sua famiglia ha anche condiviso una dichiarazione alla fine dell’ultimo video, in cui ha affermato il suo apprezzamento e rispetto per i suoi fan e colleghi, e il desiderio di privacy della sua famiglia.

Noi, la famiglia Technoblade, volevamo che tutti voi sapeste quanto ammira e rispetta i suoi fan e compagni di squadra.

Sin dai primi giorni online di Technoblade, ha sempre creato strategie per deliziare e premiare i suoi fan, offrendo premi online, incoraggiando una buona sportività e, soprattutto, condividendo le sue avventure in Minecraft per divertimento e risate. Anche dopo i suoi eventuali successi, riesce in qualche modo a mantenere la sua gentile modestia, in competizione con un accattivante equilibrio tra fiducia e intelligenza autoironica. Ha evitato la fama personale e ha lavorato duramente per mantenere riservata la sua vera identità e ti chiediamo di continuare a rispettare i suoi desideri per proteggere la privacy sua e della sua famiglia.

L’anno passato ha visto molti punti difficili per nostro figlio mentre combatte il cancro allo stadio 4. Ma non si lamentò e continuò a usare la sua famosa mente strategica per cercare di superare quelle che sapeva essere quasi impossibili. Il coraggio di mio figlio in questo cammino è stata una luminosa lezione per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di camminare con lui. Grazie per aver condiviso il suo viaggio attraverso tutto questo, facendo il lavoro che amava per i suoi amati fan.