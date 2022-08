La CPU Zhaoxin KX-6000G di fabbricazione cinese con GPU GT10C0 integrata offre le stesse prestazioni della GT 630 di NVIDIA

Il produttore cinese di chip Zhaoxin entra nel mondo delle APU con il suo primo prodotto, CPU KX-6000Goffrendo fino a 1,5 TFLOP di potenza della GPU.

Per chiarire le cose, Zhaoxin è un produttore di chip cinese che offre IP CPU e GPU basati sulle proprie architetture. La gamma di CPU KX-6000 di prossima generazione del produttore sostituirà le CPU KX-5000 e ZX-200 che erano sul mercato dal 2017 al 2018. L’ultimo chipset dovrebbe includere 4 core, 8 thread, velocità fino a 3,0 GHz, supporto per DRAM DDR4, I/O PCIe 3.0 e un’architettura nativa a 16 nm.

Il mese scorso abbiamo parlato di come utilizzare le CPU della serie KH-4000 di Zhaoxin È riuscito a fornire prestazioni single-core vicine a quelle delle CPU Ryzen di prima generazione di AMD basate sull’architettura Zen. Rispetto alla serie KX che si rivolge principalmente al segmento consumer domestico, la serie KH si rivolge principalmente al segmento dei server e offre fino a 16 core e 16 thread. Si basa anche su un nodo di processo a 16 nm sebbene l’architettura non sia aggiornata come le CPU KX-6000G.

Quindi, tornando alle CPU Zhaoxin KX-6000G che potremmo anche chiamare APU poiché utilizzano la stessa GPU Zhaoxin C1080 prodotta da Zhaoxin che si trova in Glenfly Arise-GT-10C0 dGPU lanciato nel mercato interno cinese solo pochi giorni fa. Ora lo stesso chip discreto è racchiuso all’interno delle CPU Zhaoxin KX-6000G. Lo schema di denominazione e il design del chip assomigliano molto alle APU Ryzen Desktop di AMD che utilizzano anche un’architettura GPU separata e hanno una “G” collegata.

Secondo Zhaoxin, una CPU ha 8 core e 16 thread resi possibili dalla fusione di due blocchi sullo stesso pacchetto. La versione standard delle CPU KX-6000 viene fornita solo con la GPU C-960 integrata che fornisce supporto per VGA, HDMI e DP a risoluzioni fino a 4K. La nuova GPU integrata non solo fornisce prestazioni migliorate, ma anche migliori capacità grafiche.

CPU KX-6000G di Zhaoxin testata con GPU GT10C0 integrata in 3DMark 11. (Crediti immagine: MyDrivers)

Per cominciare, in 3DMark 11, la GPU integrata Zhaoxin ottiene circa 1.000 punti, che è oltre 3 volte più della GPU precedente. Viene fornito con un nuovissimo motore di elaborazione grafica e immagini compatibile con Galaxy Kirin KOS, Tongxin Software UOS, Windows e molti altri sistemi operativi cinesi tradizionali. Il chip fornisce anche la piena conformità con le API DirectX 11, Open GL 4.5 e OpenGL 1.2 mentre emette uno schermo 4K nativo. Sebbene sia un enorme miglioramento rispetto al suo predecessore, il chip integrato è ancora solo alla pari con la scheda grafica NVIDIA GT 630 nel benchmark 3DMark 11 (Performance) che ottiene punteggi simili. (Risultato della recensione della GT 630 di Vmodtech):

Anche la CPU Zhaoxin KX-6000G è stata testata in GLMark 2 dove ha ottenuto 3116 punti e la NVIDIA GeForce GTX 1650 ha ottenuto 10516 punti nello stesso benchmark. Per la CPU, il chip Zhaxoin registra oltre 15.000 MIPS in decompressione multi-thread che lo rende più veloce dell’AMD Ryzen 3 1300X e vicino all’Intel Core i5-7500. Abbiamo utilizzato i seguenti gradi di Recensione di TechSpot Per fare un grafico comparativo:

Detto questo, i produttori cinesi di GPU hanno fatto del loro meglio per raggiungere la parità con le GPU AMD e NVIDIA dal 2016. Di recente, Jing Jiaoui E il silicone Ha acceso i loro piani per offrire prestazioni di classe GTX 1080 e Vega nei prossimi anni. Zhaoxin lo è anche Funziona su una gamma di processori x86 che potrebbe rivaleggiare con i processori Ryzen di prima generazione di AMD Loongson punta alle prestazioni di Zen 3 con le prossime CPU entro il 2023.