La medaglia di bronzo olimpica di Jordan Chiles potrebbe essere tolta

PARIGI – Jordan Chiles potrebbe dover portare a casa la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Sabato la Corte Arbitrale dello Sport ha stabilito che la giuria della finale degli esercizi a corpo libero femminile ha assegnato in modo errato Una query che ha aumentato il punteggio di Chili È passata alla posizione di medaglia di bronzo. Lo ha stabilito il tribunale svizzero Il ricorso di Chiles è stato presentato un minuto dopo la scadenza del termine per tali richieste Pertanto non dovrebbe essere concesso.

Di conseguenza, la Corte Arbitrale dello Sport ha affermato che Chiles avrebbe dovuto ricevere 13.666 punti in quella gara, il che l’avrebbe collocata al quinto posto, appena prima del podio olimpico. Ma non specificava dove si sarebbe classificata Chiles nella gara, o se avrebbe mantenuto il bronzo.

“La Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) determina la classifica per la finale degli esercizi a corpo libero femminile e assegna le medaglie in conformità con la decisione di cui sopra”, ha affermato in una nota la Corte Arbitrale dello Sport. La sua regola.

In risposta a una richiesta di commento, un portavoce della Fédération Internationale de Gymnastics (FIG), la federazione internazionale che supervisiona la ginnastica, ha affermato che “una dichiarazione sarà pubblicata a tempo debito sul sito web della FIG”.

Un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale non ha risposto a una richiesta di commento.

Ginnastica USA e Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti Lo ha detto in una dichiarazione congiunta La Federazione Internazionale di Ginnastica ha dichiarato in un comunicato di essere “devastata” dalla sentenza di sabato e ha sostenuto che l’indagine sul risultato di Chiles è stata “presentata in buona fede e… in conformità con le regole della Federazione Internazionale di Ginnastica”. “

“Durante il processo di appello, la Giordania è stata sottoposta ad attacchi prolungati, infondati ed estremamente dannosi sui social media. Nessun atleta dovrebbe essere sottoposto a tale trattamento”, hanno affermato i due organi di governo nella loro dichiarazione.

“Condanniamo questi attacchi e coloro che vi partecipano, li sostengono o li incitano. Lodiamo Jordan per aver agito con integrità sia dentro che fuori dal campo, e continuiamo a sostenerla”.

Chiles, 23 anni, ha dichiarato subito dopo l’evento di non sapere che i suoi allenatori Cécile e Laurent Landy avevano presentato ricorso a suo nome, ma di essere stata bersaglio di duri messaggi sui social media in cui sosteneva di aver “rubato” la medaglia di bronzo a lei. Ana Barbuso, della Romania.

Sembra che Chili faccia riferimento al caso CAS pendente o alle critiche che ha ricevuto pubblicando un’emoji con il cuore spezzato. Nella sua storia su Instagram.

“Mi prenderò questo tempo e mi rimuoverò dai social media per la mia salute mentale, grazie”, ha scritto in un secondo messaggio più tardi sabato.

Questa notizia arriva meno di una settimana dopo quello che è successo Un’emozionante giornata conclusiva per le gare olimpiche di ginnastica.

Nella fase finale dell’ultimo evento, Chiles sembrava aver concluso al quinto posto, dietro di poco Barbuso e un’altra ginnasta rumena, Sabrina Foinha. Hanno segnato 13.7000 punti. Ma poi, in quella che i suoi allenatori hanno poi ammesso essere una tragedia metaforica, gli Stati Uniti hanno rivolto un’indagine alla giuria, chiedendo loro essenzialmente di riconsiderare la detrazione imposta al Cile.

Dopo aver esaminato l’elemento in questione, chiamato “Tour Jeté Full”, i giudici hanno allontanato l’avversario e hanno aumentato il punteggio di Chiles di un decimo di punto, spingendola alla medaglia di bronzo.

“Non ne ero sicuro, ma cosa hai da perdere?” Così ha detto in seguito Laurent Landy a proposito dell’indagine. “Era già fuori dal podio, quindi anche se avessero perso, non avrebbe potuto andare peggio, giusto? Ci abbiamo provato.”

“Ero nello stesso angolo del giudice e ho sentito che (il suo intero round) era molto migliore di tutte le altre competizioni che aveva fatto, quindi qual è il problema? Potremmo anche provarci.”

L’aggiustamento dell’ultimo minuto ha portato ad una scena straziante per la Barbuso, che è scesa in campo portando una bandiera rumena, credendo di aver vinto la medaglia di bronzo. Quando l’indagine è stata annunciata con successo, ha lasciato cadere la bandiera e ha lasciato il palco.

Nei giorni successivi lo ha annunciato il primo ministro romeno Marcel Ciulacu Ha detto che non avrebbe partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici a Parigi. sulla decisione arbitrale, mentre anche l’ex ginnasta rumena Nadia Comaneci ha criticato la gestione del ricorso.

“Non posso credere che stiamo giocando con atleti mentalmente ed emotivamente sani come questo”, Cománesz Scritto su Xprecedentemente noto come Twitter.

Federazione Ginnastica Rumena Successivamente ha presentato numerosi ricorsi alla Corte Arbitrale dello Sport, La corte ha presentato ricorso contro il risultato della partita. Uno dei ricorsi riguardava un’indagine presentata per conto di Chilez, che secondo la Federazione rumena era stata presentata quattro secondi dopo la scadenza del sessantaduesimo termine. L’altro ricorso mirava ad annullare la trattenuta comminata a Foinia per il suo allontanamento dai confini del campo.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il primo ricorso ma ha respinto il secondo.

Non è immediatamente chiaro in che modo il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti e la Ginnastica statunitense potrebbero andare avanti, anche se le decisioni del CAS sono solitamente appellabili solo alla Corte Federale Svizzera, che le esamina solo su basi procedurali limitate.

Chiles ha detto di essere molto orgogliosa di aver vinto una medaglia individuale alle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver contribuito a portare gli Stati Uniti alla medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha nuovamente giocato un ruolo importante nelle finali a squadre di quest’anno, dove gli Stati Uniti hanno vinto l’oro.

Ha detto ai giornalisti dopo la finale degli esercizi a terra: “Sono molto felice. Questa è la mia prima partecipazione a una finale (olimpica) individuale in assoluto, alle seconde Olimpiadi a cui ho partecipato. Non riesco a trovare le parole appropriate per descriverla”.

Anche il peperoncino È arrivato quarto nel turno di qualificazione a tutto tondo Ma è stata esclusa dalla finale a causa di una regola della ginnastica che limita la partecipazione a soli due giocatori per ogni paese. Sebbene si sia classificata quarta, si è classificata terza tra le ginnaste americane a tutto tondo, dietro l’eventuale vincitrice della medaglia d’oro Simone Biles e la vincitrice della medaglia di bronzo Sunny Lee.

Contatta Tom Schad all’indirizzo tschad@usatoday.com o sui social media @Tom_Shad.