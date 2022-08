La NFL ha sospeso e multato il proprietario dei Dolphins, privando la squadra di due scelte al draft

Lascia un commento su questa storia Commento

La NFL ha sospeso e multato il proprietario dei Miami Dolphins Stephen Rose e ha rimosso due scelte al draft dalla squadra martedì per aver violato le politiche della lega che regolano l’integrità sportiva. Le sanzioni sono il risultato di un’indagine Accuse di frode e gioco d’azzardo è stata fatta in caso di discriminazione razziale L’ex allenatore dei Dolphins Brian Flores ha presentato istanza a febbraio.

La lega ha concluso che i Dolphins non hanno intenzionalmente tentato di rinunciare alle partite durante la stagione 2019 nel tentativo di migliorare la loro posizione nel Draft NFL 2020. Ma ha riscontrato violazioni che coinvolgono Rose and the Dolphins, ora i Tampa Bay Buccaneers, e il quarterback Tom Brady, l’agente dell’ex allenatore dei New Orleans Saints Sean Payton.

La NFL ha sospeso Ross fino al 17 ottobre, lo ha rimosso da tutti i comitati della lega e lo ha multato di $ 1,5 milioni. I Dolphins perdono una scelta al primo turno nel draft NFL del prossimo anno e una scelta al terzo turno nel 2024, ha detto la lega.

“Gli investigatori hanno riscontrato violazioni di portata e gravità senza precedenti”, ha dichiarato il commissario della NFL Roger Goodell in una dichiarazione scritta. “Nel corso degli anni, non conosco alcun caso precedente di una squadra che abbia violato il divieto di danneggiare sia un allenatore che un fuoriclasse, a danno di più club. Allo stesso modo, non conosco alcun caso precedente di tale coinvolgimento diretto in violazioni dei diritti .

Mary Jo White, ex procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ed ex presidente della Securities and Exchange Commission; Ha supervisionato le indaginiÈ iniziato dopo che Flores ha intentato la sua causa il 1 febbraio. In esso, Ross lo ha accusato di aver pagato $ 100.000 per sconfitta per la stagione 2019 nel tentativo di assicurarsi una scelta al primo draft la prossima primavera. READ Dow Jones Futures: l'ondata di guadagni di Apple, l'aumento dei tassi della Fed incombe; cosa fare adesso

“L’indagine indipendente ha scagionato la nostra azienda da qualsiasi problema relativo al tanking e a tutti i problemi di Brian Flores.[’s] altre accuse”, ha detto Ross In una dichiarazione Pubblicato martedì dai Dolphins. “Come ho sempre detto, queste accuse sono false, dolose e diffamatorie, e la questione è ora chiusa. Per quanto riguarda le manomissioni, sono fortemente in disaccordo con le decisioni e la sentenza. Tuttavia, accetterò la decisione perché la cosa più importante è che abbiamo la nostra squadra all’inizio di una stagione emozionante e di successo. La squadra non ha distrazioni.

Ha detto che i Dolphins non hanno perso intenzionalmente le partite nella stagione 2019 e che l’offerta di $ 100.000 di Rose “non è stata considerata o presa come un’offerta seria, e Mr. L’indagine ha anche scoperto che né Ross né nessun altro al club hanno seguito la questione. .”

“Ogni club dovrebbe fare uno sforzo in buona fede per vincere ogni partita”, ha detto Goodell. “L’integrità del gioco e la fiducia del pubblico nel calcio professionistico non mancano. Un titolare o dirigente deve capire il peso delle sue parole e comprendere il rischio che il commento venga preso sul serio e agito, anche se non inteso o inteso. .

I Dolphins hanno concluso il 2019 con un record di 5-11 e hanno utilizzato la scelta n. 5 nel draft 2020 sul quarterback Dua Tagovailoa. Il quarterback Joe Burrow è andato primo in quel draft ai Cincinnati Bengals.

“I commenti di Mr. Ross non hanno influenzato la determinazione dell’allenatore Flores a vincere, ei Dolphins hanno gareggiato per vincere ogni partita”, ha detto Goodell. “L’allenatore Flores dovrebbe essere elogiato per non aver permesso a nessun commento sull’importanza relativa della posizione al draft di influenzare la sua determinazione a vincere per tutta la stagione”. READ Un coccodrillo di 11 piedi uccide un uomo nella comunità del Myrtle Beach Boat Club

I Dolphins hanno licenziato Flores a gennaio. Ora è l’assistente difensivo senior e l’allenatore dei linebacker Con i Pittsburgh Steelers.

Flores ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati martedì di essere “grato che l’investigatore della NFL abbia ritenuto vere le mie accuse contro Stephen Rose”, ma è rimasto “deluso nell’apprendere che l’investigatore ha minimizzato quelle accuse”.

“Anche se l’investigatore scopre che i delfini hanno causato danni inammissibili di ‘estensione e gravità senza precedenti’, il signor Ross eviterà qualsiasi conseguenza significativa”, ha detto Flores. “Non c’è niente di più importante quando si tratta del gioco del calcio dell’integrità del gioco. Quando l’integrità del gioco è messa in discussione, i tifosi soffrono e il calcio soffre.

L’indagine della NFL ha rilevato che i Dolphins avevano comunicazioni inammissibili con Brady durante il 2019 e il 2020 quando era sotto contratto con i New England Patriots. La squadra ha avuto comunicazioni inammissibili con Brady e il suo agente, che non è stato identificato per nome della lega, durante e dopo la stagione 2021 mentre era sotto contratto con i Buccaneers.

Secondo l’indagine, le discussioni con Brady e il suo agente “si sono concentrate sul fatto che il signor Brady diventasse un socio accomandante dei Dolphins e prestasse servizio come dirigente di football, anche se a un certo punto includeva la possibilità che avrebbe giocato per i Dolphins”.

La causa di Flores ha detto che Ross ha iniziato a fare pressioni su Flores “per assumere un quarterback chiave in violazione delle regole di manomissione del campionato” dopo la stagione 2019. Flores ha rifiutato, ma è stato invitato a incontrare Ross su uno yacht per il pranzo nell’inverno del 2020. Secondo la causa di Flores, Ross ha detto a Flores che “il quarterback chiave si stava ‘a proprio agio’ con Marina”. Flores ha rifiutato di partecipare alla riunione e ha lasciato la barca, afferma la sua causa. READ L'ordine di vaccinazione del governo di Biden è stato ristabilito per le grandi imprese

Secondo la NFL, nel gennaio 2022, i Dolphins hanno anche avuto comunicazioni inammissibili con l’agente Dan Yee su Payton come allenatore di Miami senza ottenere il permesso dai Saints. Bastone Si ritirò dai santi A seguito della scorsa stagione.

Yee, che rappresenta Brady, non ha risposto a una richiesta di commento martedì.

La NFL ha multato Bruce Beal, azionista a responsabilità limitata e vicepresidente dei Dolphins, di $ 500.000 e gli ha vietato di partecipare alle riunioni di campionato durante la stagione 2022 per il suo ruolo nelle comunicazioni con Brady. Rose non potrà partecipare a nessun incontro di campionato fino alla prossima primavera. Non può essere nel campus dei Dolphins durante la sua sospensione.

“La sentenza annunciata oggi è chiaramente inadeguata e angosciante”, hanno affermato gli avvocati di Flores, Douglas H. Victor e John Eleftherakis hanno detto in una dichiarazione congiunta. “Purtroppo, è chiaro che la NFL non può controllarsi da sola, motivo per cui non vediamo l’ora di continuare il processo legale per provare tutte le affermazioni di Brian … e imporre un vero cambiamento alla NFL”.