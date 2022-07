La stampa 3D va oltre le sue radici innovative

La stampa 3D si riferisce al fare qualcosa da zero, uno strato alla volta. I laser guidati da computer fondono polveri di metallo, plastica o materiali compositi per creare gli strati. Nella tradizionale lavorazione “sottrattiva”, ad esempio, un blocco di metallo viene fuso e una parte di esso viene scolpita in una forma utilizzando macchine utensili.

Negli ultimi anni, alcune aziende hanno utilizzato la tecnologia additiva per realizzare parti specializzate. General Electric si affida alla stampa 3D per realizzare ugelli del carburante per i suoi motori a reazione, Stryker realizza impianti per la colonna vertebrale e Adidas stampa una suola in rete per le sue scarpe da corsa di fascia alta. Gli impianti dentali e gli apparecchi ortodontici sono stampati in 3D. Durante la pandemia di Covid-19, le stampanti 3D hanno prodotto forniture di emergenza di visiere e parti di ventilatori.

Gli esperti affermano che il potenziale oggi è molto più ampio di una gamma relativa di prodotti di nicchia. Secondo le previsioni, il mercato della stampa 3D triplicherà fino a raggiungere quasi 45 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 2026 Report di HubMercato per i servizi di produzione.

L’amministrazione Biden sta cercando la stampa 3D per aiutare a far riemergere la produzione americana. Elizabeth Reynolds, assistente speciale del presidente per la produzione e lo sviluppo economico, ha affermato che la tecnologia additiva sarà una delle “fondamenta della produzione moderna nel 21° secolo”, insieme alla robotica e all’intelligenza artificiale.