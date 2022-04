La star di “Princess Bride” Carrie Elwes è stata trasportata in aereo in ospedale dopo essere stata morsa da un serpente a sonagli

Carrie Eloise Ha ottenuto molto più di quanto si aspettasse quando una giornata di lavoro in giardino si è trasformata in un viaggio in elicottero all’ospedale dopo un morso di un serpente a sonagli.

Fonti collegate a Cary hanno detto a TMZ… che la star di “Princess Bride” è stata trasportata in aereo al Ronald Reagan Medical Center dell’UCLA sabato dopo essere stata morsa da un serpente a sonagli vicino alla sua casa di Malibu. Ci è stato detto che stava lavorando fuori quando è avvenuto l’incidente – non è chiaro dove sia stato morso.

Carrey notoriamente ha avuto un infortunio ed è stato ricoverato in ospedale sul set di “PB” – non una, ma due volte in realtà… Ha preso un raffreddore per caso durante una finta scena KO e ha richiesto punti di sutura. Si è anche rotto un dito del piede a un certo punto e ha oscillato durante la maggior parte delle riprese.