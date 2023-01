L’aggiornamento iOS 16.3 della prossima settimana risolverà diversi bug comuni di iPhone

Quando iOS 16.3 raggiungerà la settimana in rete, avrà alcune nuove interessanti funzionalità, incluso il supporto per l’HomePod di seconda generazione e le chiavi di sicurezza fisiche. Conterrà anche due grandi correzioni che gli utenti di iPhone stavano aspettando.

Secondo le note di rilascio e il candidato al rilascio di Apple, che hanno colpito i dispositivi beta mercoledì, iOS 16.3 “risolve un problema in cui le linee orizzontali appaiono temporaneamente durante il risveglio dell’iPhone 14 Pro Max”. Nelle ultime settimane, alcuni utenti di iPhone 14 si sono lamentati di questo Linee orizzontali lampeggiavano sui loro schermi. Secondo i rapporti sui social media e Tavole di discussione, le linee vengono visualizzate quando l’iPhone viene attivato o riavviato. Inoltre, il rilascio risolve alcuni fastidiosi bug nella schermata di blocco, Siri e CarPlay:

Risolve un problema per cui lo sfondo potrebbe apparire nero nella schermata di blocco

Risolve un problema per cui il widget Home Lock Screen non visualizza accuratamente lo stato dell’app Home

Risolve un problema per cui Siri potrebbe non rispondere correttamente alle richieste di musica

Risolve i problemi che potrebbero causare il fraintendimento delle richieste di Siri in CarPlay

L’altro problema è legato alla nuova architettura domestica arrivata in precedenza in iOS 16.2. Poco prima delle vacanze, Apple Caratteristica tirata, che migliora l’affidabilità e l’efficienza, poiché c’è un problema con la condivisione, ma senza fornire un aggiornamento su quando verrà ripristinata. L’aggiornamento della struttura della casa è riapparso in un secondo iOS 16.3 beta, indicando che Apple ha risolto il problema. Tuttavia, questo non è menzionato nelle note di rilascio, quindi non è chiaro se farà parte di iOS 16.3 o arriverà come aggiornamento separato.

iOS 16.3 dovrebbe arrivare martedì o mercoledì, insieme a macOS Ventura 13.2.