Playoff NFL 2023: classifiche di tutte e otto le squadre, mentre i Chiefs e gli Eagles guidano il campo con talento

il Turno divisionale dei playoff NFL Probabilmente il miglior fine settimana della stagione. Le narrazioni che denigrano i contendenti del Super Bowl vengono tutte buttate fuori dalla finestra mentre i contendenti decidono il punteggio sul campo.

Guardami Dallas Cowboys E San Francisco 49ers compatibile. Lo stesso con Banconote di bufalo E Cincinnati Bengals. Tutte e quattro queste squadre sono tra le migliori del campionato, ma questo fine settimana dimostrerà quanto sia brava ciascuna di queste squadre mentre affrontano una squadra di pari talento in più aree del roster.

Nel frattempo, il Aquile di Filadelfia E Capi di Kansas City Vogliono dimostrare di meritare il seme numero 1 nelle rispettive conferenze. D’altra parte, il perdente Giganti di New York E Giaguari di Jacksonville Cercano di dimostrare che il loro viaggio al Divisional Round non è stato un incidente.

Mentre le partite si decideranno in campo, come classifichiamo ciascuna delle otto squadre rimanenti? Parte di queste valutazioni conta la strada per il Super Bowl, ma il livello di talento nei roster gioca un ruolo enorme.

8. Giganti di New York

Probabilità di vincere il Super Bowl: +3.000

Probabilità di vincere NFC: +1300

I Giants meritano molto credito per essere qui, battendo il Minnesota Vikings In viaggio per avere la possibilità di affrontare il Philadelphia nel Divisional Round. New York non gira il pallone (il turnover in attacco del 7,3% è il migliore nella NFL) e può eseguire la palla, classificandosi quarto in campionato in corsa (148,2 YPG) e quinto in yard per riporto (4,8).

L’attacco ha solo due partite in cui ha segnato più di 30 punti per tutta la stagione (anche se sono arrivati ​​​​nelle ultime tre partite) ed è solo 15esimo in punti segnati a partita (21,5) e 18esimo in yard a partita (333,9). La difesa è 17esima in punti consentiti a partita (21,8) e 25esima in yard consentite a partita (358,2), con la difesa in corsa 27esima in yard consentite a partita (144,2) e 31esima in yard consentite a partita (5,2).

New York aveva bisogno di Daniel Jones per giocare la sua miglior partita dell’anno contro una difesa degli ultimi tre per superare il Minnesota. I Giants sono stati 3-6-1 nelle ultime nove partite, ma hanno raggiunto le ultime otto.

Il contrasto nel talento diventa evidente quando si confrontano i Giants con il resto del campo. Tuttavia, Brian Daboll e lo staff tecnico sembrano sapere cosa stanno facendo, giocando uno stile di calcio che si presta a battere avversari migliori. A causa di questi fattori, New York ha una possibilità.

7. Giaguari di Jacksonville

Probabilità di vincere il Super Bowl: +3.500

Probabilità di vincere AFC: +1300

I campioni dell’AFC South non avrebbero dovuto essere qui sei settimane fa, seduti con un record di 4-8 e una piccola possibilità di vincere il campionato. Da allora Jacksonville non ha più perso, grazie al gioco di Trevor Lawrence e a una difesa in corsa che ha consentito solo 90,5 yard a partita nelle ultime quattro gare. Poi c’è Doug Pederson, le cui modifiche al gioco e le chiamate creative di quarta corda hanno aiutato Jacksonville a vincere le partite, per non parlare di ciò che ha fatto alla cultura degli spogliatoi.

Jacksonville sta entrando nel girone di divisione per la prima volta dal 2017, con Pederson che gioca soldi in casa contro il suo ex capo allenatore Andy Reid. I Jaguars stanno ancora andando forte dopo aver cancellato un deficit di 27-0 nel primo tempo per stordire i Los Angeles Chargers lo scorso fine settimana.

I Jaguars hanno i primi 10 attacchi in punti (23,8) e yard a partita (357,4), mentre la difesa di Mike Caldwell ha concesso solo 13,0 punti a partita negli ultimi quattro. I 27 takeaway sono anche quinti nella NFL.

Non dormire a Jacksonville, ma i Jaguars hanno un duro lavoro contro Kansas City.

6. Cincinnati Bengals

Probabilità di vincere il Super Bowl: +800

Probabilità di vincere l’AFC: +400

I bengalesi sono i roventi diretti in questa fase dei playoff, vincendo nove di fila per conquistare l’AFC North, battendo i capi e Corvi di Baltimora (due volte) nel processo. Il campione in carica dell’AFC merita rispetto con Joe Burrow che lancia i quarterback davanti a registi come Ja’Marr Chase e Tee Higgins. Cincinnati ha dimostrato di poter andare a Kansas City e vincere una partita di playoff l’anno scorso, quindi la capacità dei bengalesi di vincere grandi partite non dovrebbe essere messa in discussione.

I bengalesi non hanno un buon attacco, classificandosi al 29esimo posto in yard corse a partita (92,9) e al 29esimo in yard a tentativo (3,8). Anche la difesa dei passaggi può essere un punto debole, classificandosi al 23° posto nelle yard di passaggio a partita (227,9) nonostante consenta solo 17 passaggi di touchdown (quarto nella NFL). I bengalesi cedono yard, ma sono sesti nella loro difesa segnapunti.

Gli infortuni in linea offensiva sono il motivo per cui i bengalesi sono così bassi. La perdita di La’El Collins e Jonah Williams è un duro colpo per una squadra che ha bisogno della protezione di Burrow, senza dimenticare che anche Alex Cappa è una settimana dopo settimana. Questi infortuni potrebbero essere troppo da superare per Cincinnati, ma la differenza con Boro non dovrebbe essere contata.

5. Dallas Cowboys

Probabilità di vincere il Super Bowl: +850

Probabilità di vincere NFC: +350

I Cowboys sono stati una delle migliori squadre della NFL per tutta la stagione e sono bravi come qualsiasi squadra del campionato quando Dak Prescott non gira la palla e l’attacco non ha periodi in cui non può essere spostato. Questa squadra è arrivata quarta nel punteggio (27,5 PPG) nonostante fosse 11a in yard a partita (354,9) e 19a in yard per possesso. Il gioco di corsa di Ezekiel Elliott e Tony Pollard rende i Cowboys pericolosi, anche se i Cowboys sono al 18° posto in yard per riporto (4.3). I suoi 24 touchdown su corsa sono secondi nella NFL, mentre la sua percentuale di punteggio in zona rossa di 71,4 è la migliore del campionato.

Dallas aveva il maggior numero di punti in campionato (33) e aveva uno dei cinque migliori giocatori difensivi del gioco in Micah Parsons. Sono quinti in campionato per punti concessi (20.1 ppg) e ottavi per yard di passaggio concesse (200.9). Un’evidente debolezza è la difesa della corsa, che si colloca al 22° posto in yard consentite a partita (129,3) e al 17° in yard per riporto consentite (4,4). Nelle ultime quattro partite, la difesa in corsa ha consentito solo 96,8 yard a partita, enormi per una squadra che a volte fatica con i contrasti in corsa.

Dallas ha il giocatore più esperto tra i restanti club NFC a Prescott, ma questa squadra può battere San Francisco? Riuscirà a battere Philadelphia con la salute di Galen Hurts? Questo è un contendente del Super Bowl, ma ci sono domande.

4. San Francisco 49ers

Probabilità di vincere il Super Bowl: +380

Probabilità di vincere NFC: +160

Come può una squadra talentuosa come i 49ers essere in mezzo al gruppo? Tutto ciò che San Francisco ha fatto è vincere 11 partite consecutive, sei delle quali sono state con il quarterback di terza serie con un passer rating di 121,4 all’inizio. Brock Purdy è stato fantastico, ma non ha ancora incontrato una corsa al passaggio che possa colpire un quarterback come Dallas e Philadelphia. Domenica sarà il più grande test della stagione di Purdy.

In combinazione con le prenotazioni di Purdy, questa squadra di 49ers era carica. Hanno Christian McCaffrey, Debo Samuel e George Keitel, tutti considerati i primi cinque nelle rispettive posizioni. Brandon Ayuk è anche un ottimo ricevitore e Kyle Shanahan è abile nel mettere questi ragazzi nelle posizioni migliori per vincere le partite di calcio. San Francisco è al sesto posto in punti a partita (26,8) e quinto in yard a partita (365,6), mentre l’attacco impetuoso ha registrato una media di 175,3 yard a partita nelle ultime sei partite.

La difesa dei 49ers è la numero 1 in punti (16,3) e yard concesse (300,6) pur consentendo il minor numero di punti per possesso in campionato. La difesa della corsa è seconda in yard consentite (77,7) e in yard per carry consentite (3,4), ma la difesa del passaggio è di 20 yard consentite (223,2). Tuttavia, l’unità ha il maggior numero di intercettazioni nella NFL (20).

San Francisco è la squadra più entusiasmante della NFL, ma il loro percorso verso il Super Bowl è molto difficile. Questa è un’altra squadra che ha un motivo legittimo per essere il numero 1.

3. Banconote di bufalo

Probabilità di vincere il Super Bowl: +350

Probabilità di vincere AFC: +165

Buffalo potrebbe facilmente essere il numero 1 in questa lista con il talento in questa lista. I Bills sono costruiti per vincere il Super Bowl in questa stagione con Josh Allen come quarterback, guidando l’attacco n. 2 in punti (28,8) e yard (399,1) a partita. I Buffaloes, non conosciuti come squadra di corsa, si sono classificati al settimo posto in yard corse a partita (137,6) e al secondo in yard per riporto (5,2). I Bills erano anche secondi in termini di punti e ore per possesso, rendendo questo attacco uno dei più pericolosi della NFL. Le loro tre sconfitte sono state di nove punti combinate.

La difesa è stata seconda per punti concessi a partita (18,6) e quinta per yard concesse a partita (313,9). Hanno una delle prime cinque difese in yard a partita (100,9) e si classificano al settimo posto nella corsa consentita (10). La difesa del passaggio di Buffalo non è così forte come lo è stata negli anni passati (15 yard consentite e 13 nei passaggi di touchdown consentiti), ma questa difesa crea palle perse (27 suggerimenti è il quarto nella NFL).

Questa squadra di Bills è abbastanza brava da vincere il Super Bowl e trarrebbero vantaggio dall’interpretare i Chiefs in un gioco per il titolo del sito neutrale se pagasse. Se Josh Allen può sponsorizzare il calcio, Buffalo sarà molto difficile da battere, anche se il suo percorso verso il Super Bowl include Cincinnati questa settimana.

Gioco in primo piano | Buffalo Bills contro Cincinnati Bengals

2. Aquile di Filadelfia

Probabilità di vincere il Super Bowl: +525

Probabilità di vincere NFC: +165

In qualche modo, gli Eagles non ottengono rispetto per quanto sono stati bravi per tutta la stagione. Questa squadra ha raggiunto la testa di serie numero 1 nella NFC ed è stata 14-1 nelle partite con Jalen Hurts che ha iniziato come quarterback. Forse l’infortunio alla spalla di Hurts sta colpendo Philadelphia, ma il fatto è che gli Eagles hanno dovuto vincere solo una delle ultime tre partite per assicurarsi un vantaggio in casa e hanno avuto una settimana in più di riposo per prepararsi al prossimo avversario, il che è enorme per loro . Danno e criminalità.

Filadelfia si è classificata al terzo posto in punti a partita (28,1) e yard a partita (389,1), pur avendo uno dei primi cinque attacchi veloci (147,6 YPG) e guidando il campionato in touchdown veloci (32). Era anche la top five in punti e yard per possesso.

Anche la difesa è tra le prime cinque unità, classificandosi ottava in punti a partita (20,2) e seconda in yard a partita (301,4). Filadelfia ha avuto la difesa del passaggio n. 1 (179,8 YPG) con James Bradbury e Darius Slay e ha avuto anche 70 licenziamenti durante la stagione. Quattro giocatori hanno avuto più di 10 licenziamenti sugli Eagles, il massimo di qualsiasi squadra nella storia della NFL.

Gli Eagles sono una delle squadre più complete della NFL e gli Hurts si sono riposati molto per ottenere quella spalla destra. Quella squadra vince quando Hurts è in campo.

1. I capi di Kansas City

Probabilità di vincere il Super Bowl: +310

Probabilità di vincere l’AFC: +145

Non solo i Chiefs sono la prima testa di serie nella conferenza, ma Kansas City ha Andy Reid come capo allenatore e Patrick Mahomes come quarterback. Questi due fattori da soli rendono Kansas City pericoloso in questo periodo dell’anno (ricorda, Mahomes non ha mai giocato una partita di playoff su strada, né ha mai avuto una stagione come quarterback durante la quale non è riuscito a raggiungere la partita di campionato della conferenza).

I Chiefs hanno avuto l’attacco con il punteggio più alto (29,2 PPG) e l’attacco più alto in yard a partita (413,6). Hanno avuto il maggior numero di attacchi in punti e yard per possesso e il loro gioco di corsa è migliorato notevolmente nelle ultime nove settimane della stagione. La difesa è sotto pressione al quarterback (secondo in campionato con 55 sack) e ha la difesa con il punteggio più alto in punti a partita (11) da quando Steve Spagnolo è subentrato come coordinatore difensivo nel 2019.

Kansas City ha perso quest’anno contro Buffalo e Cincinnati, ma questa squadra ha il massimo vantaggio su Reed e Mahomes. Questo pone i Chiefs come la migliore squadra rimasta in questi playoff.