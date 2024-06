L’album di Taylor Swift The Tortured Poets Department rimane in cima alla classifica degli album di Billboard 200 per la settima settimana consecutiva.

L’ultimo album di Taylor Swift, The Tortured Poets Department, ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album di Billboard 200 per la settima settimana consecutiva.

L’ultima offerta dell’artista vincitore del Grammy, 34 anni, ha venduto 148.000 unità equivalenti a un album nella settimana terminata il 6 giugno, secondo Luminate Statistics, per pittura.

I numeri complessivi dell’album sono scesi del 16% in una settimana, diventando il primo disco a raggiungere l’impresa dai tempi di One Thing at a Time di Morgan Wallen, che è rimasto al top per 12 settimane lo scorso anno, dal 18 marzo al 3 giugno.

All’interno del catalogo personale di Swift, la serie di sette settimane consecutive ha aiutato la Sezione Tormented Poets a superare il suo album Folklore per settimane consecutive al primo posto. “Folklore”, pubblicato nel luglio 2020, è stato inizialmente al numero 1 per sei settimane e per otto settimane in totale.

Nel complesso, gli album di debutto di Swift che sono rimasti al primo posto per più tempo sono Fearless del 2008 e 1989 del 2014, entrambi rimasti per 11 settimane al numero uno.

Il traguardo di questa settimana segna il 76esimo anniversario dell’album n. 1 di Swift nella Billboard 200, l’album con il maggior incasso di sempre per un artista solista, mentre il defunto Elvis Presley ha mantenuto il posto n. 2 per 67 settimane.

Swift rimane legato a Jay-Z per la maggior parte degli album n. 1 di un artista solista, con 14 in totale, secondo Billboard.

Swift, che esce con la star dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, 34 anni, ha trascorso il fine settimana nel Regno Unito a Edimburgo, in Scozia.

Mentre Swift si esibiva davanti a grandi folle all’aperto durante il fine settimana, la stella della NFL ha mostrato le sue capacità di colpire sabato vincendo una gara di fuoricampo in un evento di beneficenza di softball a Eastlake, Ohio, ospitato da David Njoku dei Cleveland Browns.

Kelce, cresciuto a Cleveland, è arrivato al Classic Park, sede della Lake County Captains Little League, proprio mentre l’evento era in corso.

Mentre entrava in campo, Kelce ha stretto la mano ad alcuni fan prima di dare un caloroso benvenuto al difensore dei Browns Myles Garrett e al quarterback Deshaun Watson.

Una volta nel box di battuta, Kelce, che giocava a baseball al liceo, ha fatto una prestazione impressionante.

Dopo essersi connesso nel suo swing finale e aver mandato un’altra palla oltre la recinzione per la vittoria, Kelce ha lanciato la mazza per festeggiare e ha fatto un giro di vittoria attorno alle basi.

La Swift è stata fotografata sul palco venerdì allo Scottish Gas Murrayfield Stadium per la sua ultima tappa dell’Eras ​​Tour

Centinaia di fan dell’artista musicale sono stati visti fuori dal locale giovedì, prima del suo primo spettacolo lì

Mentre Swift si esibiva davanti a grandi folle fuori durante il fine settimana, il suo fidanzato Travis Kelce ha mostrato le sue abilità di colpire sabato vincendo una gara di fuoricampo in un evento di beneficenza di softball a Eastlake, Ohio.

Il tight end dei Kansas City Chiefs è stato fotografato mentre si allunga durante le attività organizzate della squadra di football della NFL venerdì a Kansas City, Missouri.

Il presidente Joe Biden è stato fotografato insieme a Kelce durante un evento con i campioni del Super Bowl Kansas City Chiefs sul South Lawn della Casa Bianca il 31 maggio per celebrare la vittoria del Super Bowl LVIII.

Kelce, tre volte campione del Super Bowl, negli ultimi anni si è avvicinato a Njoku, che si è iscritto alla Tight End University in questa offseason.

“Quello è il mio amico, amico”, ha detto Njoku. “È uno degli esseri umani più puri che abbia mai incontrato in vita mia, onestamente. Ha sempre buone intenzioni. Nel complesso, è un bravo ragazzo.”

Kelce ha sempre tifato per la squadra di baseball di Cleveland e l’anno scorso ha lanciato uno sfortunato lancio cerimoniale come se fosse un pallone da football.

Kelce è rimasta impegnata per tutta la vacanza. Recentemente ha partecipato ad attività di squadra organizzate per i Chiefs e ha visitato la Casa Bianca quando il presidente Joe Biden ha ospitato i campioni del Super Bowl.