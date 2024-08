L’antica arte rupestre gigante rivela i segreti dei primi popoli dell’Amazzonia, dalla mitologia alla dieta

Iscriviti per ricevere un riepilogo completo delle migliori opinioni della settimana nelle e-mail di Voices Dispatches Iscriviti alla nostra newsletter settimanale gratuita Voices

Gli archeologi hanno scoperto una roccia gigante nell’Amazzonia colombiana con molte incisioni gialle di animali risalenti a 12.500 anni fa, una scoperta che fa luce sui miti e sulla dieta dei primi esseri umani nel continente.

La collina Cerro Azul a Serranía de la Lindosa in Colombia ospita una straordinaria collezione di dipinti raffiguranti una serie di creature tra cui animali e esseri umani che si rivolgono l’uno verso l’altro.

La collina indipendente da tavolo contiene 16 “pannelli” di disegni colorati di giallo, molti dei quali sono accessibili solo ai ricercatori dopo un’ardua salita.

Queste splendide pitture rupestri, che probabilmente servirono come una grande galleria per gli antichi per migliaia di anni, rivelano la ricca mitologia che ha guidato generazioni di indigeni amazzonici, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature. Giornale di archeologia antropologicaY.

“Questi siti di arte rupestre contengono le prove più antiche della presenza umana nell’Amazzonia occidentale, risalenti a 12.500 anni fa”, ha detto il coautore dello studio Mark Robinson dell’Università di Exeter.

Uno dei dipinti studiati nell’ambito dell’Amazon Rock Art Project ( Università di Exeter )

I ricercatori hanno valutato i resti di animali scavati nei siti vicini e li hanno confrontati con le creature raffigurate nell’arte rupestre.

Gli studiosi si sono concentrati in particolare su sei pannelli nel dettaglio, si va da un pannello di 40 metri per 10 metri e contenente più di 1.000 immagini a un pannello molto più piccolo di 60 metri quadrati e contenente 244 pannelli rossi ben conservati.

Complessivamente, utilizzando droni e fotografie tradizionali, i ricercatori hanno documentato più di 3.200 immagini disegnate sulla roccia, la maggior parte delle quali associate ad animali come cervi, uccelli, facoceri, lucertole, tartarughe e tapiri.

Cerro Azul con il sito delle pitture rupestri e il sito degli scavi analizzati in questo studio ( Università di Exeter )

I ricercatori hanno scoperto che le antiche Amazzoni avevano una dieta diversificata che includeva pesci, una serie di piccoli e grandi mammiferi, nonché rettili, tra cui tartarughe, serpenti e coccodrilli.

Sebbene i pesci siano stati trovati in abbondanza nei resti archeologici, la loro presenza nelle opere d’arte era limitata a soli due dipinti.

Poiché le proporzioni delle ossa degli animali non corrispondono alla rappresentazione degli animali nell’arte rupestre, gli scienziati sospettano che gli artisti non si limitassero a dipingere ciò che mangiavano.

Immagini di dipinti di arte rupestre del Cerro Azul ( Giornale di archeologia antropologica )

Nei dipinti si notava anche una notevole assenza di grandi felini, nonostante il loro status di principali predatori della regione.

“Il contesto mostra la complessità delle relazioni amazzoniche con gli animali, sia come fonte di cibo ma anche come esseri venerati, che avevano connessioni soprannaturali e richiedevano complesse trattative da parte di specialisti di rituali”, ha affermato il dottor Robinson.

Alcune forme che combinano caratteristiche umane e animali suggeriscono un complesso mito di trasformazione tra gli stati animale e umano, una credenza che esiste ancora nelle moderne società amazzoniche.

Esempi di animali rappresentati al Cerro Azul. a) armadillo, b) paca, c) coati, d) anfibio, e) tapiro, f) razza, g) gatto, h) tartaruga, i) cervo, j) coccodrillo/caimano, k) scimmia, l) riccio, m) cavallo, n) serpente a due zampe, f) lucertola, p) cervo, pipistrello, ragno, uccelli acquatici, x) bradipo, p) cane ( Giornale di archeologia antropologica )

I dipinti evidenziano l’ampia comprensione da parte dei popoli antichi di una serie di habitat nella regione, tra cui savane, foreste allagate e fiumi.

“Avevano una conoscenza approfondita dei diversi habitat della zona e possedevano le competenze necessarie per rintracciare e cacciare animali e raccogliere piante da ciascuno, come parte di un’ampia strategia di sussistenza”, ha affermato Javier Acetuno, un altro autore dello studio di Medellin, Colombia. .

“Anche se non possiamo essere sicuri del significato che hanno queste immagini, certamente forniscono maggiori dettagli alla nostra comprensione del potere dei miti nelle società indigene”, ha detto il coautore dello studio Jose Iriarte di Exeter.