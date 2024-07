Laurene Powell Jobs acquista una villa a San Francisco per 70 milioni di dollari: WSJ

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Lavori di Lauren Powell. GT

Laurene Powell Jobs ha acquistato una casa da 70 milioni di dollari a San Francisco, riporta il Wall Street Journal.

La villa è la casa più costosa mai venduta in città.

Powell Jobs ha acquistato a giugno una proprietà da 94 milioni di dollari a Malibu.

La miliardaria Laurene Powell Jobs ha acquistato una villa da quasi 70 milioni di dollari nel quartiere Pacific Heights di San Francisco: un prezzo record per una casa in città. Lo riferisce il Wall Street JournalCitando persone non identificate che hanno familiarità con l’affare.

Powell Jobs, fondatore della società di investimenti e filantropia Emerson Collective e vedova del fondatore di Apple Steve Jobs, ha acquistato la proprietà in un accordo fuori mercato da Sloan Lindemann Barnett e Roger Barnett, CEO della società di nutrizione naturale Shackley Corp.

Il Wall Street Journal ha riferito che i Barnett hanno acquistato la villa in stile rinascimentale spagnolo nel 2011 per 33 milioni di dollari.

Gli agenti locali hanno riferito al giornale che il precedente prezzo record per la vendita a San Francisco era di 43,5 milioni di dollari.

La casa del 1916 fu restaurata dall’architetto Pietro Marino. Secondo un rapporto del 2020 di Architectural Digest.

La casa a quattro piani offre viste sulla baia di San Francisco, sul Golden Gate Bridge e sull’isola di Alcatraz.

secondo Agente immobiliare.comIl prezzo medio di quotazione per una casa a San Francisco era di 1,2 milioni di dollari a giugno.

Il mese scorso Powell Jobs ha anche speso 94 milioni di dollari per una proprietà di quattro acri a Malibu. È probabile che il miliardario demolisca la casa a forma di L, costruita negli anni ’50 e che copre 3.399 piedi quadrati. Lo ha riferito il Los Angeles Times.

Dalla morte di cancro di Steve Jobs nel 2011, Powell-Jobs ha continuato a costruire la sua fortuna, basandosi sulle azioni Apple e Disney ereditate da suo marito.

Secondo il Indice dei miliardari di BloombergIl patrimonio netto di Powell Jobs è di 11,4 miliardi di dollari. Possiede partecipazioni in diverse organizzazioni, tra cui Washington Wizards della NBA e Washington Capitals della NHL, e ha anche investito in mezzi di comunicazione come Axios e The Atlantic.