Le principali etichette discografiche hanno fatto causa alla società di intelligenza artificiale dietro la canzone di BBL Drizzy

Un gruppo di etichette discografiche, tra cui le Big Three – Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment e Warner Records – hanno intentato una causa contro due dei più grandi nomi dell’industria musicale basata sull’intelligenza artificiale generativa, sostenendo che le società hanno violato i loro diritti. diritti d’autore.

Due società di intelligenza artificiale, Suno e Udio, utilizzano suggerimenti di testo per produrre canzoni originali. Entrambe le società hanno avuto un certo successo: Suno è disponibile per l’uso in Microsoft Copilot attraverso una partnership con il gigante della tecnologia. Udio è stato utilizzato per creare la canzone “BBL Drizzy”, uno degli esempi più notevoli di musica AI diventata virale.

Il caso contro Sono è stato archiviato presso il tribunale federale di Boston e il caso di Odio è stato archiviato a New York. Le etichette affermano che il loro lavoro è stato utilizzato senza consenso da artisti di tutti i generi e di epoche diverse.

Le cause sono state intentate dalla Recording Industry Association of America (RIAA), il potente gruppo che rappresenta i principali attori dell’industria musicale, e da un gruppo di etichette. La RIAA chiede un risarcimento fino a 150.000 dollari per azione, oltre ad altre spese.

“Si tratta di chiari casi di violazione del copyright che coinvolgono la copia non autorizzata di registrazioni audio su larga scala. Suno e Udio stanno cercando di nascondere l’intera portata della loro violazione piuttosto che mettere i loro servizi su una base legale adeguata”, Ken Durchu, capo della RIAA. legale, ha detto in un comunicato stampa.

I pubblici ministeri affermano che quando hanno accusato Suno di utilizzare opere protette da copyright, la società ha deviato dicendo che i dati di formazione erano “informazioni commerciali riservate”. Audio ha fatto accuse simili nella corrispondenza, secondo la causa. “Se Suno si sforzasse di evitare di copiare le registrazioni audio dei querelanti e di includerle nel suo modello di intelligenza artificiale, il servizio di Suno non sarebbe in grado di riprodurre un’imitazione convincente di una gamma così ampia di espressione musicale umana con la qualità che Suno promuove”, si legge nella denuncia. legge. READ Sembra che Jennifer Lopez usi pronomi neutri rispetto al genere per presentare suo figlio

Le cause rappresentano un passo importante nella controversa battaglia tra l’industria musicale e le società tecnologiche che offrono strumenti di intelligenza artificiale. La UMG e altri editori musicali avevano già citato in giudizio Anthropic per aver distribuito testi di canzoni protetti da copyright quando gli utenti avevano richiesto il sistema Claude 2.

A partire dall’anno scorso con una falsa canzone di Drake creata utilizzando l’intelligenza artificiale, artisti ed etichette hanno intrapreso una battaglia pubblica contro le aziende che secondo loro hanno copiato illegalmente le loro opere protette per addestrare e sviluppare strumenti di intelligenza artificiale. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di riprodurre registrazioni che suonano in modo convincente come quelle di artisti famosi, sollevando dubbi sulla misura in cui l’immagine falsa di un musicista è controllata dall’intelligenza artificiale.

Anche piattaforme come TikTok e YouTube sono state messe nel mirino mentre la musica generata dall’intelligenza artificiale si diffonde su Internet. All’inizio di quest’anno, la musica degli artisti della UMG, tra cui Taylor Swift, è stata temporaneamente rimossa da TikTok poiché le due società non sono riuscite a raggiungere un accordo di licenza, in parte a causa delle preoccupazioni sull’intelligenza artificiale. Lo scorso autunno, YouTube ha annunciato un nuovo sistema per rimuovere i contenuti musicali generati dall’intelligenza artificiale su richiesta dei titolari dei diritti. A maggio, Sony Music ha inviato lettere a centinaia di aziende tecnologiche mettendole in guardia contro l’uso “non autorizzato” di opere protette da copyright.

I dirigenti e gli investitori di Suno hanno riconosciuto la possibilità di essere citati in giudizio In Rolling Stone Profilo Aziendale Esercitati in questo. Per alcuni, è semplicemente il costo di fare affari: Antonio Rodriguez, uno dei primi investitori di Suno, ha detto alla rivista: “Onestamente, se avessimo avuto accordi con i marchi quando ho fondato questa azienda, probabilmente non ci avrei investito. pensano di dover realizzare questo prodotto.” Senza restrizioni. READ Il nuovo tour mondiale del rapper Childish Gambino partirà per New Orleans a settembre Keith Spira

Le aziende di intelligenza artificiale sono state riservate riguardo ai dati utilizzati per addestrare i loro modelli. OpenAI è attualmente citato in giudizio da autori ed editori di notizie come New York Times Chi afferma che il proprio lavoro è incluso nei dati di formazione. Mira Moratti, CTO di OpenAI, ha Domande ripetutamente eluse Informazioni sul fatto che Sora, il creatore di video basato sull’intelligenza artificiale dell’azienda, sia stato formato sui contenuti di YouTube.