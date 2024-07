Letture dell’oroscopo settimanale per ciascun segno dal 28 luglio al 3 agosto

Ogni domenica, Claire Comstock-Guy legge le stelle nei panni di Madame Chiaroveggente e condivide il tuo oroscopo settimanale per ogni segno zodiacale. Angela Bassett, Leo.

Illustrazione: Dal taglio; Foto: Getty Images

La luna sta calando mentre attraversa Toro, Gemelli e Cancro questa settimana e si dirige verso una luna nuova in Leone domenica prossima. Durante quest’ultima fase del ciclo lunare, progetti, sentimenti o relazioni stanno giungendo al termine. Niente dura per sempre, e questo non è un male (anche se non è sempre facile). Il tuo compito è prepararti a lasciare andare il vecchio, in modo da poter entrare in una nuova fase con il cuore pieno ed emozionato una volta arrivata la luna nuova. Nel frattempo, trova qui sotto il tuo oroscopo settimanale per ciascun segno.

È facile considerare il sentirsi soli come un segno che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, spendiamo troppo tempo a pensare o trascuriamo le nostre relazioni. Ma anche se è vero che devi fare uno sforzo per mantenere forti legami sociali, nessuna quantità di duro lavoro può proteggerti dalla solitudine. tutti La solitudine è una cosa naturale. Non preoccuparti se ti senti isolato o alienato questa settimana. Questa sensazione passerà presto. Fai parte di un ecosistema più ampio, anche quando non sembra, e ritroverai il tuo senso di connessione.

Tutti traggono vantaggio dall’ascoltare punti di vista esterni e dall’accettare critiche ponderate di tanto in tanto. Ma alla fine, è la persona che capisce meglio la tua vita VoiAnche quando ti senti confuso o combattuto, sei ancora la persona che conosce meglio la tua storia, i tuoi bisogni e i tuoi sogni. Il problema è che c’è molta pressione per ignorare la tua voce interiore e agire in modo da rendere più semplice la vita degli altri. Questa settimana, non aver paura di sembrare “difficile”. Sii onesto – con gli altri E Con te stesso – su ciò che vuoi veramente.

Le persone ti dicono sempre di “essere te stesso”, ma questo consiglio non è sempre così semplice nell’applicazione pratica. Gli esseri umani sono creature poliedriche e spesso sorprendenti. Amici diversi fanno emergere aspetti diversi della tua personalità; Nessuna persona appare esattamente allo stesso modo in ogni contesto. Potresti avere la sensazione che questa settimana “dovresti” essere meno contraddittorio, come se avessi bisogno di comprimere la tua personalità in una forma che abbia più senso per tutti coloro che ti circondano. Ma non è tuo compito essere facile da capire, semplicemente essere umano, non importa quanto possa essere disordinato o imprevedibile.

A volte, involontariamente rendi tutto più difficile per te stesso. Ti impegni più lavoro del necessario o ti metti in situazioni inutilmente stressanti. Se hai l’opportunità di scegliere, scegli la strada verso il successo. Maggior parte La sofferenza non è indice di tempo ben speso e la felicità non significa che sei stato superficiale o pigro. Un po’ di dolore è inevitabile nella vita; Non c’è motivo di cercare di più. Ricorda, non c’è niente di sbagliato nel rendere le tue giornate (e quelle delle persone intorno a te) più facili quando puoi.

Ultimamente, ti sei guardato intorno nella tua vita chiedendoti come sei arrivato qui e cosa potrebbe pensare il tuo io più giovane riguardo a dove sei finito. Hai molto di cui essere orgoglioso, ma potrebbe esserci anche una parte di te che si chiede se sia tutto qui. Se ti senti vagamente deluso dal fatto di non avere più da mostrare per te stesso, ricorda che non sei ancora arrivato. Sei ancora nel mezzo. C’è ancora molto da fare e molti capitoli ancora da svelare. Inizia una nuova fase. Non sottovalutarti. Da qui tutto può succedere.

Avevi la strana sensazione che tutto stesse accadendo A Tu, sei trascinato di qua e di là da forze che vanno oltre il tuo controllo, e le decisioni degli altri modellano la tua vita. Adesso è l’occasione per prenderti un po’ di tempo e resettarti. Hai più potere di quanto pensi, ma appassirà se non lo usi. Forse non puoi schioccare le dita e cambiare l’universo in un istante, o correggere ogni ingiustizia con la forza di volontà, ma sei pur sempre l’autore della tua storia. Puoi prendere decisioni, agire e avere voce in capitolo NO.

Con un piccolo sforzo puoi pensare di risolvere quasi tutti i problemi. Sai come guardare un problema in modo creativo, porre domande utili e riassumere le informazioni finché non trovi il percorso migliore da seguire. Sapere cosa fare è molto diverso dal sapere come farlo. un lavoro È una questione completamente diversa. Il lavoro è più pericoloso e stressante dell’analisi, ma ricorda che può anche essere più gratificante. Se sei bloccato nei tuoi pensieri, questa settimana è un buon momento per ricominciare a partecipare al mondo che ti circonda.

Forse sei il tipo di persona che ha sempre un piano di riserva e rimane preparato per tutti i tipi di scenari peggiori. Non è che sei pessimista; Solo tu capisci che l’universo non soddisfa i tuoi desideri personali. Non sei sempre preparato per i momenti in cui la vita ti sorprende in modo positivo. Diffidi delle opportunità felici e cerchi la sorpresa in ogni opportunità inaspettata. Non devi essere completamente compiacente, ma questa settimana permetti a te stesso di credere che possano accadere anche cose belle.

Il mondo intorno a te è in continua evoluzione, quindi hai imparato come adattarti. Invece di desiderare disperatamente che le cose possano essere diverse, concentrati sul giocare la carta che ti viene distribuita. Ma a un certo punto inizi a sentirti costantemente sulla difensiva. Non devi reagire continuamente al cambiamento: puoi agire secondo i tuoi desideri. Crea Anche il cambiamento è necessario. Questa settimana, pensa al tipo di mondo in cui vuoi vivere e a come puoi lavorare per costruire quel mondo. Parti dal presupposto che nulla è inevitabile e che le tue azioni, non importa quanto piccole, aiutano a plasmare il futuro.

Le persone della tua vita potrebbero apparire strada Le cose sono diventate più tese ultimamente. Forse i tuoi amici hanno bisogno di più di quello che puoi dare loro, oppure potrebbero litigare per le questioni più semplici o agire in modi che ti causano confusione e turbamento. Tutto questo è sufficiente per farti venir voglia di abbandonarli completamente. Sei già molto nervoso; E non vuoi aggiungere altri drammi personali al mix. Ma se questa settimana resisti alla tentazione di ignorare tutti, scoprirai che i tuoi rapporti con gli altri sono più vantaggiosi che fastidiosi. Le relazioni sono importanti. Non cercare di affrontare la vita da solo.

Alcune persone vivono come se il loro tempo sulla Terra non finisse mai, come se non restassero mai senza vitalità o nuove opportunità. Tu, invece, sei molto consapevole dei limiti imposti a ciascuno di noi. Sai che le opportunità d’oro non arrivano tutti i giorni, che le connessioni profonde con gli altri sono estremamente rare e che la vita non si estende all’infinito davanti a te. Ma non lasciare che questo ti renda disperato. Nuovi inizi accadono continuamente. Non sei mai a corto di opportunità per cambiare la tua vita. Possibilità Noi siamo Infinito.

Non sei il tipo che indulge in dettagli non importanti; Piuttosto, devi concentrarti sul quadro generale, sui tuoi obiettivi finali. Questo per lo più ti serve bene, ma a volte ti stressa perché non riesci a vedere i progressi che stai facendo. Smetti di cercare di risolvere i tuoi problemi in un colpo solo. Almeno per ora, il modo migliore per ottenere i progressi desiderati è compiere piccole azioni, ancora e ancora. L’attenzione ai dettagli non sembra sufficiente al momento, ma col tempo vedrai gli effetti sommarsi.

Ottieni Madame Clairevoyant ogni settimana. Termini e Informativa sulla privacy di Vox Media, LLC Inviando la tua email, accetti i nostri termini di utilizzo condizioni E Informativa sulla Privacy Per ricevere la nostra corrispondenza via email.

Leggi il Oroscopi settimanali Gli oroscopi settimanali per la settimana del 21 luglio e gli oroscopi settimanali per la settimana del 4 agosto saranno disponibili online domenica prossima.

Acquista il libro di Claire Comstock-Jay, La guida alle stelle di Lady Sibyl, Qui.