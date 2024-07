Aumento del costo della vita di 600 dollari Per pagare la previdenza sociale, la Social Security Administration ha ricevuto 463.000 chiamate in un giorno

IL Amministrazione della previdenza sociale Questa sezione affronta la diffusa disinformazione su un presunto aumento di 600 dollari dei benefici della previdenza sociale. Questa sezione approfondisce le implicazioni di queste false affermazioni e il modo in cui hanno influenzato l’amministrazione della previdenza sociale e i suoi beneficiari.

Si è diffusa una voce falsa che ha confuso i beneficiari della previdenza sociale. Alcuni hanno affermato di aver ricevuto un aumento di pagamento di 600 dollari o un nuovo assegno di stimolo questo mese.

Queste affermazioni non sono vere e hanno provocato più di 463.000 chiamate in un giorno alla Social Security Administration, riflettendo l’impatto diffuso che queste false affermazioni hanno sui destinatari che desiderano informazioni accurate.

Impatto della disinformazione su SSI/SSDI

Il numero 800 dell’Amministrazione della Previdenza Sociale è stato chiuso il 3 giugno. Oltre 463.000 chiamate, 140.000 in più rispetto a pochi giorni fa. Perché? In parte a causa di una notizia falsa su un pagamento in eccesso di $ 600. Questo non è vero: non è previsto alcun aumento del costo della vita fino a gennaio 2025. Mille grazie a tutti i dipendenti della Social Security Administration che hanno aiutato i clienti con questa voce. -Martin O’Malley (OMalleySSA) 12 giugno 2024

Le truffe sulla previdenza sociale sono tra le truffe più comuni perpetrate dal governo negli Stati Uniti. Secondo la Federal Trade Commission, solo lo scorso anno i consumatori hanno riportato perdite per oltre 126,5 milioni di dollari a causa di tali truffe. Queste attività fraudolente sfruttano la fiducia degli individui e l’urgente bisogno di benefici della previdenza sociale, illustrando le gravi conseguenze della disinformazione.

Chiarimenti dell’Ente previdenziale

La Social Security Administration, guidata dal commissario Martin O’Malley, è stata chiara nelle sue comunicazioni con il pubblico. “Le segnalazioni di un aumento di 600 dollari nei pagamenti sono false. Per favore fate attenzione e non cadete in questa truffa”, ha dichiarato O’Malley. Questa lettera fa parte degli sforzi più ampi della Social Security Administration per eliminare la disinformazione e rassicurare i beneficiari che qualsiasi aggiornamento legittimo sui loro benefici sarà comunicato direttamente dall’agenzia.

Informazioni sul pagamento programmato

Alla luce della recente confusione, è anche importante tenere presente il calendario dei pagamenti della previdenza sociale, che di solito sono organizzati in base alla data di nascita del beneficiario:

3 giugno: Pagamenti a coloro che hanno ricevuto prestazioni di previdenza sociale da prima del maggio 1997.

Pagamenti a coloro che hanno ricevuto prestazioni di previdenza sociale da prima del maggio 1997. 12 giugno: Pagamenti ai beneficiari i cui compleanni ricadono tra il 1° e il 10 del mese.

Pagamenti ai beneficiari i cui compleanni ricadono tra il 1° e il 10 del mese. 18 giugno: I pagamenti per i compleanni di coloro i cui compleanni cadono tra l’11 e il 20 giugno sono stati adeguati alle festività federali di giugno.

I pagamenti per i compleanni di coloro i cui compleanni cadono tra l’11 e il 20 giugno sono stati adeguati alle festività federali di giugno. 26 giugno: I pagamenti sono per coloro i cui compleanni sono dal 21 alla fine del mese.

Questi programmi sono attentamente pianificati per garantire l’erogazione tempestiva dei benefici, riflettendo l’impegno dell’Amministrazione della previdenza sociale verso l’affidabilità e la coerenza.

Futuri annunci COLA

Guardando al futuro, l’annuncio annuale dell’adeguamento del costo della vita per il 2025 è previsto per ottobre. Mentre le previsioni dell’Associazione degli anziani indicano un possibile aumento del 2,57%, la percentuale finale dipenderà dalle misure sull’inflazione a partire dal terzo trimestre dell’anno.

Questo aggiustamento, se confermato, si applicherebbe ai benefici a partire da gennaio 2025, continuando la pratica dell’Amministrazione della Previdenza Sociale di applicare automaticamente questi aumenti senza la necessità di ulteriori informazioni da parte dei beneficiari.

Fonti ufficiali e raccomandazioni

I beneficiari dovrebbero consultarsi direttamente Il sito ufficiale della SSA Per informazioni precise e aggiornamenti sui pagamenti della Previdenza Sociale. Inoltre, la Social Security Administration fornisce risorse per aiutare le persone a riconoscere e denunciare le comuni frodi relative alla Social Security.

La diffusione di false informazioni sugli aumenti della previdenza sociale serve a ricordare l’importanza di ottenere informazioni direttamente da canali ufficiali come l’Amministrazione della previdenza sociale. Rimanendo informati attraverso fonti attendibili, i beneficiari possono proteggersi dalle frodi e assicurarsi di essere accuratamente aggiornati sulle modifiche ai loro benefici.