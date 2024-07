L’insalata Caesar festeggia il suo centenario il 4 luglio Festeggia con noi con una ricetta che include crostini di hot dog.

Il 4 luglio è noto per i suoi hamburger e i dessert rossi, bianchi e blu, ma l’insalata Caesar non dovrebbe essere trascurata durante le vacanze.

Si dice che il 100° anniversario dell’insalata cremosa e formaggio cade giovedì 4 luglio 2024. 100 anni dopo, l’esatta storia dell’origine dell’insalata è ancora controversa.

Una cosa non negoziabile sulla storia dell’insalata Caesar è che proviene da Tijuana, in Messico, ma molti la fanno risalire direttamente a Tijuana. Ristorante Cesaresecondo Il New York Times.

Secondo il negozio, Caesar’s mette in tavola 2.500 insalate Caesar ogni settimana. L’insalata di oggi servita da Caesar’s si ispira al piatto creato 100 anni fa, almeno per coloro che credono che la ricetta originale provenga dal fondatore del ristorante Césare Cardini. L’immigrato italiano si trasferì in Messico dagli Stati Uniti nel 1920 per aprire ristoranti, come l’Alhambra Cafe e il Caesar’s, durante il proibizionismo americano sull’alcol.

Si dice che la ricetta originale di Cardini provenisse dalla madre di uno dei suoi chef, Livio Santini, e includesse la maggior parte degli ingredienti disponibili oggi, come lattuga romana, uova, parmigiano e crostini, ma omettesse le acciughe presenti nella versione moderna. . Altri dicono che Cardini preparò per la prima volta l’insalata Caesar all’Hamra Café il 4 luglio 1924, due anni prima di aprire Caesar.

Coloro che sono vicini agli attori chiave aggiungono confusione al retroscena della ricetta. Il fratello di Cardini, Alex Cardini, affermava di essere il creatore dell’insalata. Il figlio più giovane di Santini, Aldo Santini, 71 anni, ha detto al New York Times che Santini ha inventato l’insalata. Il New York Times Che non credeva nel compleanno di Power e che “la data era stata opportunamente fissata per coincidere con la più grande festività degli Stati Uniti – e per sfidare l’eredità di mio padre”.

Insalata Cesare.

Nonostante la sua storia oscura, la città di Tijuana organizza un festival di quattro giorni per onorare il centenario della Caesar Salad. Ma chi non può recarsi in Messico può celebrare il piatto storico nel proprio Paese d’origine.

Molte versioni sono apparse sulle pagine di PEOPLE. Gli amanti dell’insalata che vogliono aggiungere un tocco piccante possono provare la Sriracha Caesar Salad di Chrissy Teigen. Per un’insalata con più proteine, puoi preparare gli involtini di insalata Caesar Steak di Robin Miller.

Involtino con insalata di bistecca Caesar.

Ma il nostro piatto preferito, grazie al suo legame con la tradizione americana di mangiare hot dog il 4 luglio, è l’insalata Caesar di Mason Hereford con crostini di hot dog (sotto).

“Questo è il posto in cui vado sempre per cucinare i piatti più deliziosi”, afferma lo chef e proprietario del ristorante Turchia e lupo A New Orleans, un esperto di crostini ha dichiarato alla rivista People nel 2022: “I panini per hot dog sono forse il pane perfetto per preparare i crostini. Sono tostati finché non diventano leggeri e croccanti, un dolcetto gommoso che funziona ancora in un’insalata ben guarnita .”

Ma qualunque sia il tipo di insalata Caesar che sceglierai, ti lasciamo un consiglio: assicurati di mantenere la lattuga romana fredda anche prima di condire e servire. Il frigorifero ne conserverà la croccantezza e la freschezza, creando un delizioso contrasto con la salsa cremosa.

Insalata Caesar con crostini di hot dog di Mason Hereford

6 panini per hot dog, tagliati a cubetti da 1 pollice

⅓ tazza più 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva, divisi

1 cucchiaio e mezzo di aglio in polvere

1 cucchiaino e mezzo di sale kosher, diviso

2 cucchiaini di pepe nero, divisi

8-10 filetti di acciughe in scatola sott’olio, scolati, più una quantità per servire (facoltativo)

3 spicchi d’aglio di media grandezza

1 cucchiaio di senape di Digione

1 cucchiaino di salsa Worchestershire

2 cucchiaini di scorza di limone e 6 cucchiai di succo di limone fresco (da 3 limoni), divisi

1 tazza di maionese

6 once di parmigiano grattugiato finemente (circa 1 tazza e ½), diviso

4 cuori di lattuga romana, tagliati e spezzettati in pezzi da 2 pollici

1 tazza di cipolla rossa affettata sottilmente (facoltativa)

1. Preriscaldare il forno a 300 gradi. Mescolare i cubetti di pane con ⅓ tazza di olio d’oliva su una teglia cerchiata fino a ricoprirli uniformemente. Aggiungere l’aglio in polvere e 1 cucchiaino di sale e pepe; Mescolare gli ingredienti fino a coprirli. Distribuire i cubetti di pane in un unico strato sulla teglia.

2. Cuocere nel forno preriscaldato fino a quando saranno dorati e croccanti, da 45 a 55 minuti, ruotando la padella una volta a metà cottura. Lasciare raffreddare completamente nella padella, circa 20 minuti.

3. Frullare le acciughe, l’aglio, la senape, la salsa Worcestershire, la scorza di limone, 3 cucchiai di succo di limone, 3 cucchiai di olio rimanente, 1 cucchiaino di pepe e 1/2 cucchiaino di sale in un frullatore. Sbattere ad alta velocità fino a quando il composto sarà quasi liscio, circa 30 secondi. Trasferire il composto in una ciotola di medie dimensioni; Mescolare la maionese e una tazza di parmigiano fino a quando non saranno ben amalgamati. Assaggia il composto e aggiungi altro succo di limone se lo desideri. (La salsa può essere conservata in un contenitore ermetico in frigorifero per circa due settimane.)

4. Mescolare la lattuga romana, 1 tazza di condimento e 3 cucchiai di succo di limone rimanente in una ciotola capiente fino a coprirla completamente; Aggiungere i crostini e la rimanente 1/2 tazza di parmigiano; Mescolare ancora. Spolverate con ulteriore pepe nero e servite con cipolle affettate e acciughe se lo si desidera.

Presentata al: 8

Tempo attivo: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora e 25 minuti