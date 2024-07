Un piccolo capolavoro di Tiziano trovato in una stazione degli autobus di Londra è stato venduto per oltre 22 milioni di dollari



Un dipinto rubato due volte dall’artista italiano Rinascimento Perfetti TizianoUn manufatto in oro massiccio, trovato in un sacchetto di plastica in una stazione degli autobus di Londra, è stato venduto all’asta martedì per 22,3 milioni di dollari.

Il resto della fuga in Egitto è stato venduto all’asta da Christie’s a Londra per una stima compresa tra 15 e 25 milioni di sterline (da 19 a 32 milioni di dollari), per poi essere venduto per 17,5 milioni di sterline (22,3 milioni di dollari), il prezzo più alto di sempre ottenuto all’asta per un’opera dell’artista, si legge sul sito di Christie’s.

Il dipinto raffigura Gesù, Maria e Giuseppe che riposano mentre si recano in Egitto dopo aver appreso che Erode, re della Giudea, voleva uccidere il giovane Cristo.

Tiziano, il cui vero nome era Tiziano Vecellio, completò quest’opera nel 1500, agli inizi della sua carriera.

Le dimensioni di questo dipinto sono 46,2 x 62,9 cm (18,25 pollici x 24,75 pollici), un valore piccolo rispetto ad alcune delle opere monumentali per le quali Tiziano divenne famoso più tardi nella sua vita.

L’opera ad olio su tela ha una storia affascinante.

Dopo essere passato tra vari aristocratici europei, il dipinto fu saccheggiato dalle forze napoleoniche durante l’occupazione francese di Vienna nel 1809 e trasportato a Parigi.

Ritornato a Vienna nel 1815, passò nuovamente attraverso collezioni private prima di finire nelle mani di John Alexander Thyne, quarto marchese di Bath, nel Wiltshire, in Inghilterra.

Nel 1995, il dipinto fu rubato da Longleat, la casa dei discendenti di Thane, e scomparve per sette anni, prima che l’investigatore d’arte Charles Hill lo trovasse in una stazione degli autobus di Londra.

Il risultato dell’asta è “un tributo all’impeccabile provenienza e alla silenziosa bellezza di questo sublime capolavoro giovanile di Tiziano, uno dei prodotti più poetici della giovinezza dell’artista”, ha affermato nel comunicato Orlando Rock, capo di Christie’s nel Regno Unito.

Ha aggiunto: “Questa immagine ha catturato l’immaginazione delle masse per più di mezzo millennio, e non c’è dubbio che continuerà a farlo”.