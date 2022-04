Mariupol, Ucraina, i funzionari avvertono che “epidemie forti e mortali potrebbero diffondersi presto”

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Il consiglio comunale di Mariupol mercoledì ha avvertito che “epidemie forti e mortali potrebbero presto diffondersi in città” poiché le condizioni diventavano sempre più insalubri ogni giorno che passa. L’invasione russa dell’Ucraina.

In un post su Telegram, i funzionari hanno affermato che circa 100.000 residenti di Mariupol sono “in pericolo mortale non solo dai bombardamenti, ma anche dalle condizioni di vita insostenibili e non igieniche” – nominando in particolare il colera, la dissenteria e l’infezione da E. coli.

“Gli occupanti non sono in grado di fornire agli attuali residenti cibo, acqua e medicine. O non sono interessati a questo”, ha detto giovedì il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko. “Stanno bloccando tutti i tentativi di evacuazione. Senza quello, le persone moriranno”, ha aggiunto.

Sempre giovedì, il governatore della regione di Donetsk ha affermato che la Russia non consente ai combattenti ucraini feriti di lasciare l’acciaieria Azovstal a Mariupol perché vuole arrestarli, Reuters rapporti.

“che essi [want to] Cogli l’occasione per catturare i difensori di Mariupol, uno dei principali difensori [elements] E tra questi… il reggimento Azov”, secondo quanto riportato.

“Pertanto, la parte russa non accetta misure per evacuare i feriti”, ha aggiunto [Ukrainian] Ha aggiunto.

Gli sviluppi arrivano quando il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres – che questa settimana ha spinto per un’evacuazione sicura a Mariupol – incontra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

L’invasione russa dell’Ucraina ha occupato il suo 64° giorno.