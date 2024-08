Media francesi: Durov, amministratore delegato dell’app di messaggistica Telegram, è stato arrestato in Francia

Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato dell’app di messaggistica Telegram e miliardario russo-francese, è stato arrestato all’aeroporto di Bourges, fuori Parigi, sabato sera, hanno riferito i canali TFM TV e BFM, citando fonti anonime.

Il canale TF1 ha riferito sul suo sito web che Durov stava viaggiando sul suo aereo privato, aggiungendo che era stato preso di mira in Francia nell’ambito di un’indagine preliminare della polizia.

I canali TF1 e BFM hanno affermato che l’indagine si è concentrata sulla mancanza di moderatori su Telegram e che la polizia ritiene che questa situazione abbia consentito all’attività criminale di continuare incontrollata sull’app di messaggistica.

L’applicazione crittografata Telegram, che conta circa un miliardo di utenti, ha una grande influenza in Russia, Ucraina e nelle ex repubbliche sovietiche. L’applicazione è classificata come una delle principali piattaforme di social media dopo Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok e WeChat.

Telegram non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters. Il ministero dell’Interno francese e la polizia non hanno commentato.

Durov, nato in Russia, ha fondato Telegram con suo fratello nel 2013. Ha lasciato la Russia nel 2014 dopo aver rifiutato di soddisfare le richieste del governo di chiudere le comunità dell’opposizione sulla sua piattaforma di social media VKontakte, che ha venduto.

“Preferirei essere libero piuttosto che prendere ordini da chiunque”, ha detto Durov al giornalista americano Tucker Carlson lo scorso aprile riguardo alla sua partenza dalla Russia e alla ricerca di una sede per la sua azienda, che comprendeva periodi di lavoro a Berlino, Londra, Singapore e San Francisco.

Dopo che la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina nel 2022, Telegram è diventata la principale fonte di contenuti non filtrati – e talvolta palesi e fuorvianti – da entrambe le parti sulla guerra e sulla politica che circonda il conflitto.

La piattaforma è diventata quello che alcuni analisti chiamano un “campo di battaglia virtuale” per la guerra, ed è ampiamente utilizzata dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj e dai suoi funzionari, nonché dal governo russo.

L’app Telegram – che consente agli utenti di eludere il controllo ufficiale – è diventata anche uno dei pochi posti in cui i russi possono accedere a notizie indipendenti sulla guerra dopo che il Cremlino ha aumentato le restrizioni sui media indipendenti in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che la sua ambasciata a Parigi sta chiarendo la situazione intorno a Durov e ha invitato le ONG occidentali a chiedere il suo rilascio.

La Russia ha iniziato a bloccare Telegram nel 2018 dopo che l’app si è rifiutata di rispettare un’ordinanza del tribunale che concedeva ai servizi di sicurezza statali l’accesso ai messaggi crittografati dei suoi utenti.

Questa azione ha portato all’interruzione di diversi servizi di terze parti, ma ha avuto un impatto minimo sulla disponibilità di Telegram lì. Tuttavia, l’ordine di divieto ha scatenato proteste di massa a Mosca e critiche da parte delle ONG.

Il canale televisivo TF1 ha detto che Durov, che risiede a Dubai, stava viaggiando dall’Azerbaigian ed è stato arrestato intorno alle 20:00 (18:00 GMT).

Durov, la cui fortuna è stata stimata dalla rivista Forbes in circa 15,5 miliardi di dollari, ha affermato che alcuni governi hanno cercato di fare pressione su di lui, ma che l’app dovrebbe rimanere una “piattaforma neutrale” e non “un attore nella geopolitica”.

Tuttavia, la crescente popolarità di Telegram ha messo sotto esame diversi paesi europei, tra cui la Francia, a causa di problemi di sicurezza e violazioni dei dati.

Il rappresentante della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, e molti altri politici russi si sono affrettati domenica ad accusare la Francia di comportarsi come una dittatura – la stessa critica che Mosca ha dovuto affrontare quando ha presentato richieste a Durov nel 2014 e ha cercato di bloccare Telegram nel 2018.

“Alcuni ingenui ancora non capiscono che se svolgono un ruolo più o meno visibile nello spazio mediatico internazionale, non è sicuro per loro visitare paesi che si stanno muovendo verso società più inclusive”, ha scritto Ulyanov sul sito X.

Elon Musk, il miliardario proprietario del sito di social network X, precedentemente noto come Twitter, ha dichiarato dopo la notizia dell’arresto di Durov: “È l’anno 2030 in Europa e vieni giustiziato solo per aver apprezzato un meme”.

Domenica pomeriggio diversi blogger russi hanno indetto una protesta davanti alle ambasciate francesi nel mondo.

(Segnalazione di Ingrid Melander e Gilles Guillaume a Parigi, Lydia Kelly a Melbourne e Camilla Renaud a Toronto; Scrittura di Ingrid Melander; Montaggio di David Gregorio e Lincoln Feast)