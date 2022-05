Netflix si impegna a spendere i soldi degli abbonati “con saggezza”, onorando “l’espressione artistica” nell’edizione appena rivista del suo leggendario repertorio culturale

NetflixIl leggendario “gruppo culturale”, che negli anni ha colto l’importanza della Magna Carta negli ambienti tech e business, ha ricevuto degli aggiornamenti che rispecchiano fluire Condizioni attuali giganti.

Il documento, che si basa su una presentazione PowerPoint realizzata dal co-fondatore e co-CEO Rosso HastingsLinee guida che guidano le priorità dei dipendenti e l’approccio generale dell’azienda. È stato pubblicato pubblicamente per anni, rivisto a vari intervalli e visualizzato più di 20 milioni di volte. I titoli delle sezioni (“Troppo allineati, troppo non correlati”, “Disapprove then Stick”) riflettono alcuni angoli articolati in modo univoco della cultura dell’azienda. Hastings ha dettagliato molti di questi principi nel suo libro del 2020, Non ci sono regole regole.

In una sezione chiamata “Governo”, viene fatto un nuovo punto nell’imperativo: “Spendi saggiamente i soldi dei nostri membri”. All’attuale livello di $ 20 miliardi nel 2022, quello di Netflix Spesa di contenuti È sotto esame approfondito dopo che la società ha riportato il suo primo calo di abbonati in più di un decennio nel primo trimestre e ha indicato ulteriori perdite nel trimestre in corso. Più di due terzi del suo valore di mercato è svanito negli ultimi sei mesi. Sebbene sia improbabile che l’azienda riduca drasticamente le proprie spese, la direzione ha segnalato un nuovo impegno a ridurre il grasso e alcune offerte e dipendenti sono già stati tagliati all’inizio del processo.

Un’altra sezione recentemente aggiornata, “Espressione artistica”, si riferisce indirettamente a recenti controversie su titoli come Richiesta di carini o Dave ChappelleSpeciale commedia il più vicino. Quest’ultimo, rilasciato lo scorso autunno, ha provocato un contraccolpo e un’indignazione diffusa da parte del personale arrabbiato per le accuse di Chappelle contro le persone transgender. Netflix ha resistito alle chiamate per annullare il servizio speciale.

“Intrattenere il mondo è una grande opportunità e anche una sfida perché gli spettatori hanno gusti e prospettive molto diversi”, afferma il dipartimento. Il documento aggiunge che le valutazioni, gli avvisi sui contenuti e il controllo genitori sono tutti strumenti pensati per aiutare gli abbonati a evitare contenuti che potrebbero infastidirli.

Continua: “Non tutti apprezzeranno – o saranno d’accordo – con tutto ciò che è nel nostro servizio”. Sebbene ogni titolo sia diverso, ci avviciniamo ad esso in base allo stesso insieme di principi: supportiamo l’espressione artistica dei creatori con cui scegliamo di lavorare; programmiamo per una varietà di pubblico e gusti; e lasciamo agli spettatori di decidere cosa funziona per loro , contro Netflix che censura artisti o voci specifici. “.

