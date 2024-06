Papa Francesco lancia l’allarme sull’intelligenza artificiale al vertice del G7

BARI, Italia (AP) – Papa Francesco ha sfidato venerdì i leader delle democrazie più ricche del mondo a sostenere la dignità umana soprattutto nello sviluppo e nell’uso dell’intelligenza artificiale, avvertendo che una tecnologia così potente rischia di trasformare le relazioni umane stesse in semplici algoritmi.

Francesco ha usato la sua autorità morale per influenzare il G7, che l’Italia ospitante ha invitato a intervenire in una sessione speciale del loro vertice annuale sui rischi e le promesse dell’intelligenza artificiale. In tal modo, è diventato il primo Papa a partecipare a un vertice del G7, offrendo una prospettiva morale su una questione che è sempre più all’ordine del giorno dei vertici internazionali, delle politiche governative e dei consigli di amministrazione delle aziende.

Francis ha affermato che i politici devono assumere un ruolo guida nel garantire che l’intelligenza artificiale rimanga incentrata sull’uomo, in modo che le decisioni su quando utilizzare le armi o anche strumenti meno letali siano sempre prese dagli esseri umani, non dalle macchine.

“Condanneremo l’umanità a un futuro senza speranza se priveremo le persone della capacità di prendere decisioni su se stesse e sulla propria vita, condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine”, ha affermato. “Dobbiamo garantire e proteggere lo spazio per un adeguato controllo umano sulle scelte fatte dai programmi di intelligenza artificiale: la stessa dignità umana dipende da questo”.

Francis si unisce a un gruppo di paesi e organismi globali che spingono per barriere più forti sull’intelligenza artificiale sulla scia del boom dell’intelligenza artificiale generativa avviato dal chatbot ChatGPT di OpenAI.

Il Papa argentino ha utilizzato quest’anno il suo messaggio annuale di pace Richiedere un trattato internazionale per garantire l’intelligenza artificiale Sviluppato e utilizzato eticamente. Sostiene che la tecnologia priva dei valori umani di compassione, compassione, moralità e tolleranza è troppo rischiosa per essere sviluppata senza controllo.

Non ha ripetuto esplicitamente questo appello nel suo discorso di venerdì, ma ha chiarito che la responsabilità di prendere posizione su questo tema spetta ai politici. Li ha invitati a vietare finalmente l’uso di armi autonome letali, conosciute colloquialmente come “robot assassini”.

“Nessuna macchina dovrebbe scegliere di togliere una vita umana”, ha detto.

Rivolgendosi ai leader attorno al tavolo, ha concluso: “Spetta a tutti farne buon uso, ma spetta alla politica la responsabilità di creare le condizioni che rendano possibile e fruttuoso questo buon uso”.

Il premier italiano Giorgia Meloni Ha chiamato Francis e ha annunciato la sua partecipazione, conoscendo il potenziale impatto del suo potere da star e della sua autorità morale sul G7. Le persone al tavolo sembravano debitamente terrorizzate, e il forte rumore nella stanza si calmò completamente quando Francis arrivò.

“Il papa è un tipo di celebrità molto speciale”, ha affermato John Kirton, professore di scienze politiche all’Università di Toronto e direttore del Gruppo di ricerca del G7.

L’ultimo vertice che ha avuto quel tipo di potere da star, che poi si è tradotto in azione, è stato quello del 2005 a Gleneagles, in Scozia, ha ricordato Kirton. Lì, i leader mondiali hanno deciso di cancellare 40 miliardi di dollari di debito dovuto da 18 dei paesi più poveri del mondo alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale.

Il vertice è stato preceduto da un concerto Live 8 a Londra con Sting, The Who e Pink Floyd, attirando più di un milione di persone in uno spettacolo di solidarietà contro la fame e la povertà in Africa.

“Il Gleneagles ha avuto un grande successo in casa e, per alcuni, è uno dei summit di maggior successo”, ha detto Kirton.

Tale pressione popolare non viene esercitata sui leader mondiali del G7 Regione Puglia d’ItaliaMa Francesco sapeva di poter esercitare la sua autorità morale per rinnovare le sue richieste di salvaguardia per l’intelligenza artificiale ed evidenziare le minacce alla pace e alla società se l’etica umana fosse lasciata da parte.

“Parlare di tecnologia significa parlare di cosa significa essere umani, e quindi della nostra posizione unica di esseri che possiedono sia libertà che responsabilità”, ha affermato. “Ciò significa parlare di etica”.

La tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa ha sbalordito il mondo con la sua capacità di produrre risposte simili a quelle umane, ma ha anche sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale e ha portato a una serie di sforzi globali per frenarla.

Alcuni si preoccupano dei rischi catastrofici ma remoti che la capacità dell’umanità di creare nuove armi biologiche e diffondere disinformazione comporta per l’umanità. Altri si preoccupano del suo impatto sulla vita quotidiana, attraverso pregiudizi algoritmici che portano alla discriminazione o sistemi di intelligenza artificiale che eliminano posti di lavoro.

Nel suo messaggio di pace, Francesco ha fatto eco a queste preoccupazioni e ne ha sollevate altre. Ha affermato che Amnesty International deve mantenere le sue preoccupazioni fondamentali sulla garanzia dei diritti umani fondamentali, sulla promozione della pace e sulla protezione dalla disinformazione, dalla discriminazione e dalla distorsione.

Sul fronte normativo, Francesco in qualche modo farà la predica ai convertiti, dato che i membri del G7 sono stati in prima linea nel dibattito sulla supervisione dell’IA.

Il Giappone, che lo scorso anno ha assunto la presidenza di turno del G7, ha avviato il processo di intelligenza artificiale di Hiroshima per stabilire linee guida internazionali e un codice di condotta per gli sviluppatori di intelligenza artificiale. Oltre a questi sforzi, il primo ministro Fumio Kishida il mese scorso Svelare un quadro per la regolamentazione globale IA generativa, ovvero sistemi in grado di produrre rapidamente nuovo testo, immagini, video e audio in risposta a richieste e comandi.

L’Unione Europea è stata uno dei primi a muoversi grazie alla sua ampia portata La legge sull’intelligenza artificiale, la cui entrata in vigore è prevista entro i prossimi due anni Può servire da modello globale. La legge prende di mira qualsiasi prodotto o servizio di intelligenza artificiale offerto nei 27 paesi dell’Unione Europea, con restrizioni imposte sul livello di rischio che comportano.

Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha emesso Ordine esecutivo sulle salvaguardie dell’intelligenza artificiale Ha chiesto una legislazione per rafforzarlo, mentre alcuni stati lo hanno preferito California E Colorado Hanno provato ad approvare i propri progetti di legge sull’IA, con risultati contrastanti.

Funzionari dell’Antitrust Entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico È stato Revisione delle principali società di intelligenza artificiale Compresi Microsoft, Amazon e OpenAI Se le loro posizioni dominanti soffocano la concorrenza.

La Gran Bretagna ha avviato un dialogo globale sul controllo dell’intelligenza artificiale Rischi estremi con il vertice dello scorso autunno. In un Riunione di follow-up A Seul le aziende si sono impegnate a sviluppare la tecnologia in modo sicuro. La Francia ospiterà un altro incontro della serie all’inizio del prossimo anno. A questo hanno contribuito anche le Nazioni Unite Prima decisione Sull’intelligenza artificiale.

A margine del suo intervento ad Amnesty International, Francesco ha trascorso un’intera giornata di incontri bilaterali. Ha avuto incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, oltre ai leader invitati da Algeria, Brasile, India, Kenya e Turchia. Incontrerà anche i membri del G7, tra cui Biden, il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente francese Emmanuel Macron.

___

Chan ha riferito da Londra.