Pete Davidson ha tatuaggi con i nomi dei figli di Kim Kardashian

Pete Davidson ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nei confronti di Kim Kardashian sotto forma di inchiostro – Almeno così sembra.

La star di “Saturday Night Live” è stata fotografata mentre lasciava il Fonda Theatre di Los Angeles durante il fine settimana con un nuovo tatuaggio sul collo che sembra leggere “KNSCP”.

I fan sui social media hanno ipotizzato che la lettera “K” stia per “Kim”, mentre le altre lettere potrebbero essere un tributo ai quattro bambini che Kardashian ha condiviso con l’ex Kanye West: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 e Salmo, 2.

Pagina Sei ha contattato i rappresentanti di Davidson e Kardashian per un commento.

L’ultimo tatuaggio di Davidson non sarebbe la prima volta che si firma un tributo alla star del reality.

In precedenza ha il soprannome di Kardashian sul suo corpo e ha un tatuaggio che recita, tra le altre cose, “My Girl Is A Lawyer”.

Kardashian condivide i suoi quattro figli con l’ex Kanye West. Instagram / @kimkardashian

“Sì, ha dei tatuaggi, dei bei tatuaggi, sai, che ha,” Kardashian, 41 anni, ha detto a Ellen DeGeneres a marzo.

“Penso che il mio preferito, dice ‘My Girl Is A Lawyer’, ed è davvero carino”.

La coppia è stata vista lasciare la sua commedia su Netflix. lo sfondo

Non è chiaro quando Davidson, 28 anni, abbia ricevuto il nuovo inchiostro, ma non era visibile quando lui e Kardashian sono apparsi sul tappeto rosso come una coppia sposata nel 2022. Cena dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato.

Kardashian indossava uno scintillante abito Balenciaga con gioielli Lorraine Schwartz, mentre Davidson era elegante con un abito nero e occhiali da sole Prada.

I due sono rimasti sbalorditi mentre facevano il loro debutto sul tappeto rosso come coppia sposata. AFF-USA/Shutterstock

La sesta pagina è stata rivelata in esclusiva Ann Kardashian e Davidson, da Ho iniziato a frequentarmi nell’ottobre 2021 Dopo aver ospitato “SNL”, sarai presente a Cena organizzata da Trevor Noah.

La cena di un’ora ha visto le esibizioni di apertura di James Corden e Billy Eichner, prima che Noah arrostisse il presidente Joe Biden alla prima cena di WH Correspondents dal 2019.

Davidson ha anche un tatuaggio che dice “My Girl Is A Lawyer”, dedicato a Kardashian. Instagram / @kimkardashian

Davidson e Kardashian devono ancora confermare se il suo ultimo tatuaggio sia effettivamente destinato ai figli del fondatore di Skims.

Inutile dire che non possiamo immaginare che West, 44 anni, sarebbe così molto felice intorno ad esso.