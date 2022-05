Poiché le vendite di hardware Switch rallentano, per quanto tempo Nintendo può ritardare “Switch 2”?

nintendo Rapporto Per l’anno fiscale 2021/22, oggi è sceso, e mentre Switch continua a vendere bene e le vendite di software sembrano buone, segnali che l’entusiasmo per il sistema di cinque anni sta iniziando a svanire. Per essere chiari, i risultati offrono un aspetto tutt’altro che desolante per la console e l’azienda, ma i numeri mostrano un calo delle vendite del 20% anno su anno e prospettiva aziendale Altre gocce per il prossimo anno.

in numeri reali, Vendite di interruttori a vita Ora si attesta a 107,65 milioni di unità, di cui oltre 23 milioni l’anno scorso. È un numero piuttosto solido – e le vendite (che significano il numero di unità effettivamente vendute ai consumatori nei negozi al dettaglio, in contrasto con il numero spedito ai punti vendita) la console lo scorso anno fiscale è seconda solo all’anno del lancio della console. Anche le vendite digitali sono aumentate del 4,5% durante l’anno fiscale 2021, con gennaio-22 marzo che ha registrato le seconde vendite trimestrali più alte di sempre, appena in meno rispetto alla precedente redditizia stagione delle vacanze 21. A dire il vero, non è tutto cupo e cupo a Kyoto in questo momento.

Sebbene finora ci sia stata vita nel sistema, ci sono segnali precisi che Switch ha raggiunto il picco. Nintendo prevede che le vendite di hardware raggiungeranno i 21 milioni di unità l’anno prossimo e, sebbene siano ancora 3 milioni in più rispetto all’obiettivo di Sony per la PS5, i vincoli di fornitura sono ancora peggiori per la console più potente e le previsioni di Sony per l’anno fiscale 2022 sono un aumento significativo rispetto a 11,5 milioni di PS5 sono state vendute nell’ultimo anno fiscale. E ricordiamo che la PS5 è ancora come i denti di gallina nei negozi al dettaglio 18 mesi dopo il suo lancio.

Sebbene Nintendo abbia apparentemente faticato a produrre hardware in quantità sufficienti, la verità è che la domanda per la console ibrida, pur essendo ancora sana data la sua età, lui è rallentare. Ci sono oltre 107 milioni di Switch in circolazione e, sebbene quel numero continuerà a crescere, l’industria dei giochi sta prendendo slancio e gli Switch sono una quantità abbastanza nota a questo punto.

C’è una cosa di cui Nintendo ha davvero bisogno per far sì che le classifiche degli investitori puntino di nuovo: un afflusso di hardware Switch nuovo e adeguatamente aggiornato.

La carenza globale di chip e l’aumento dei costi di produzione stanno indubbiamente danneggiando i profitti di Nintendo e anche un calo del margine di profitto su Switch OLED è considerato un fattore che contribuisce al modesto aumento dei profitti dell’azienda dello 0,6% anno su anno. Nel complesso rosee a parte, tuttavia, i numeri negativi non rendono felice la lettura degli investitori e Switch OLED, mentre il colpo di benvenuto al braccio, è stato un punto di arresto.

Il Voci chiave lunghe “Pro” Oppure Key 2 (o come vuoi chiamare il retro del modello attuale) è stato sui titoli degli analisti per anni a questo punto. Data la natura ciclica e graduale del ciclo dell’hardware dei videogiochi e il deficit di potenza tra le console Switch, Microsoft e Sony, per non parlare del fatto che Nintendo ha aperto la strada a un aggiornamento di metà ciclo e di mezzo passo con i suoi sistemi portatili, un la discussione sul potenziale dei nuovi SKU è stata popolare sin dal lancio di Switch nel 2017. .

Non c’era molto bisogno di inventare una versione aggiornata per tutto il tempo in cui gli Switch volavano dagli scaffali alla massima velocità possibile di Nintendo, nonostante ciò che gli appassionati e gli analisti irriducibili potrebbero vedere. In effetti, tra i Tre Grandi, l’enorme successo di Switch e il catalogo sempreverde di software ha consentito a Nintendo di resistere alla tempesta del COVID e alla carenza di componenti meglio di quanto avrebbe fatto altrimenti. Anche se siamo ancora fuori dai guai, sembra sempre più che qualcuno voglia che un trasformatore abbia un occhio e tu sarai più che mai su ciò che sta arrivando in cantiere.

In un mondo perfetto, Nintendo non vede l’ora di rilasciare un successore di Switch nel prossimo anno circa. Il modello attuale continuerà a vendere, ma quando i numeri si esauriscono, il nuovo entusiasmo è lì per recuperare il gioco e prendere profitti. Nintendo sta affrontando problemi di produzione che non può controllare, quelli che potrebbero ritardare i piani per la prossima console e problemi che potrebbero eventualmente influenzare lo slancio dell’azienda. Il passaggio può essere un’enorme vacca da mungere, ma mungere completamente a secco senza che il sostituto sia operativo non è una buona strategia aziendale.

I suggerimenti sono senza dubbio applicabili per il successore, ma visti tutti i potenziali ostacoli alla produzione, sapere quando premere il grilletto per continuare è il problema principale di Nintendo in questo momento. Nuova versione della console (ovviamente compatibile con le versioni precedenti) affiancata Zelda: Breath of the Wild 2 Avrà molto senso, poiché la data di uscita della “Primavera 2023” arriva sei anni dopo l’uscita originale. Secondo un sondaggio che abbiamo condotto sull’argomentoMolti lettori di Nintendo Life salteranno sull’hardware aggiornato insieme al nuovo Zelda, e questo è il tipo di azione che ti aspetteresti che Nintendo realizzi.

Le voci indicano Che Microsoft abbia spinto a “saltare in coda” e ottenere la priorità del chip per fare più Xbox, e mentre Nintendo non vuole comprare un pop o due, non può competere con Microsoft in termini di potere d’acquisto assoluto. Con le aziende costrette a rimanere con i componenti, non sarà solo Nintendo a dover sfruttare al meglio lo status quo per molto più tempo di quanto farebbe in circostanze normali. Prevede di dividere il suo inventario 1/10 È un’altra indicazione del fatto che sta cercando di resistere e trarre vantaggio da cose migliori mentre gli affari vanno ancora forte.

In effetti, abbiamo anche visto analisti fornire stime più sobrie su quando apparirà il successore di Switch, con date come Fine 2024 Proponi ora. A quel punto, la console attuale avrà sette anni e mezzo, ritirata in termini di giochi moderni. Non c’è dubbio che il sistema possa offrire fantastici giochi così com’è, e questo non cambierà, ma per l’industria e la base di fan più accaniti che hanno sempre uno sguardo a The Next Big Thing™, la fine del 2024 sembra una lunga attesa per il nuovo hardware Nintendo.

In termini di guadagni, certo, Nintendo potrebbe sopravvivere altri due anni sulla sua attuale offerta, magari con un bel roll out di Switch Lite OLED. Tuttavia, la percezione che la società sia ancora in piedi sarà difficile da scrollarsi di dosso, se non per i giocatori, sicuramente per gli investitori. Il nuovo Zelda aiuterà, ma le vacanze del 2024 sembrano molto lontane.

Lo riporta Bloomberg Che il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa “si sia rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto durante un briefing su quando la sua azienda potrebbe rivelare la prossima iterazione della sua iconica console”, e siamo inclini a pensare che sia una domanda scottante anche tra le mura del quartier generale di Nintendo. È facile fare un annuncio, ma produrre hardware in serie e soddisfare la domanda dei consumatori è una sfida, di certo non invidiamo le persone che lavorano nella logistica del lancio della prossima console Nintendo.

