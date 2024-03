Presto saranno richieste le adesioni in sala da pranzo?

La food court di Costco è stata una destinazione per molti acquirenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un abbonamento al rivenditore all'ingrosso. Ma presto gli hot dog e i tranci di pizza potrebbero essere disponibili solo per i membri.

Molti di noi ora sanno che l’8 aprile è il giorno dell’eclissi solare totale. Tuttavia, per alcuni buongustai, oggi potrebbe significare il tramonto per una caratteristica: cenare nella food court di Costco.

I punti ristoro del magazzino al dettaglio – che ospitano tranci di pizza da $ 1,99 e una gamma di hot dog e bevande da $ 1,50 – erano i preferiti sia dai membri che dai non membri. Per fare acquisti su Costco, devi avere un abbonamento a partire da $ 60 all'anno. Ma storicamente, i non membri potevano entrare nella sala da pranzo per mangiare.

Ci sono alcuni segnali – letteralmente – che l’inazione sta giungendo al termine. All'inizio di questo mese, un utente su Rete sociale Reddit Ha pubblicato la foto di un cartello che, secondo lei, è stato scattato presso una Costco di Orlando, in Florida.

“A partire dall'8 aprile 2024, per acquistare articoli dalla nostra area ristorazione sarà necessaria una tessera Costco attiva”, si legge sul cartello. “Puoi iscriverti oggi. Per i dettagli controlla il contatore degli abbonamenti.”

Altri hanno pubblicato foto dei segnali in altri luoghi, ma non esiste una politica chiara e uniforme sui luoghi di lavoro Lo riferisce il quotidiano Al-Share'a..

Costco non ha risposto immediatamente alla richiesta sullo stato della food court.

Questa non è la prima volta che Costco cerca di scoraggiare i non membri dal cenare presso la food court. Nel febbraio 2020, prima che il blocco del coronavirus entrasse in vigore, gli acquirenti di Costco hanno riportato segnali simili.

Costco ha anche recentemente iniziato a reprimere l'ingresso nei negozi da parte dei non membri. L'anno scorso, il rivenditore ha iniziato a chiedere regolarmente di vedere gli ID di abbonamento degli acquirenti insieme alle loro foto quando utilizzano le corsie di cassa automatica per scoraggiare la condivisione degli abbonamenti con i non membri.

“Non riteniamo che sia giusto che i non membri ricevano gli stessi vantaggi e prezzi dei nostri membri”, affermava all'epoca la dichiarazione di Costco a USA TODAY. “Costco è in grado di mantenere i nostri prezzi il più bassi possibile perché le nostre quote associative aiutano a compensare le nostre spese operative, il che rende le nostre quote associative e la nostra struttura importanti per noi.”

Perché hai bisogno di un abbonamento Costco per fare acquisti o acquistare un hot dog?

Tutte queste misure adottate possono incoraggiare gli acquirenti a farlo Ottieni la propria iscrizione.

Costco, che ha registrato un fatturato di 237,7 miliardi di dollari nel 2023, ha generato 4,6 miliardi di dollari in quote associative dai suoi quasi 128 milioni di membri. Secondo il rapporto annuale della società per l'anno 2023. Ciò rappresenta un aumento dell’8% rispetto al 2022. Per il 2023, la società ha registrato un tasso di rinnovo dell’abbonamento del 90%.

Oltre all'abbonamento Gold Star da $ 60, Costco vende anche abbonamenti Executive per $ 120 all'anno, offrendoti offerte extra su gas, viaggi, assicurazioni e altro ancora.

Alcuni membri che discutono questo problema su Reddit pensano che sia sempre stato detto ai membri di mangiare presso il tribunale esistente. “$ 1,50 per i cani non è un diritto”, ha detto un poster su Reddit.

“Dopo che Costco ha iniziato a imporre questo, le file alla food court sono diminuite e lo adoro. Dopo aver perso $ 300 da Costco, questo chip da $ 2 mi ha dato così tanta gioia”, ha detto un altro.

Tuttavia, il cambiamento, se dovesse verificarsi, non sarà un buon affare per tutti. “Amico, quando ero al college ed ero troppo povero per avere un abbonamento, andavo lì a pranzo. Hot dog da $ 1,50? Pizza? Ricariche gratuite? Ho risparmiato un sacco di soldi!” È stato richiamato un post di Reddit.

Perché gli hot dog Costco costano ancora solo $ 1,50?

Due anni fa, il direttore finanziario di Costco, Richard Galanti, disse agli investitori durante una telefonata per discutere i risultati finanziari che, sebbene i prezzi di altri articoli nel negozio potessero aumentare, la linea di hot dog non sarebbe aumentata.

“Mantieni il prezzo degli hot dog e della soda ancora un po', per sempre”, ha detto durante la chiamata. Per MarketWatch.

Questa non è la prima volta che un pezzo grosso di Costco rimane fermo sul prezzo della combinazione di hot dog. Craig Jelinek, allora CEO di Costco, ricorda di aver detto al co-fondatore di Costco Jim Singal che il rivenditore non poteva continuare a vendere il set per $ 1,50 perché “stiamo perdendo gli arti posteriori”. 424 sedi commerciali segnalate.

“Se allevi succulenti hot dog, ti ammazzo. Scoprilo”, ha detto Sinegal a Jellinek, che ora lavora come consulente presso Costco.

Così Costco costruì la propria fabbrica di hot dog. “Lo abbiamo mantenuto a 1,50 dollari e stiamo guadagnando abbastanza soldi per ottenere un giusto rendimento”, ha detto Jelinek all'epoca.

