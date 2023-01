Previsioni della fortuna dell’oroscopo cinese per l’anno 2023

Cnn

Dì addio alla tigre. È tempo di saltare nell’anno del coniglio.

a molte persone, Nuovo anno lunareche quest’anno cade il 22 gennaio, è un buon momento per consultare le stelle per scoprire cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

La maggior parte delle persone conosce le basi: il ciclo di 12 anni del calendario zodiacale cinese è rappresentato da 12 diversi animali, i segni dello zodiaco cinese. Il tuo animale zodiacale è determinato dal tuo anno di nascita.

Ma è solo l’inizio. Per i fedeli seguaci dell’ordine, i sunniti non sono classificati solo in base al loro animale. Esiste anche un complesso ciclo sessuale composto da 10 steli celesti e 12 rami terreni.

Ogni anno, uno stelo celeste (uno dei cinque elementi, che rientra nella categoria dello yin o dello yang) è abbinato a un ramo terrestre (uno dei dodici animali dello zodiaco cinese).

Gui Mao è il quarantesimo elemento nel ciclo del genere cinese: la radice celeste “Gui” rappresenta l’acqua, mentre il ramo terrestre “Mao” rappresenta il coniglio. Questo rende il 2023 l’anno del Coniglio d’Acqua.

“L’anno del Gui Mao Rabbit è un anno molto speciale, quando tutti gli elementi dell’anno sono yin”, dice Thierry Chow, consulente tecnico di Hong Kong Noto per la fusione della tradizionale arenaria cinese con elementi di design moderno.

“È anche molto insolito avere una combinazione di acqua e conigli. Il coniglio rappresenta il legno. L’acqua nutre il legno (secondo il punto di vista cinese).”

Dice che le industrie in cui il legno è la loro componente principale, come la cultura, l’editoria, l’agricoltura e l’arredamento, ne trarranno beneficio. D’altra parte, le industrie del fuoco, comprese le imprese digitali e tecnologiche, potrebbero soffrire perché il fuoco teme l’acqua.

“L’anno del Coniglio d’Acqua sarà più tenero. Avremo tempo per fare una pausa. Siamo stati nel tunnel negli ultimi anni e ora la luce si sta allargando”, dice Zhao.

I seguaci credono che per ogni segno zodiacale cinese, la fortuna dipenderà in gran parte dalle posizioni dei Tai Sui, divinità stellari che si ritiene ruotino parallelamente alla direzione opposta di Giove.

Per calcolare in che modo ogni persona sarà influenzata in un dato anno, un consulente di geoingegneria cinese esaminerà il tema natale di una persona, che è composto da una vasta gamma di elementi – come il giorno e l’ora in cui sono nati – per vedere come sono potrebbe interagire con gli elementi dell’anno.

Queste combinazioni giocano un ruolo importante per coloro che le seguono, aiutandole a prendere enormi decisioni di vita per il prossimo anno, ad esempio se sposarsi o avviare un’impresa.

Diversi professori di geoscienze possono interpretare i dati in modo diverso. Tuttavia, vi è un consenso generale su cosa significhi l’anno per ogni animale dello zodiaco in base alle posizioni delle stelle, in particolare il Tai Sui.

Se il tuo segno zodiacale si scontra con il Tai Sui – noto anche come il Granduca di Giove – in un dato anno, gli esperti dicono che potresti trovarti ad affrontare turbolenze.

Per coloro che potrebbero avere problemi con il Tai Sui quest’anno, Chow dice che dovrebbero ricordare che il calendario è un ciclo rotante.

“È come suonare le sedie musicali: tutti quelli seduti lì dentro ricevono un tai sui. Cambierai la tua posizione nel prossimo round”, dice Chow, il cui segno zodiacale sarà anche in svantaggio con il tai sui quest’anno.

Per risolvere gli scontri, si andava in un tempio cinese e si facevano offerte per rappresentare Tai Sui.

“Anche se non ci credi al 100%, sento che ti dà un buon inizio d’anno psicologicamente”, dice Zhao. “Quando le cose accadono lungo la strada, ti ricorderai di averlo fatto e ti darà un po’ di protezione.”

Ora è il momento di selezionare.

Per determinare cosa potrebbe significare per te l’Anno del Coniglio, trova il tuo anno di nascita e l’animale corrispondente nella galleria sopra prima di leggere le previsioni del cibo qui sotto.

Le persone nate nell’Anno del Coniglio incontreranno Bin Ming Nian – il loro anno zodiacale – nel 2023. I seguaci credono che di conseguenza ci saranno più turbolenze e instabilità nel prossimo anno.

“Le persone nate nell’anno del Coniglio dovrebbero aspettarsi grandi cambiamenti in termini di salute, carriera e relazioni. Può essere un po’ snervante, soprattutto per coloro il cui tema natale non favorisce l’acqua”, dice Zhao.

“Ma ricorda, non è mai un male. Potrebbe significare un’opportunità di crescita”.

I conigli dovrebbero cercare di attirare energia positiva e partecipare a eventi felici quando possibile.

Devono anche viaggiare verso destinazioni a sud – non importa se quelle destinazioni meridionali si trovano all’interno della loro città o fuori dal loro paese – dice Zhao.

Sarà un buon anno per i Dragons. Non ci sono stelle sfortunate che influenzano il loro anno.

“Non ci sono preoccupazioni in sospeso, tranne forse la salute per i nati in estate e in autunno. Possono stressarsi facilmente”, dice Zhao.

Ma l’esperto di sabbia esorta Draghi a non prendere decisioni avventate sul lavoro.

“Non significa pensarci troppo. Lascia che le cose si siedano ancora un po’ prima di prendere una decisione”, dice Zhao.

I draghi single possono incontrare potenziali partner romantici quest’anno. I loro colori fortunati sono metallici, come l’oro o l’argento.

Per quanto riguarda i viaggi, dirigiti a ovest per avere fortune migliori, dice Zhao.

Le persone nate negli anni del Serpente godranno di buone notizie e abbondanza mentre la stella del viaggio Yi Ma Xing e la stella della fortuna Cai Xing le governeranno quest’anno.

“Opportunità, nuove direzioni e sviluppi ti arriveranno al lavoro”, afferma Zhao. “Ma i serpenti hanno bisogno di trovare un equilibrio nella vita e prendersi una pausa quando necessario.”

Emotivamente, Snakes potrebbe trovare l’amore viaggiando quest’anno. Zhao consiglia loro di vestirsi di blu o oro e di viaggiare verso ovest o nord.

“Quest’anno, i cavalli avranno una stella di fiori di pesco (Taohua xing) che brilla sopra di loro. Questa è sempre una buona notizia”, ​​dice Zhao.

Professionalmente troveranno nuove opportunità e incontreranno molti tutori che li aiuteranno.

Godranno di un buon rapporto. Dice che questo potrebbe essere l’anno giusto per chi vuole fidanzarsi o sposarsi.

Ma Chow lancia un promemoria ai cavalli: presta attenzione alla salute fisica e mentale della loro famiglia.

“Possono indossare abiti colorati come il rosa, l’arancione e un po’ di giallo. In termini di viaggio, possono dirigersi a sud”, dice Zhao.

Quest’anno, il Tai Sui sarà accolto dalla capra.

In genere è un’influenza positiva sulla loro fortuna, ma allo stesso tempo potrebbe anche significare che anche l’anno sarà stressante. Ecco perché le capre hanno bisogno di prendersi cura di se stesse e riposare quando necessario.

“Risparmia un po’ di tempo per conoscerti meglio. Professionalmente, dovresti rimanere umile e mantenere un profilo basso. Osserva di più. Le opportunità si presenteranno nel tempo”, afferma Zhao.

Sul fronte delle relazioni, le persone nate negli anni della capra godono di un anno tranquillo.

“È probabile che quest’anno incontreranno nuove persone, nuovi amici e persino nuovi amori”, dice Zhao, aggiungendo che un po’ di oro e una visita in Occidente possono aumentare la loro fortuna.

Buone notizie per le Scimmie: quest’anno saranno in armoniosa unione con il Tai Sui.

Chow dice che inonderanno l’ammirazione di coloro che li circondano al lavoro.

Ma questo non significa che dovrebbero vivere in modo sconsiderato. Invece, l’esperto della Terra dice: “Dovrebbero giocare sul sicuro quest’anno, specialmente quelli che amano gli sport estremi”.

In termini di relazioni, sono inclini a discussioni e drammi, che possono essere evitati migliorando la comunicazione quest’anno.

Il giallo e il beige sono la tavolozza dei colori per le scimmie nel 2023, dice Zhao, e possono guardare verso l’Occidente per l’ispirazione di viaggio.

I galli dovrebbero prepararsi: quest’anno si scontreranno con il Tai Sui, il che significa che i prossimi mesi potrebbero essere instabili e che accadranno molti cambiamenti.

Consiglio di Chow: abbraccia il caos e viaggia di più.

“Carica quanta più energia positiva possibile e sii più consapevole del fatto che quest’anno potrebbe essere più facile attirare conflitti”, afferma. “Ma capisci che questi cambiamenti sono per il meglio.”

Per attutire il colpo, possono indossare più gialli e marroni e visitare luoghi dell’ovest o del nord.

Essendo in unione con il Tai Sui, le persone nate sotto il segno del Cane godranno molto probabilmente di un anno interessante con grandi sviluppi nella loro carriera e finanze.

Ma i cani devono ricordare a se stessi di essere umili e di ascoltare gli altri, specialmente gli amici e le persone di cui si fidano, dice Chow. Ti diranno cose importanti che ti gioveranno molto quest’anno.

“I loro colori fortunati sono l’argento e il blu, e il loro posto fortunato è nel nord”, dice Zhao.

I maiali riceveranno Tai Sui, il che significa che dovrebbe essere un anno positivo in generale.

Ma, d’altra parte, il saluto Tai Sui può anche influire sulla salute a causa del carico di lavoro extra.

“Devi bilanciare il tuo lavoro e il tempo di gioco allo stesso modo”, afferma Zhao.

Le persone nate durante gli anni del maiale possono avere successo professionale se sono disposte a concentrarsi sul lavoro di squadra.

“In termini di relazioni, sarà un anno molto positivo per te. Incontrerai nuovi amici e potenziali nuovi amori”, afferma Chow.

Per aumentare la ricchezza, i maiali possono indossare il rosa e il viola più spesso e pianificare un viaggio verso sud, aggiunge.

Le persone nate negli anni del Topo saranno in conflitto con il Tai Sui, noto anche come Xing (tortura) Tai Sui, nel prossimo anno.

“Nel complesso, ciò significa un anno più difficile”, afferma Chow. “Ma dove c’è yin, c’è sempre anche yang. Quindi ricorda, non è poi così male.”

I ratti dovrebbero essere più attenti alla salute e al lavoro. Potrebbero essere soggetti a lievi ferite e problemi di comunicazione quest’anno.

Chow li esorta a indossare colori allegri, come il rosa e l’arancione, e a visitare luoghi più caldi.

I Tori vivranno un anno emozionante con la Stella del Viaggio e la Stella della Fortuna che brillano sopra di loro.

Troveranno nuove opportunità e le loro finanze raggiungeranno un nuovo livello. È probabile che viaggino di più per motivi di lavoro e personali. Ma poiché viaggiano e lavorano di più, devono essere consapevoli della loro salute”, afferma Zhao.

Coloro che sono single e cercano l’amore potrebbero essere fortunati quest’anno.

Nel frattempo, quando scelgono una destinazione di viaggio, possono viaggiare verso nord, dice Zhao.

Per i nati negli anni della tigre, Bin Ming Nian è finito.

“Significa che qualunque momento difficile e instabilità stiano attraversando, presto migliorerà”, afferma Zhao. “Ma la pazienza è fondamentale perché i cambiamenti non saranno immediati”.

Dice che le tigri, specialmente quelle nate in primavera e in estate, dovrebbero prendersi del tempo per riprendersi nella prima metà dell’anno e prendere decisioni importanti solo nella seconda metà dell’anno.

Dovrebbero prendersela con calma nelle relazioni e “guadagnarsi un po’ di tempo”.

Indossare giallo, blu e marrone può tirarli su di morale. Possono anche viaggiare verso nord e ovest, conclude Zhao.