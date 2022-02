Rivelate le carte Street Fighter Cross di Magic: The Gathering

Magia: The Gatheringè nuovo Il set di intersezioni conterrà alcuni caratteri speciali da combattente di stradaE mentre sapevamo che questo era in arrivo Evento pubblicitario nell’estate del 2021I fan ora hanno alcuni dettagli concreti su quando possono ottenere queste carte.

Set di carte incrociate a strati segreti è parte di Magia: The Gathering Universes Beyond, che adatta varie caratteristiche alla magia stessa. Questa cooperazione include privilegi come amore martello 40000 e il Serie Netflix misteriosoche si basa su Rivolte League of Legends.

Il drop Secret Lair x Street Fighter include Ryu, Chun-Li, Ken, Blanka, Dhalsim, Zangief, E. Honda e Guile. I giocatori possono preordinare il set da Sito web di Secret Lair e Wizards Dal 18 febbraio al 18 marzo 2022.

Le collaborazioni di Secret Lab hanno causato FOMO ad alcuni fan a causa del loro tempo intrinsecamente limitato. Queste carte stampabili su richiesta richiedono ai giocatori di andare al portale e unirsi alla coda; Da lì, i giocatori possono acquistare il mazzo di carte. Ciò ha portato ad alcune polemiche all’interno della community e Magic ha apportato alcune modifiche alle sue recenti collaborazioni in linea con i commenti dei fan.

combattente di strada Le carte sono uniche, con le loro meccaniche di gioco per imitare i personaggi del gioco originale che sono serviti da ispirazione. Versioni alternative di queste nuove carte possono essere ottenute tramite buste vendute nei punti vendita, così i giocatori possono ancora accedere ai nuovi metadati e provare le combo. Tuttavia, se i fan vogliono ottenere la loro grafica e le loro carte di Street Fighter, dovranno dare un’occhiata al Secret Lair Drop prima che la promozione scada.

Aggiornamento (17 febbraio): La Wizards of the Coast ha ora rivelato l’ultima grafica delle carte Secret Lair, incluso il modo in cui vengono ritagliate su ciascuna carta. La misteriosa foto è stata pubblicata su IGN Include anche la meccanica di ogni carta.