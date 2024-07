Segreti di sopravvivenza e misteriosa estinzione sull’isola di Wrangel

L’analisi genetica degli ultimi mammut lanosi dell’isola di Wrangel ha rivelato una popolazione che è riuscita a sopravvivere per 6.000 anni nonostante l’intensa consanguineità e la bassa diversità genetica.

Inizialmente questo gruppo era composto da soli otto individui, poi si è espanso fino a 200-300 membri. Sebbene i problemi genetici non abbiano causato direttamente la loro estinzione, non è ancora chiaro cosa abbia portato alla fine alla loro estinzione. Lo studio fornisce informazioni su come tali raccolte possano informare le attuali strategie di conservazione per le specie minacciate. Classificare Oggi.

Diecimila anni fa, l’ultimo gruppo di mammut lanosi rimase isolato sull’isola di Wrangel, al largo della costa della Siberia, a causa dell’innalzamento del livello del mare che separò l’isola montuosa dalla terraferma. Una nuova ricerca genomica suggerisce che questo gruppo isolato, che visse sull’isola per i successivi 6.000 anni, iniziò con non più di otto individui e si espanse fino a raggiungere un numero compreso tra 200 e 300 individui entro 20 generazioni. Pubblicato sulla rivista cellula Il 27 giugno, lo studio ha dimostrato che i mammut dell’isola di Wrangel mostravano segni di consanguineità e una bassa diversità genetica, ma questi fattori da soli non spiegano la loro eventuale misteriosa estinzione.

Rivalutare le teorie dell’estinzione

“Ora possiamo respingere l’idea che la popolazione fosse molto piccola e che fosse destinata all’estinzione per ragioni genetiche”, afferma l’autore principale dello studio Löv Dalén, un genetista evoluzionista del Centro di Paleogenetica, un progetto congiunto tra il Museo Svedese di Storia Naturale e dell’Università di Stoccolma. “Forse è stato solo un evento casuale a ucciderli, e se quell’evento casuale non fosse accaduto, oggi avremmo ancora i mammut.”

Approfondimenti sugli attuali sforzi di conservazione

Oltre a far luce sulle dinamiche della popolazione dei mammut lanosi, questa analisi dei mammut dell’isola di Wrangel può aiutare a definire le strategie di conservazione per gli animali oggi in via di estinzione.

“I mammut sono un eccellente sistema per comprendere l’attuale crisi della biodiversità e cosa succede da un punto di vista genetico quando una specie attraversa un collo di bottiglia nella popolazione perché riflettono il destino di gran parte della popolazione odierna”, afferma Marianne DeHasek, prima autrice del Center for Paleogenetica.

Sfide genetiche ed eredità durature

Per comprendere le conseguenze genomiche del collo di bottiglia dell’isola di Wrangel sulle popolazioni di mammut, il team ha analizzato i genomi di 21 mammut lanosi: 14 dell’isola di Wrangel e 7 di popolazioni di mammut che vivevano prima del collo di bottiglia. Nel complesso, i campioni coprono gli ultimi 50.000 anni di esistenza del mammut lanoso, fornendo una finestra su come la diversità genetica dei mammut è cambiata nel tempo.

Rispetto ai loro antenati della terraferma, i genomi dei mammut dell’isola di Wrangel mostravano segni di consanguineità e una bassa diversità genetica. Oltre alla diminuzione della diversità genetica complessiva, hanno mostrato una diminuzione della diversità nel complesso maggiore di istocompatibilità, un gruppo di geni noti per il loro ruolo critico nella risposta immunitaria dei vertebrati.

Influenze genetiche a lungo termine e ricerca futura

I ricercatori hanno dimostrato che la diversità genetica della popolazione ha continuato a diminuire durante i 6.000 anni in cui i mammut hanno abitato l’isola di Wrangel, anche se a un ritmo molto lento, suggerendo che la dimensione della popolazione è rimasta stabile fino alla fine. Sebbene la popolazione mastodontica dell’isola abbia gradualmente accumulato mutazioni più o meno dannose nel corso dei suoi seimila anni di esistenza, i ricercatori hanno dimostrato che la popolazione stava lentamente perdendo le mutazioni più dannose.

“Se un individuo aveva una mutazione molto deleteria, fondamentalmente non era vitale, quindi queste mutazioni gradualmente scomparivano dalla popolazione nel tempo, ma d’altra parte, vediamo che i mammut accumulavano mutazioni abbastanza deleterie fino a quasi estinguersi”, dice De Hasek. “È importante che gli attuali programmi di conservazione tengano presente che non è sufficiente riportare una popolazione a dimensioni decenti; è anche necessario monitorarla attivamente e geneticamente perché questi effetti genomici possono durare per più di 6.000 anni.”

L’ultimo mistero dietro l’estinzione del mammut lanoso

Sebbene i genomi dei mammut analizzati in questo studio coprano un ampio arco di tempo, non includono gli ultimi 300 anni di esistenza di questa specie. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto fossili del periodo finale della vita del mammut e progettano di sequenziarne il genoma in futuro.

“Quello che è successo alla fine è ancora un po’ un mistero: non sappiamo perché si siano estinti dopo essere stati più o meno in salute per 6.000 anni, ma pensiamo che sia successo all’improvviso”, dice Dallin dicono che c’è speranza di scoprire perché si sono estinti, ma non ci sono “promesse”.

Riferimento: “Dinamica temporale dell’erosione del genoma dei mammut lanosi prima dell’estinzione” 27 giugno 2024, cellula.

DOI: 10.1016/j.cell.2024.05.033