SpaceX chiede alla Federal Aviation Administration di consentire al suo razzo Falcon 9 di volare di nuovo nel contesto di un’indagine sull’incidente

La Federal Aviation Administration interrompe il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX a causa di un problema allo stadio superiore La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha messo a terra la flotta di razzi Falcon 9 di SpaceX in attesa di un’indagine su un problema con lo stadio superiore.

SpaceX vuole che la Federal Aviation Administration consenta alla sua flotta di razzi Falcon 9 parcheggiati di tornare in volo nel corso di un’indagine sulla sicurezza pubblica in corso, consentendo alla compagnia di riprendere la sua suite di voli commerciali senza equipaggio mentre gli ingegneri studiano cosa è successo durante il malfunzionamento dello stadio superiore di giovedì.

Ma che dire dei voli Falcon 9 che trasportano astronauti a bordo?

La missione Polaris Dawn, con il comandante miliardario Jared Isaacman e altri tre astronauti commerciali a bordo di una capsula SpaceX Dragon, avrebbe dovuto decollare all’inizio del 31 luglio dalla stazione spaziale di Cape Canaveral. Allo stesso modo, il lancio della navicella spaziale Crew-9 della NASA era previsto per agosto verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Di più: La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha messo a terra i razzi Falcon 9 di SpaceX, sospendendo le missioni Space Coast a tempo indeterminato.

“Quello che immagino sarà il requisito è che capiscano cosa è successo”, ha detto Jonathan McDowell, un astrofisico dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals “E che abbiano un piano per risolverlo e che almeno inviino un razzo Falcon 9 senza pilota per verificare le riparazioni prima che Polaris venga liberato per partire.

“Non sarebbe davvero un problema, perché hanno molti Falcon 9 di riserva, pronti a partire”, ha detto McDowell.

Supponendo che SpaceX aggiungerà strumentazione al razzo al ritorno in volo per raccogliere ulteriori dati diagnostici per gli investigatori, “la domanda è se ci vorranno settimane o mesi”, prima che la FAA dia il permesso alla ripresa delle missioni con equipaggio, ha detto McDowell.

Lunedì SpaceX ha chiesto alla Federal Aviation Administration di concordare che l’anomalia della scorsa settimana non mettesse a repentaglio la sicurezza pubblica, dando ai razzi Falcon 9 il via libera per tornare in volo mentre l’indagine rimane aperta. Il razzo sfortunato, che trasportava un carico utile di 20 satelliti Starlink dalla base spaziale di Vandenberg in California, ha perso ossigeno liquido nel suo secondo stadio superiore, costringendo inaspettatamente i satelliti a essere dispiegati in un’orbita molto superficiale.

“La FAA sta esaminando la domanda e sarà guidata dai dati e dalla sicurezza in ogni fase del processo”, ha affermato la FAA in una dichiarazione riguardante la domanda di SpaceX presentata lunedì. Altri dettagli sono ancora sconosciuti.

“Avrà un impatto maggiore sui lanci con equipaggio rispetto ai lanci (regolari) perché si assicureranno di aver pianificato bene e che tutto sia sicuro prima di mettere a bordo un altro equipaggio”, ha affermato Laura Forczyk, fondatrice e CEO della società di consulenza spaziale Australtical ad Atlanta.

I razzi Falcon 9 hanno lanciato 46 delle 50 missioni in Florida

Nel frattempo, il programma di lancio del programma Space Coast – che quest’anno ha proceduto a velocità record – rimane in gran parte sospeso a tempo indeterminato. I razzi Falcon 9 sono stati responsabili di 46 delle 50 missioni lanciate fino al 2024 dalla Cape Canaveral Space Force Station e dall’adiacente Kennedy Space Center della NASA.

In una dichiarazione, SpaceX si è impegnata a “condurre un’indagine completa in coordinamento con la FAA, determinare la causa principale e intraprendere azioni correttive per garantire il successo delle missioni future”. Secondo l’agenzia federale, “il ritorno al volo dipende dalla FAA che stabilisce che qualsiasi sistema, processo o procedura relativa all’incidente non abbia impatto sulla sicurezza pubblica”.

Florida Today ha contattato la NASA, che ha inviato via email la seguente dichiarazione:

“Sebbene il lancio di SpaceX Starlink sia stata una missione interamente commerciale, la NASA riceve informazioni da SpaceX su tutti gli elementi di interesse sul razzo Falcon 9, come parte delle attività standard di follow-on della flotta. La sicurezza dell’equipaggio e la garanzia della missione sono le massime priorità della NASA”, secondo alla dichiarazione.

“SpaceX è stata disponibile nel fornire informazioni e sta includendo la NASA nelle indagini in corso dell’azienda sull’anomalia per comprendere il problema e il percorso da seguire”, si legge nella dichiarazione. La NASA fornirà aggiornamenti sulle missioni dell’agenzia, inclusi eventuali impatti sulla pianificazione, se presenti più informazioni diventano disponibili.

John Holst, consulente spaziale con sede in Florida e autore del blog Ill-Defined Space, ha affermato che SpaceX ha una storia di apertura sui problemi.

“Questi sono casi rari per SpaceX, quindi sono sicuro che SpaceX cercherà di superare tutto questo rapidamente, ma allo stesso tempo, la FAA e la NASA hanno un processo per garantire la missione che vogliono portare a termine e capire esattamente cosa è successo. “, ha detto Holst.

“Perché non vogliono che la seconda fase vada storta – lo smontaggio rapido e non programmato – sotto gli astronauti che cercano di entrare in orbita”, ha detto.

Cosa potrebbero scoprire la FAA e SpaceX durante le indagini

McDowell ha affermato che SpaceX opera secondo la filosofia secondo cui “abbastanza buono non è mai abbastanza buono”.

“Continuano ad armeggiare con il design, a migliorarlo e a cambiarlo, giusto? Sono in modalità Silicon Valley, non nella vecchia modalità NASA, che dice: ‘Sì, una volta che lo hai installato e funzionante, non cambiare nulla, ‘” Egli ha detto.

“Questa (anomalia) è stata il risultato di un cambiamento di progettazione? Non sarebbe un difetto fondamentale nel progetto attuale, perché sono stati effettuati così tanti lanci. Quindi l’altra possibilità è che potrebbe trattarsi di un errore di produzione o di assemblaggio. Questo è ciò a cui devono prestare attenzione gli investigatori”, ha detto.

McDowell ha affermato che SpaceX e la FAA devono garantire che qualsiasi potenziale problema non influisca sulla missione Polaris Down. Ha aggiunto che se si verificasse la stessa perdita di ossigeno nello stadio superiore durante Polaris Down, SpaceX perderebbe la missione, non l’equipaggio, che potrebbe essere in grado di manovrare Dragon per un ritorno di emergenza sulla Terra.

Ha detto che sarebbe sorpreso se gli ingegneri di SpaceX impiegassero più di un mese per arrivare alla causa principale e risolverla per le missioni senza pilota di Starlink – ma “la domanda è: quanto tempo ci vorrà prima che la FAA sia soddisfatta?”

Cosa è successo allo stadio superiore del razzo Falcon 9?

Giovedì, durante un lancio in California, SpaceX ha annunciato che il primo stadio del suo razzo Falcon 9 ha funzionato normalmente, sollevando in orbita il secondo stadio e i satelliti Starlink prima di tornare sulla Terra per un atterraggio di successo della nave drone.

“Il secondo stadio si lancia in un’orbita terrestre molto bassa, poi lancia per circa 40 minuti fino al punto più alto di quell’orbita, e poi riavvia (il suo motore) per raggiungere l’orbita dove dispiegheranno tutti i satelliti Starlink”, McDowell “E quello che è successo questa volta è che il riavvio “Non è successo.”

SpaceX ha affermato che i satelliti sono stati lasciati in un’orbita eccentrica a soli 135 chilometri sopra la superficie terrestre, ovvero a meno della metà dell’altezza del perigeo prevista.

“La densità dell’atmosfera è molto elevata e la resistenza che i satelliti incontrano mentre attraversano l’atmosfera superiore li farà cadere molto rapidamente. Peggio ancora, i piccoli motori a razzo elettrici alimentati ad argon sui satelliti non sono potenti abbastanza per superare quella resistenza”, ha detto McDowell.

“Sebbene SpaceX abbia provato a lanciare quei motori a razzo per salvare i satelliti e portarli in un’orbita più alta, non avevano abbastanza potenza per superare la resistenza a un’altitudine così bassa”, ha detto.

“Quindi, nel giro di poche ore o probabilmente di un giorno, tutti quei lecca-lecca sarebbero caduti, bruciati nell’atmosfera”, ha detto.

Aziende in attesa di tornare a volare

Oltre ai satelliti, quest’anno il razzo Falcon 9 ha lanciato in orbita una serie diversificata e colorata di missioni dalla Space Coast, tra cui:

Il giorno dopo il lancio di Crew-8 a marzo, Sidus Space, con sede a Cape Canaveral, ha raggiunto un importante traguardo aziendale lanciando il suo primo satellite, LizzieSat-1, a bordo di un razzo Falcon 9 nella missione SpaceX Transporter-10 da Vandenberg.

“Sono rimasto scioccato. Hanno avuto un enorme successo”, ha detto Mark Lee, ispettore capo della qualità di Sedus Space, dell’incidente di giovedì. Ha aggiunto che la sua azienda sta pianificando un altro lancio nel corso dell’anno e spera che la decisione della FAA non influisca in modo significativo su tale tempistica.

Ora che sono diventati comuni sulla Space Coast, i lanci di Starlink non ricevono la stessa attenzione – o folla di spettatori – dei razzi di alto profilo come il Falcon Heavy di SpaceX.

“Non ci aspettiamo alcun impatto immediato poiché la maggior parte dei vacanzieri estivi ha già fatto i propri piani”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’ufficio turistico della Space Coast, Peter Kranis, in una e-mail sulla decisione della FAA.

“C’è sempre un po’ di rallentamento da settembre all’autunno, quindi non ci aspettiamo che sia diverso quest’anno”, ha detto Kranis.

Brooke Edwards è una giornalista spaziale per Florida Today. Chiamala bed@floridatoday.com Oppure su X: @Brooke delle Stelle.