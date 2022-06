Stephen Strasbourg torna nella lista degli infortunati

“Questo è un intervento chirurgico relativamente nuovo dopo aver parlato con medici e formatori e colpisce gli uomini in modo diverso”, ha detto Martinez a proposito di un intervento chirurgico allo stretto toracico. “Dopo l’intervento, puoi vedere le cose su una scala più ampia e sperare che tornino e possano partecipare ai loro spettacoli e all’improvviso sono come la persona che erano prima. Ma non sai cosa aspettarti , non sai quanto tempo prima di avere dolore. E l’ho già visto prima. Su altri ragazzi, e ci è voluto un po’. Alcuni ragazzi, un paio di anni fa sono stati in grado di tornare e batterlo davvero. Quindi speriamo che non sia il caso di Stephen. Come ho detto, è completamente diverso per ogni giocatore di bocce”.