Tactics Ogre: Reborn Details Warren Report, storie secondarie, effetti e altre categorie

Square Enix Rilasciate nuove informazioni e screenshot per Strategia di gioco di ruolo rimasterizzato Ghoul Tactics: Reborn

■ Rapporto Warren

Il rapporto di Warren racconta le tue azioni in Valeria, contiene i profili dei personaggi che incontri e le notizie su ciò che sta accadendo in tutto il paese, oltre a informazioni utili sul gioco e su come giocare, il tutto presentato in un formato di database.

Ma è più di un semplice database. Contiene anche scene di eventi che non possono essere trovate da nessun’altra parte e leggere le informazioni nel rapporto di Warren può sbloccare nuove località da visitare. Quindi assicurati di controllare spesso per scoprire cosa c’è di nuovo!

■ approfondire

Il gameplay profondo e gratificante è una delle caratteristiche più importanti del gioco. Ci sono molti luoghi al di fuori del percorso della storia principale dedicati esclusivamente al puro divertimento della battaglia. Vincere queste battaglie può far apparire nuove fasi sulla mappa, permettendoti di approfondire la sfida. Alcuni di questi percorsi possono diramarsi e, a seconda di quale percorso prendi, i nemici che incontrerai e i tesori che ti attendono cambieranno. Raccogli ricchezze per riempire le tue casse, raccogli materiali per creare oggetti potenti e persino recluta elfi, fantasmi e draghi nel tuo gruppo. Guarda quanto lontano può portarti la tua intelligenza!

Luogo della sfida: Bosco selvatico di Phorampa

Una vasta foresta con terreno impegnativo, nota come terreno fertile per tutti i tipi di animali esotici. I nemici con classi non disponibili nelle prime fasi del gioco possono essere trovati qui, quindi è un posto perfetto per dare la caccia a nuove reclute per le tue truppe.

—Ogni fase che superi sblocca una sfida più profonda all’interno. Non è possibile tornare indietro durante queste battaglie e non ci sono negozi per rifornire le scorte, quindi preparati!

—Dopo aver completato il sito, puoi “controllare” e rientrare tutte le volte che vuoi.

Luogo della sfida: Palazzo dei Morti

Il Palazzo dei Morti è un luogo spaventoso pieno di molti potenti nemici e può essere sbloccato soddisfacendo determinate condizioni. Porta una festa ben preparata se hai intenzione di addentrarti nel palazzo.

– Molto tempo fa, un mago malvagio si avventurò nel Palazzo dei Morti in cerca di un grande potere. Sebbene molti siano entrati, nessuno di loro è tornato.

– Il dungeon scende apparentemente senza fine. Quale male attende nel profondo degli abissi?

—Gli eventi privati ​​si trovano all’interno.

—Il Palazzo dei Morti nasconde una specie di segreto…

Sconfiggi i nemici mortali che abitano all’interno per rivendicare potenti oggetti e incantesimi.

Luogo della sfida: Tomba dei pirati

I relitti che galleggiano senza meta sulle correnti oceaniche si radunano in questo cimitero. I resoconti di fantasmi e creature distorte scorrono all’infinito. Diversi pirati entrarono nel cimitero nella speranza di ottenere i tesori all’interno, ma nessuno di loro era noto per essere tornato.

– Un labirinto contorto scolpito da fiumi sotterranei e maree oceaniche ininterrotte.

– Si dice che le terribili creature e gli spiriti inquieti dei marinai perduti in mare si aggirino qui…

– Sconfiggi potenti nemici in una battaglia di battaglie per trovare il tesoro del presunto pirata che riposi nelle tombe più remote.

Nuova funzione: reliquie

Tra l’equipaggiamento che troverai in alcuni dungeon ci sono nuovi oggetti chiamati reliquie, che hanno proprietà diverse rispetto agli oggetti normali. Puoi combinare reliquie con lo stesso nome nei negozi per potenziare varie statistiche, come tipo di attacco, oggetto e resistenza razziale. Raccogli i potenziamenti per aiutarti ad affrontare nemici più forti.

* Alcuni effetti con lo stesso nome possono avere statistiche diverse.

* C’è una statistica di resistenza massima che le reliquie possono raggiungere.

■ Altre storie secondarie

Innumerevoli altre storie secondarie ti stanno aspettando, incluse storie aggiuntive e dungeon disponibili dopo aver completato la storia principale.

Dall’attraversare i diversi rami della storia alla creazione delle armi migliori, la fine del gioco è solo l’inizio cospirazione!

■ Aula

Suggerimento: dopo che sei diventato impotente in battaglia, farai rivivere gli spiriti del regno delle tenebre dopo che è trascorso un certo periodo di tempo. Tuttavia, i sacerdoti possono usare esorcismi magici per metterli a riposo.

Scheletro

Uno scheletro guerriero evocato dal regno delle tenebre usando la negromanzia. In grado di utilizzare una varietà di armi.

fantasma

Un’anima non morta senza una forma fisica evocata dal regno delle tenebre usando la negromanzia.

perché

I maghi del regno delle tenebre che hanno trasceso la morte. Esercitano magie e abilità di alto livello.

golem

Questi mostri artificiali sono fatti di materiali come argilla e pietra. Sono stati originariamente creati come guardiani e ora non rispondono a nessun maestro.

il drago

Mummificati con solide scaglie di ferro, disperdono tutti coloro che stanno contro di loro con code forti e respiro spaventoso.

grifone

Bestie magiche con corpo di leone, ali e testa d’aquila. Poiché si alza così in alto con il vento, il terreno accidentato e le differenze di altitudine non hanno alcun effetto su di esso.