Tassi, crescita e Cina: cosa causerà venti contrari all’economia nel 2023 | Economia australiana

un Una previsione sicura per il 2023 – o per qualsiasi anno – è che molte previsioni saranno sbagliate, non da ultimo nel mondo dell’economia e dei mercati finanziari. Come osserva Daniel Kahneman, l’economista vincitore del premio Nobel, nel suo libro Thinking Fast and Slow, “[everything] Ha senso col senno di poi… l’illusione che ciò che comprendiamo appartenga al passato favorisce l’eccessiva fiducia nella nostra capacità di predire il futuro.”

La fine dell’anno (oltre a un crollo delle notizie economiche che muovono il mercato nelle economie occidentali, almeno) presenta un’inevitabile opportunità per evidenziare le prospettive negative dei 12 mesi precedenti e cercare di trarre lezioni per l’anno a venire.

Gli ultimi esempi includono A bloomberg Un pezzo sulla “resa dei conti selvaggia” delle “massime star” di Wall Street nella lettura errata dei rischi di inflazione. L’economistaNel frattempo, descrive il 2022 come un “anno di inflazione brutale” che potrebbe lasciarci preoccupati per la disoccupazione tra un anno, poiché i tassi di interesse ufficiali più alti colpiscono la domanda ovunque.

Ecco, però, alcune delle scommesse più sicure per il 2023.

Le anomalie del coronavirus in Cina saranno al centro dell’attenzione

La Cina, la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, è stata il principale motore della crescita di questo secolo. È facilmente il più grande mercato dell’Australia, rappresentando circa un terzo delle esportazioni e rappresentando la stessa quantità I successivi cinque sono i più grandi Reciproco.

ancor prima della CinaCurva a U urlantePer abbandonare la politica zero Covid, la Reserve Bank of Australia ha definito la crescita nel Regno di Mezzo come Una delle tre maggiori incertezze legate alle prospettive. (Gli altri due fattori sono la continua inflazione elevata e il destino della fiducia dei consumatori tra l’aumento dei tassi di interesse.)

Un’uscita dagli stretti controlli della pandemia causerebbe “significative interruzioni economiche” per la Cina, ha dichiarato a The Guardian Australia un alto funzionario della RBA. Una domanda è come Oscillazione del mercato immobiliare cinese se la caverà. Un’altra cosa è se le ritrovate libertà esacerberanno la spesa, dato il volatile sostegno al reddito della Cina durante i blocchi.

Pechino è ampiamente tentata di ricorrere al suo approccio standard per rilanciare la crescita attraverso una grande spesa per le costruzioni. Questa tattica ha sostenuto i prezzi per la più grande esportazione australiana – il minerale di ferro – in passato e gli investitori scommettono che lo farà di nuovo.

Il prezzo del minerale di ferro finirà nel 2022 vicino al livello iniziato nell’anno (a dollaro Americano). Il Tesoro federale australiano valuta a budget moderati 55 $/t, un livello che non toccava da oltre un decennio (eccetto per un periodo tra la metà del 2015 e il 2016). Fonte: Economia commerciale pic.twitter.com/d8pKi5sHQP – @phannam @mastodon.green (p_hannam) 30 dicembre 2022

Naturalmente, le previsioni a lungo termine sono piene di pericoli. Roland Raja e Alyssa Ling al Lowe Institute Attenzione a marzo Il futuro della Cina è meno roseo di quanto molti si aspettino, a parte le contorsioni a breve termine attorno al Covid.

I principali svantaggi sono l’invecchiamento e la contrazione della popolazione cinese, il graduale declino dei suoi già bassi livelli di produttività (rispetto ad altre economie dell’Asia orientale con livelli di ricchezza simili) e la diminuzione dei rendimenti del suo modello economico concreto e murario.

Questo profondo rallentamento dell’economia cinese sta accadendo in una forma o nell’altra. Tutti i rischi sono davvero al ribasso, ha detto Raja. “Continuiamo a vedere un rallentamento molto significativo nei prossimi anni e decenni”.

I tassi di interesse australiani aumenteranno ulteriormente

Nessuno di loro si aspettava che la RBA aumentasse il suo valore Record di interesse principale otto mesi consecutivi, a partire da maggio. Ciò è dovuto principalmente all’improvvisa invasione russa dell’Ucraina a febbraio.

Le esportazioni di petrolio e gas della Russia furono interrotte dalle successive sanzioni, e le due nazioni in guerra ne furono le uniche responsabili 12% delle calorie circolanti nel mondo.

Katherine Birch, capo economista di ANZ, ha affermato che l’inflazione dovrebbe essere “transitoria, breve e acuta” a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento e delle economie che salgono al potere durante la pandemia. La guerra ha significato che le banche centrali hanno ampliato l’assicurazione contro le recessioni e “l’hanno lasciata fuori per troppo tempo” per aumentare i tassi di interesse per frenare gli aumenti dei prezzi.

ANZ e Westpac si aspettano entrambi che la RBA aumenti il ​​tasso di cassa dal 3,1% attuale a un picco del 3,85% nel 2023. Le due grandi banche, la CBA e la NAB, la banca centrale, si aspettano che arrivi al 3,35% e al 3,6%. , rispettivamente. Gli investitori si sono recentemente ritirati dal massimo del 4%.

Gli investitori hanno scontato un impressionante tasso di cassa RBA del 4% entro la fine del 2023, rispetto al 3,1% attuale. (La maggior parte degli economisti si aspetta che il tasso raggiunga il picco al di sotto del livello.) pic.twitter.com/RBlxHc5e8C – @phannam @mastodon.green (p_hannam) 30 dicembre 2022

Ogni aumento di 25 punti base del tasso aggiunge circa $ 75 ai pagamenti mensili su un tipico mutuo di 25 anni da $ 500.000, secondo RateCity. L’aumento di 300 punti base da maggio ha aggiunto circa $ 834.

Molti di quelli con tassi di interesse fissi devono ancora sentire l’impatto. Ma come Sally Tyndall, responsabile della ricerca presso RateCity, osservato il mese scorso Che circa un mutuo su tre in essere con condizioni specifiche e due terzi di questi prestiti scadranno entro la fine del 2023. Per questi mutuatari, tassi più alti sono inevitabili.

La crescita economica rallenterà

I maggiori costi di indebitamento, che mirano a smorzare la domanda sia delle famiglie che delle imprese, indicano che è probabile che le principali economie rallentino, se non si contraggano, nel 2023.

L’espansione del PIL australiano si dimezzerà da circa il 3% nel 2022 all’1,5% sia nel 2023 che nel 2024, ha previsto la RBA. La direzione del viaggio è ampiamente concordata dagli economisti se non la velocità esatta.

Anche se una popolazione in aumento significa che la crescita del PIL pro capite potrebbe finire vicino allo zero o addirittura ristagnare, Un’abbondanza di opportunità di lavoro nell’Australia centrale I più bassi livelli di disoccupazione in mezzo secolo Un motivo di ottimismo.

Un forte mercato del lavoro supporta la nostra visione della relativa resilienza di Economia australiana Nel 2023, ha detto Birch.

La RBA consiglia che il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere intorno al 3,5%, o vicino ai livelli attuali, fino alla metà del 2023. Entro la fine del 2024, potrebbe rimanere intorno al 4,25%, un livello che qualsiasi tesoriere dall’inizio degli anni ’70 avrebbe accettato.

I fallimenti aumenteranno

L’aumento dei tassi di interesse sta esponendo le imprese (e le famiglie) che hanno preso in prestito troppo, quindi l’aumento delle insolvenze sembra essere un altro nel 2023.

La fine del divieto di Covid su questi pignoramenti significa che c’è già meno di una compensazione delle imprese da compensare, ha affermato Christine Biddle, direttore della pratica generale presso CPA Australia ed ex liquidatore registrato.

e il crollo del Gruppo Clough all’inizio dello scorso dicembre Possibili effetti collaterali dei progetti Come il gigantesco progetto di pompaggio dell’acqua di Snowy Hydro, è stato l’ultimo colpo per l’industria delle costruzioni. Biddle ha affermato che l’aumento dei costi delle materie prime e la carenza di manodopera hanno colpito il settore in modo particolarmente duro.

Ha aggiunto che i “punti deboli” compaiono anche in settori come l’ospitalità. Le continue abitudini di lavoro da casa hanno ridotto il traffico pedonale nel cuore delle grandi città. Melbourne, ad esempio, è stata progettata attorno alle persone che entrano nel CBD, quindi la flessione è stata “molto negativa” per ristoranti e caffè.

Anche la “pendenza” del tasso di interesse dei tassi fissi in scadenza influirà sull’attività. Una grande banca ha recentemente dichiarato a Beadle che ben il 70% dei suoi clienti passerà da un tasso fisso a un tasso variabile all’inizio del prossimo anno, il che aumenterebbe i tassi di rimborso dall’1,5%-1,9% al 5%-7%.

“In momenti come questo, i dirigenti o il datore di lavoro smetteranno effettivamente di pagarsi in modo da non essere pagati”, ha detto Biddle. “Li mette davvero a rischio personalmente di non essere in grado di mantenere i loro livelli di debito”.

I prezzi dell’energia aumenteranno

Indipendentemente dai prezzi della benzina e del diesel che fluttuano con le fluttuazioni globali, i prezzi del gas e dell’elettricità aumenteranno maggiormente nel 2023.

Questo però Intervento molto insolito sui mercati dell’energia a dicembre dal governo albanese per limitare il gas per 12 mesi a $ 12 per GJ e $ 125 per tonnellata di carbone nero. Il governo federale pagherà anche 1,5 miliardi di dollari a sostegno dei consumatori.

Il Tesoro stima che i prezzi dell’energia nell’anno fiscale 2023-24 continueranno a salire del 23%, che è un forte aumento ma migliore del 36% suggerito dai loro modelli sarebbe stato il caso senza l’ingresso nei mercati che alcuni hanno derivato come Luce sovietica o addirittura Armageddon.

I recenti cali dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas finiranno per compensare i prezzi al dettaglio, ma ciò presupponendo che persistano.

Si prevede che le condizioni meteorologiche estreme, aggravate dai cambiamenti climatici, metteranno alla prova la nostra energia e altre grandi reti, come ha fatto sempre più negli ultimi anni. El Niños dovrebbe formarsi nell’Oceano Pacifico tre anni dopo La Niña? È possibile la visualizzazione di modelli di eventi – Potremmo affrontare una grande energia e altre sfide entro questo periodo nel 2023.