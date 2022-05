Tiger Woods si ritira dal campionato PGA

Poi Cameron Young, la giovane stella nascente del PGA Tour, e Bubba Watson, il 43enne campione del Masters, sono usciti dal comando.

Quando il gioco si è concluso sabato sera, il 27enne e giocando al suo secondo grande torneo di golf, con sicurezza e audacia, ha rivendicato il comando della classifica. Dopo il terzo round 69, domenica entrerà nel round finale con un vantaggio di tre tempi su Zalatores e Matthew Fitzpatrick dell’Inghilterra.

Pereira, dopo un’inciampo a metà round, ha scavalcato gli altri concorrenti nel terzo round con passeri successivi alle buche 13 e 14. Poi, con la 18a pista verde piena di tifo per lui, ha concluso la sua giornata affondando un 27 piedi calcio volante per passare a nove sotto il minimo per il campionato.

Sebbene il numero 100 del mondo Pereira non sia un nome familiare nel golf professionistico, quest’anno ha avuto tre prime 20 apparizioni nel PGA Tour e ha vinto tre volte nel Korn Ferry Tour, il più grande circuito di lega minore del tour.

Zalatoris ha avuto un inizio accidentato sabato, tirando un quattro sui 39 nei primi nove, ma ha dato prova di sé affrontando alcuni dei suoi problemi per tirare un roccioso 73.

Dopo aver catturato le sue prime due buche, Fitzpatrick aveva cinque anni per il resto della sua corsa per raggiungere 67.

Young, il cui padre è David Young, un giocatore di golf professionista di lunga data allo Sleepy Hollow Country Club nella periferia di New York, ha diretto una carica in ritardo quando ha usato la buca da 296 yard Par 4 17 per guidare attraverso il green e fare un breve giro. Con quattro passeri in fuga, Young ha tirato 67 ed è arrivato quarto con cinque bastoni.