Top100 DB Dijon Johnson è conforme a UF, dettagli sulla decisione

La giornata è andata ancora meglio per i Florida Gators, che giovedì hanno raggiunto il loro secondo impegno. Il cognome aggiunto alla classe è stato il 22° impegno del campionato UF del 2023 quando è apparso il Defensive Wharton di Tampa (Florida) Digione Johnson. Questa è un’aggiunta alla Top100 della classe 2023 per la Florida e un’altra grande aggiunta al sorteggio delle scuole superiori che hanno già aggiunto.





Johnson si è ritirato di nuovo dal suo impegno iniziale nello stato dell’Ohio in estate e da allora la Florida è stata la squadra permanente che ha reclutato. Ha fatto numerose visite in Florida dall’estate e dopo aver visto il suo primo allenatore Billy Napier E il suo staff che lavorava con il programma, Johnson sapeva che voleva farne parte.





“Proprio quello che fanno e cosa succede”, ha detto Johnson del motivo per cui è stata scelta la Florida. “Giocano un sacco di successi sul campo. Ho avuto una grande opportunità di entrare e competere e giocare presto. Adoro quello che stanno facendo l’allenatore Napier e il suo staff. Adoro il fatto che lo staff sia gente reale. Allenatore Napier è un vero, vero allenatore. [Corey] Raymond lo mantiene reale. Ecco perché ho scelto la Florida”.





La Florida ha ricominciato a fare tendenza in questo reclutamento in estate dopo aver visitato il campus prima dell’apertura della riserva per l’occupazione. Tuttavia, non è stato fino all’autunno quando Johnson ha capito senza dubbio nella sua testa che sarebbe stato Gator.





“Pochi giorni dopo la partita dello Utah, pensavo che la Florida fosse un posto in cui potevo vivere e The Swamp era un posto in cui potevo giocare. È elettrico e l’atmosfera è come nient’altro. Qualche giorno fa ho davvero deciso, ma ho Ci ho pensato molto dalla partita con lo Utah”.





Molti dipendenti della Florida meritano il merito di aver tirato fuori il Top247 Defender. I suoi contatti principali erano l’allenatore Napier e l’allenatore Raymond insieme al coordinatore della difesa congiunta e all’allenatore della sicurezza. Patrizio Tony. La loro energia era qualcosa di contagioso per Johnson e dopo aver trascorso del tempo con loro, l’hanno catturata per aiutare a costruire il futuro dello spettacolo.





“Le relazioni che ho costruito con loro negli ultimi due mesi sono state fantastiche. Ho parlato solo con l’allenatore Tony, l’allenatore Raymond, l’allenatore Napier. Ho persino parlato con lo staff forte e condizionante e il responsabile delle assunzioni. Tutti in Florida hanno hanno colpito I’m Up above e sono persone fantastiche e reali. Adoro l’energia che c’è nel loro edificio. “





Parlando del futuro del programma in Florida, sembra essere in buone mani alla Defensive High School. Johnson è ora la sesta aggiunta a una classe di scuola superiore in Florida. È stata una delle principali aree di interesse per lo staff della Florida in questa classe, come puoi vedere, e Johnson è entusiasta di questo gruppo e della sua capacità di rafforzare la difesa dell’Alligator sul sentiero.





“Sono decisamente entusiasta delle possibilità e del futuro che sta accadendo a Gainesville. Vedo che stiamo riportando la Florida in cima e continuando ad avere il miglior DB e ottenere sempre il miglior DB di classe”.





L’ultimo obiettivo rimasto nella lista dei desideri della Florida per tagliare questo difensore difensivo è a cinque stelle Cormani McLean. Con il suo impegno ora sui libri, Johnson ha intenzione di unirsi al suo arruolamento in The Swamp.





“Oh sì, cercherò sicuramente di mettermi in contatto con lui.”





247Sports Composite, una media del settore, attualmente classifica Johnson al 96° posto a livello nazionale nella categoria occupazione 2023.