Un collegamento al passato

Ne sono molto felice Animale bene Ha attirato l’attenzione della stampa specializzata e dei giocatori in generale. È un gioco fantastico e merita di avere un grande successo. È anche il tipo di gioco che spesso viene completamente trascurato. E se non mi credi, dovresti assolutamente comprare e giocare subito Chiave maestra.

Le 3 migliori e le 3 peggiori sfide di Korok in Kingdom Tears

Intendiamoci: sono partite molto diverse. Animale bene Lui Metroid-Come Minhaj, mentre Chiave maestra È 2D Zelda-Come un gioco di ruolo, ma entrambi sono giochi sorprendentemente buoni, realizzati da un individuo, e svolgono perfettamente i loro compiti in un modo molto amichevole e interessante. Uno è fortunato, l’altro no. Cominciamo a cambiarlo.

Tesoro sepolto Tesoro sepolto È un sito che cerca giochi eccellenti e poco conosciuti che non si notano da nessun’altra parte. Puoi sostenere il progetto Tramite il suo Patreon.

Chiave maestra È 2D Zelda Forma distillata nella sua forma più pura. È un gioco di ruolo monocromatico in cui giochi nei panni di una simpatica volpe, esplorando un’area in continua crescita e acquisendo nuove abilità che ti consentono di accedere a nuove aree. La mappa inizia coperta di nuvole e ogni sezione viene rivelata man mano che la raggiungi, finché non scopri vari biomi, templi, sotterranei e battaglie contro i boss. E nonostante sia “monocromatico” (per impostazione predefinita è bianco e nero, con opzioni nelle impostazioni per scegliere la tua combinazione di due colori), è meravigliosamente dettagliato, con un gran numero di tipi di nemici distinti e fantastiche animazioni, ognuna delle quali combatte in modo diverso Con una gamma di attacchi sempre più interessante.

Quindi sì, questo viene interpretato clinicamente per offrire tutti gli ingredienti giusti. Ciò che è più importante è quanto bene è fatto. Chiave maestra È così ben progettato che è un flusso costante di nuove abilità che aprono nuove aree, facendoti sempre sentire come se stessi progredendo. Quando raggiungi un punto in cui sei bloccato, la mappa del mondo (che sono abbastanza sicuro sia solo un gioco vivente in scala più piccola) mostrerà l’area che dovresti esplorare ulteriormente. Troverai inevitabilmente il passaggio che ti sei perso, l’ingresso segreto che punta a te o l’NPC con l’oggetto di cui hai bisogno. E poi, c’è quella scarica di dopamina quando ti rendi conto che ora hai tutta un’altra parte del gioco da esplorare.

Acromi

Nel gioco non si parla, gli altri personaggi comunicano tramite semplici fumetti esplicativi. Tuttavia, tutti si sentono speciali. Quando il gioco non è incentrato su di me, mi ritrovo a compilare io stesso la narrazione, immaginando le motivazioni di questa piccola volpe. Tutto è adorabile.

È anche pieno di segreti, misteri e sorprese. Ci sono alcuni enigmi piuttosto approfonditi e alcuni dungeon offrono sfide personalizzate che richiedono una discreta quantità di grattacapi. Ad alcuni punti vedrai rocce con strani motivi su di esse e inizierai a scriverle nel caso in cui diventino utili in seguito. (Spoiler: lo faranno.) Ogni area sembra nascondere qualcosa in più, il che vale sempre la pena di rivisitare aree che non vedi da un po’ nel caso in cui il tuo nuovo set di abilità ora ti dia accesso a una piattaforma precedentemente irrilevante, o riveli un un sotterraneo completamente nuovo.

Le abilità sono quelle che qualsiasi persona sana di mente desidererebbe. Quindi sì, c’è un ottimo tiro con l’uncino per saltare in modo soddisfacente attraverso gli spazi vuoti, e ovviamente il boomerang per colpire i nemici distanti, insieme a un sacco di altre cose che vengono scoperte solo più tardi. L’esplorazione approfondita è sempre ricompensata con più oggetti bonus che sbloccheranno più salute, abilità non vitali ma interessanti e pile di fantastici soldi. Quindi la nuova abilità rappresenta una nuova opportunità per raccogliere anche più di quell’abilità.

Immagine dello schermo : Acromi/Kotaku

Ora, ho commentato correttamente più volte e non sono il solo. Ma esiste già una piccola ma adorabile community su Steam Swap Tips e un thread dedicato a coloro che alla fine del gioco condividono le loro scoperte sui segreti più profondi del gioco. Ero sicuramente lì, in cerca di pagamento, e ad un certo punto stavo chiedendo apertamente delle prove. (Sfortunatamente, il gioco non ha ancora ricevuto guide o soluzioni dettagliate su YouTube, ma speriamo che se lo gridiamo tutti abbastanza forte, le persone saranno più coinvolte.)

Questo merita di essere un enorme successo per lo sviluppatore Achromi, e non è l’eterna storia di frustrazione per la scarsa regolamentazione su Steam. (Devo ammettere che mi sento un po’ di cattivo gusto quando vedo aziende indipendenti di maggior successo parlare disperatamente di questo su Twitter, invece di indirizzare il loro vasto seguito verso il supporto di progetti come Tesoro sepolto E tante altre cose.)

Immagine dello schermo : Acromi/Kotaku

È ridicolmente economico per un gioco di queste dimensioni e complessità e ti farà divertire per molte ore. Se tu, come me, desideri che Nintendo realizzi un altro prodotto Un collegamento al passatoQuesto è un must. Comprende completamente la missione e poi consegna, consegna, consegna.

La chiave principale è ora disponibile per vapore E Converte.

.