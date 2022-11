Una nave cargo SpaceX Dragon attracca a una stazione spaziale per consegnare pannelli solari, semi e altro ancora

La nuovissima nave cargo Dragon di SpaceX è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) all’inizio di domenica (27 novembre) per consegnare tonnellate di nuovi rifornimenti, nuove ali solari e persino del gelato per il laboratorio orbitante.

robot Veicolo spaziale del drago È attraccato al laboratorio orbitante domenica intorno alle 7:39 AM EDT (1230 GMT) mentre entrambi i veicoli spaziali navigavano in alto sopra l’Oceano Pacifico.

“Siamo entusiasti di disfare le valigie e metterci al lavoro”, ha trasmesso via radio Mission Contro dell’astronauta della NASA Josh Cassada dalla stazione dopo il successo dell’attracco.

“Speriamo che presto ti godrai il tanto meritato e tanto atteso gelato”, ha risposto Megan Harvey di Mission Control.

L’appuntamento di domenica ha posto fine a un breve inseguimento orbitale per Dragon; Il SpaceX nave da carico Lanciato sopra a Falco 9 Razzo sabato pomeriggio (26 novembre) dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

La nave cargo Dragon CRS-26 di SpaceX è vista sopra la Terra blu brillante mentre si avvicina alla Stazione Spaziale Internazionale per l’attracco il 27 novembre 2022. (Credito immagine: NASA TV)

Dragon è imballato con circa 7.700 libbre (3.500 chilogrammi) di carico. La dichiarazione ne include due nuove Stazione Spaziale Internazionale Roll Out Solar Arrays (iROSA), equipaggiamento progettato per aumentare le ali solari esistenti nel laboratorio orbitante.

La stazione ISS ospiterà infine sei iROSA, che insieme aumenteranno l’alimentazione della stazione dal 20% al 30%. Finora gli astronauti nello spazio hanno installato due dei nuovi array.

Dragon ha anche consegnato una serie di esperimenti scientifici alla Stazione Spaziale Internazionale su questo volo. Ad esempio, uno studio diretto alla stazione coltiverà pomodorini nani dai semi nel tentativo di aumentare la produzione alimentare dal terreno. Un’altra indagine continuerà nell’ex microgravità Ricerca utilizzando tessuto cardiaco 3D (Si apre in una nuova scheda)testando potenziali trattamenti che potrebbero prevenire o rallentare la progressione delle malattie cardiache.

L’attuale missione Dragon si chiama CRS-26, perché è il 26° volo cargo robotico che SpaceX ha portato alla Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA. CRS-26 doveva decollare martedì (22 novembre), ma lo è stato Ho pagato a causa del maltempo.

I funzionari della NASA hanno affermato che i Cargo Dragons di solito rimangono attraccati alla Stazione Spaziale Internazionale per circa un mese, ma CRS-26 rimarrà in volo per circa 45 giorni. Il tempo extra è stato riservato, in parte, per consentire le passeggiate spaziali necessarie per installare iROSA.

CRS-26 finirà nella nebbia oceanica con l’aiuto del paracadute. Dragon è l’unica nave cargo attualmente operativa che ritorna sulla Terra tutta intera dopo le sue missioni. Gli altri due aerei cargo attivi – il veicolo Cygnus di Northrop Grumman e il veicolo Progress della Russia – sono progettati per bruciare nell’atmosfera terrestre quando il loro tempo in orbita termina.