Questi tre segni zodiacali hanno molto da aspettarsi questa settimana, grazie alla stagione del Sagittario

L’avventura ti aspetta, osservatori delle stelle! L’universo sta reindirizzando la nostra energia lungo un percorso completamente nuovo e tre sono fortunati I segni dello zodiaco avranno la settimana migliore Dal 28 novembre al 4 dicembre. Il sole splende attraverso l’entusiasta Sagittario, l’ultimo segno di fuoco nello zodiaco, poiché non solo siamo stimolati dalla speranza, ma incoraggiati a entrare nella nostra più alta verità.

Nel frattempo, pensa a cosa sta succedendo tra te e la tua vera vocazione. dopo ogni cosa, Ritorno di Marte Si ricollegherà a Saturno il 28 novembre, producendo un’energia che può essere altrettanto benefica di quanto ti senti sulla Terra. L’effetto retrogrado di Marte ti incoraggia a tornare sui nostri passi Mentre Saturno è in Acquario Ti riporta con i piedi per terra, permettendoti di stabilizzare e consolidare i piani futuri. Tuttavia, se sei stato distratto dal sovraccarico sensoriale di pensieri invadenti o scorrendo sui social media, Marte trigono Saturno è qui per aiutarti a tornare al lavoro. In un’altra nota, tra il 29 novembre e il 1 dicembre, Mercurio e Venere – il pianeta dell’amore– Si armonizzerà con Saturno, che contribuirà anche a rafforzare la nostra relazione, lo scambio e la saggezza per il futuro.

Altro da StyleCaster

Subito dopo, su Luna che entra in audace Ariete Il 2 dicembre, la Luna incontrerà il Sole in un entusiasta trigono, seguita da Venere in cerca di armonia il 3 dicembre, lo stesso giorno. Stazioni di Nettuno dirette in Pesci. Potresti non essere sicuro al 100% di ciò che riserva il futuro, ma coltivare la tua passione e seguire i tuoi sogni sarà sicuramente sufficiente per ora.

Se hai Segno solare oh! altezza dell’etichetta Rientra in uno qualsiasi dei seguenti segni zodiacali, motivo per cui è molto probabile che tu prosperi questa settimana:

La storia continua

Questi tre segni zodiacali avranno la settimana migliore

Clicca qui per leggere l’articolo completo.

iMaxTree; Adobe. Design: Sierra Miller / Stylecaster.

Il progresso che cerchi dentro di te e in termini di relazioni individuali inizia con te e la tua capacità di mantenere una mente aperta questa settimana. Questo potrebbe funzionare a tuo favore, specialmente se consideri il trigono retrogrado di Marte che stabilizza Saturno, poiché sei intuitivamente spinto a riconsiderare le cose, sia quando si tratta del tuo ambiente sociale o di unioni importanti.

Se stai inconsciamente permettendo alla programmazione della comunità o a fonti esterne di determinare la base delle tue comunicazioni, questo è il tuo momento eureka, quindi fai attenzione. Mercurio e Venere si allineeranno finalmente con il pianeta del sorvegliante tra il 29 novembre e il 1 dicembre, quando è probabile che riconsidererai i tuoi prossimi passi. La tua verità è la tua stella polare. Luna farà un rude trigono al Sole il 2 dicembre, seguita da Venere il 3 dicembre. Sii il capo!

iMaxTree; Adobe. Design: Sierra Miller / Stylecaster.

Ci sono state alcune conversazioni importanti che hai nascosto sotto il tappeto ultimamente, ma ti viene offerta la possibilità di dire la tua verità. Nel frattempo, ripensa al 28 settembre, quando Marte retrogrado si ricollegherà a Saturno il 28 novembre, quando probabilmente vedrai le cose in un modo completamente nuovo. Questa è la tua serietà nel gestire le cose in modo diverso; Se non ora quando?

Tutti sanno che fai sul serio anche tu, poiché Mercurio e Venere si allineano con Saturno tra il 29 novembre e il 1 dicembre, che è il momento in cui probabilmente ti sentirai più sicuro e radicato quando trasmetti messaggi importanti o forse decidi se dovresti impegnarti in qualcosa . La Luna e il Sole danzeranno nel tuo segno il 2 dicembre, seguiti da Venere il 3 dicembre. Il tuo cuore parla da solo.

iMaxTree; Adobe. Design: Sierra Miller / Stylecaster.

Tutto il lavoro interiore che hai svolto negli ultimi due anni sta mostrando più di quanto ti rendi conto, ed è iniziato con la tua capacità di goderti la pace del tuo sé superiore. Fiducia in ciò che l’universo ha in serbo per domani, senza dover comprendere ogni dettaglio. Ciò potrebbe essere dovuto alla dinamica delle tue esperienze passate e al modo in cui una volta elaboravi le informazioni. Ad ogni modo, ti stai elevando al di sopra di esso.

Sei pienamente supportato in questo viaggio spirituale e Marte retrogrado trigono Saturno il 28 novembre è una conferma della tua forza. A proposito, il primo quarto del tuo oroscopo il 30 novembre non solo aumenterà la tua saggezza intuitiva, ma ti incoraggerà anche a essere empatico nei confronti di coloro che ti circondano. Il tuo sovrano planetario dei sogni, Nettuno, è diretto il 3 dicembre. La tua anima desidera un dolce sonno.

Immagine: Unsplash, Adobe. Stile: Sasha Purdy / Stylecaster

Il meglio di StyleCaster